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«Отличный мужик». Десять (фото)фактов про задержанного Андрея Втюрина

30.04.2019 16:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера появилась информация о задержании заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрее Втюрине. Что известном о нем? Совсем немного. Больших интервью он не давал. Будучи руководителем Службы безопасности президента и вовсе предпочитал оставаться в тени. Работа в Совбезе вывела его в публичное поле. Достоянием общественности стали некоторые факты его биографии. Мы выбрали десять интересных эпизодов его жизни, которые лучше всего характеризуют Втюрина.


Фото с сайта vsr.mil.by

Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. В 1992 окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 — Академию МВД Беларуси. Выбор этой стези был определен семейными традициями. Отец Втюрина в 1969 по 1977 года проходил службу в городе Пенза-19 в должности заместителя командира отдельной части. С 1977 по 1986 год был командиром элитной войсковой части 3214 в Минске.

Втюрин-младший также начинал свою карьеру во внутренних войсках. В 1995 году перешел в Службу безопасности президента Беларуси, где отработал почти 20 лет. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя.


Андрей Втюрин слева от Лукашенко. Фото: Reuters

Довольно продолжительное время Андрей Втюрин был начальником управления личной охраны Александра Лукашенко. Ему приходилось не раз решать вопросы безопасности президента в экстремальных условиях. Сначала в июле 2008 года, когда взрыв прогремел во время празднования Дня Независимости, где был Лукашенко. Затем — во время теракта в минском метро.

«Так получается, что 24 часа в сутки семь дней в неделю ты обеспечиваешь безопасность президента, других охраняемых лиц и объектов. Пожалуй, самое сложное в работе руководителя — принять решение, от которого могут зависеть жизни. И это с тобой в течение всей твоей службы», — комментировал свою работу Втюрин.


За время работы в СБП Андрей Втюрин дослужился до звания полковника. Был награжден многочисленными наградами, в то числе орденами «За безупречную службу» и «За службу Родине».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

11 сентября 2014 года Александр Лукашенко освободил Андрея Втюрина от должности начальника СБП и назначил заместителем государственного секретаря Совета безопасности. По одним оценкам, таким назначением Лукашенко повысил Втюрина, по другим — наоборот. Причем сторонники второй версии упирали на, что незадолго до этого известный российский блогер-шутник якобы смог напрямую дозвониться Александру Лукашенко и поговорить с ним, представившись сыном тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Впрочем, в день назначения Втюрина на должность в Совбезе газета «СБ-Беларусь сегодня» все же охарактеризовала его как полковника, чья карьера «развивается пока по восходящей и без каких-либо скандалов, связанных с его именем».

Совет безопасности — высший координационно-политический орган страны. В его задачи в мирное время входит формирование внешней и внутренней политики, разработка основных направлений военной доктрины, координация борьбы с преступностью и другими задачами, направленными на обеспечение безопасности в Беларуси. В состав Совета безопасности входит сам президент Беларуси, а также премьер-министр, главы МВД, МЧС, МИД, КГБ, СК, Министерства обороны и так далее — всего 19 человек. В 2010 году в состав Совбеза был включен и помощник президента Виктор Лукашенко. Формальное руководство Советом безопасности осуществляет госсекретарь.

Если бы не задержание, то перед Андреем Втюриным, видимо, открывались хорошие карьерные перспективы. Дело в том, что главу Совбеза Станислава Зася давно сватают на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).


Фото: prokuratura.gov.by

В Совбезе у Андрея Втюрина был довольно широкий фронт работы. Основной упор делался на координацию работы силовых структур. Согласно информации, размещенных на сайтах этих ведомств, Втюрин участовал в коллегиях МВД, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Он также входил в межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности, принимал участия в совещаниях по противодействию незаконному обороту наркотиков. Был членом оргкомитета по подготовке и проведению Европейских игр в Минске.


Фото: Sb.by

Впрочем, Втюрин чаще всего светился на мероприятиях, которые проводили более близкие ему спецслужбы.

В прошлом году исполнилось сто лет со дня образования внутренних войск МВД, которые выполняют сложные спецоперации.

— Гордитесь службой во внутренних войсках. Вы передовой авангард нашего государства, — напутстовал офицеров Втюрин.

Он также поздравлял спецназ с 30-летием, вручал награду начальнику ОМОНа Мингорисполкома Дмитрию Балабе, был на совместных тренировках белорусского и китайского спецназов внутренних войск. Говорят, полковник Втюрин находится в дружеских отношениях с заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Караевым.


Фото: mchs.gov.by

Довольно часто Андрея Втюрина можно было увидеть и на мероприятиях Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он был как на торжественные парадах спасателей, так и рутинных совещаниях в структурных подразделениях МЧС.


Фото: mchs.gov.by

Многие характеризуют Андрея Втюрина как очень порядочного человека, у которого «слова не расходятся с делами». «В отличие от некоторых Втюрин — отличный мужик», — был лаконичен один из его знакомых.


Андрей Втюрин не успел достроить дом в элитном квартале «Дрозды-2». По данным «Нашай Нiвы», участок на 15 сотках он получил еще в 2011 году.


Фото со страницы Антона Втюрина в соцсетях

26-летний сын Втюрина работает менеджером в ИТ-компании Itransition. После окончания факультета международных отношений БГУ Антон Втюрин успел потрудится в спецэксортере вооружений госкомпании «Белспецвнештехника». Пользователем твиттера был изветен под ником «Капитан Рыжая Борода».

 
Теги: Минск
 
 
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Будучи руководителем Службы безопасности президента и вовсе предпочитал оставаться в тени. Работа в Совбезе вывела его в публичное поле. Достоянием...
 
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