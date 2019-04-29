Нужны ли паркинги в квартале за «Белой вежей»? О чем 2 часа спорили «Минскградо», КАиГ, администрация Центрального района, «Горизонт» и жители

Источник материала: realt.by

Администрация Центрального района проводит общественное обсуждение проекта застройки квартала между «Горизонтом» и «Аліварыяй». Напомним основные положения проекта : корпуса «Горизонта» предлагают реконструировать, а завод технологического оборудования — вынести. В квартале могут появиться новые общественные объекты, скверы и паркинги. Почему последние вызвали жаркую дискуссию и что в итоге решили ее участники — в репортаже Realt.by.



Фото: Павел Садовский

Где находится район? Проектируемая территория расположена в пределах 1-го кольца и представляет собой квартал между Осмоловкой и проспектом Машерова, между улицами Максима Богдановича и Куйбышева. Территория проектирования граничит с «Горизонтом» и «Аліварыяй», а дворы квартала частично занимают производства. Застройка района началась после Второй мировой войны и окончательно сформировалась в 1970-1980-е. Часть района занимают жилые дома и общественно-административные объекты, в том числе — длинный дом №17 по улице Киселёва, где среди прочих находятся казино «Белая вежа» и проектный институт «Белгорхимпром». В другой части района расположены производства — «Горизонт» и Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования. Стоящий рядом физкультурно-оздоровительный комплекс «Горизонта» намерены реконструировать: в здании могут снова открыть бассейн.



Схема территории проектирования

Как называется проект? Официальное название проекта — «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улицы Максима Богдановича — проспекта Машерова — улицы Куйбышева — улицы Киселёва». В соответствии с пояснительной запиской к проекту рассматриваемая территория занимает 14,2 гектара. Согласно плану функционального зонирования Генерального плана Минска территория проектирования по своему функциональному назначению входит в состав общественной зоны 20 О1. Система регламентов Генерального плана Минска определяет зону О1 как общественную зону многофункциональной застройки городского центра с преимущественным размещением объектов международного, национального и регионального значения с максимальной для городского планировочного ядра интенсивностью застройки. Проектируемую территорию ограничивают: – с севера — красные линии участка проспекта Машерова; – с востока — красные линии участка улицы Куйбышева; – с юга — красные линии участка улицы Киселёва; – с запада — красные линии участка улицы Максима Богдановича.



Схема расположения кварталов

Стратегия проекта: размещение новых общественных объектов Проект предполагает уточнение функционального назначения кварталов застройки в границах проектирования и определение новых функций этих кварталов, таких как: – общественная специализированная застройка класса О1-сп; – общественная застройка класса О2; – коммунально-обслуживающая застройка класса П4-ко. Новое функциональное зонирование проектируемой территории «Минскградо» обуславливает несколькими факторами: – возрастающей градостроительной нагрузкой на прилегающие территории; – повышением значимости и градостроительной ценности проектируемого района; – влиянием планировочного каркаса (50-метровая зона проспекта Машерова и улицы Куйбышева); – необходимостью эффективного освоения реконструируемых и трансформируемых по функциональному назначению территорий в центральной части города. Проект предусматривает размещение на территории проектирования общественных объектов притяжения районного и городского значений с функциями оживленной городской территории (общественными многофункциональными зданиями или комплексами, объектами обслуживания), а также общественных объектов специализированного научно-исследовательского назначения. — Сочетание на одной территории различных общественных функций создает гибкую градостроительную среду, — полагают в «Минскградо», — что очень важно для развития реконструируемых территорий, прилегающих к центральной части города.



Фото: Павел Садовский

Как изменятся параметры застройки района? Сейчас на проектируемой территории живут 300 человек. Плотность населения составляет 152 человека на гектар. На территории проектирования расположены 186 квартир общей площадью 9,9 тысячи квадратных метров. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом равняется 33 квадратным метрам. Средняя плотность жилищного фонда — 5025 квадратных метров общей площади квартир на гектар. Таким образом, после реализации проекта площадь жилых зон не изменится. А вот площадь производственных зон сократится с 5,4 до 1 гектара. Площадь общественных зон, наоборот, возрастет с 3,3 до 7,1 гектара. Также вырастет площадь улиц — с 3,7 до 4 гектаров. А площадь озелененных зон увеличится с 0,4 до 0,7 гектара. В ходе реализации проекта общая площадь производственной застройки уменьшится с 79,6 до 29,8 тысячи квадратных метров. При этом количество рабочих мест упадет с 2100 до 20 человек.



Схема участков перспективного освоения территории для реализации

Общая площадь общественного фонда обещает вырасти с 57,9 до 157,6 тысячи квадратных метров, а количество рабочих мест — с 3400 до 5700. В районе могут появиться новые магазины, объекты питания, объекты бытового обслуживания, культурные пространства и танцевальные залы, спортивные залы и бассейн, бани и сауны, помещения для кружков, аптека и гостиница на 100 мест. В соответствии с проектом протяженность уличной сети может вырасти с 1790 до 2050 метров, а количество машиномест на автомобильных парковках — с 386 до 2049. Предприятия с проектируемой территории частично вынесут, поэтому площадь санитарно-защитных зон сократится с 8,27 до 2,55 гектара. Общая площадь озелененных территорий в границах проектирования на перспективу составит 4,45 гектара. Озелененность территории должна увеличиться с 11 до 30%.



Схема первого этапа освоения территории проектирования

При этом «Минскградо» объясняет: приведенный показатель озелененности связан с тем, что территория проектирования состоит из сложившейся застройки, 40% площади которой занимают производственные участки. Обеспеченность жителей района озелененными территориями общего пользования на данный момент не указали. По окончании реализации проекта этот показатель может составить 2,33 квадратного метра на человека. Нормативы требуют обеспечить пеший доступ к таким территориям не далее чем в 15 минутах ходьбы. Напомним, согласно пункту 1.7 основных положений Генерального плана Минска к 2030 году средняя обеспеченность озелененными территориями общего пользования городского и районного значения должна достигнуть 21 квадратного метра на каждого жителя столицы. Недостаток зеленых насаждений для жителей квартала «Минскградо» допускает компенсировать за счет расположенных в пешеходной доступности парков и скверов: сквера Троицкая Гора, парка имени Янки Купалы и парковой зоны вдоль проспекта Победителей.



Фото: Павел Садовский

Квартал №1: возведут медицинский центр и паркинг Квартал №1 — территория в границах красных линий участков улицы Максима Богдановича, проспекта Машерова, улицы Чичерина, улицы Киселёва. Квартал состоит из объектов научно-исследовательского и административно-делового назначения, а также жилой застройки. Здания №24 и №28 по улице Киселёва относятся к недвижимым историко-культурным ценностям. — Этот статус должны учесть при любых строительных работах, — подчеркнул начальник архитектурно-планировочной мастерской «Минскградо» Михаил Друщиц. — Например, при капитальном ремонте здания его декор и пластику фасадов должны сохранить.



Схема квартала № 1

По функциональному назначению территории квартал состоит из подзон общественной застройки О1 и жилой многоквартирной среднеплотной застройки Жм-с. Для завершения квартала «Минскградо» предлагает возвести многоэтажный паркинг на 65 машиномест в подземном уровне вдоль красных линий улицы Максима Богдановича. Над паркингом могут разбить сквер. Также градостроители планируют реконструировать (или даже снести) здание №26 по улице Киселёва для размещения медицинского центра. — На момент разработки проекта в соответствии с исходными данными, предоставленными комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (КАиГ), в здании находится лечебно-оздоровительное учреждение, — отметил Михаил Друщиц. — После реконструкции там могут открыть «Лодэ» или любой другой медцентр.



Фото: Павел Садовский

Квартал №2: производства вынесут и реконструируют Квартал №2 — территория в границах красных линий участков проспекта Машерова, улицы Куйбышева, улицы Киселёва, улицы Чичерина. По функциональному назначению территории квартал состоит из подзон общественной застройки Осп-н и О2, а также участков жилой многоквартирной среднеплотной застройки Жсм-в. «Минскградо» предлагает вынести из квартала Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования и расположить на его месте общественный объект, в состав которого включат многоуровневый паркинг: 400 машиномест в подземной и 260 машиномест в наземной части. Внутри квартала планируют разместить также подстанцию ПС 110/10 кВ «Комаровская». — Существующий энергетический объект по улице Веры Хоружей по своему расположению и техническим характеристикам нельзя реконструировать под подстанцию, — обратил внимание Михаил Друщиц. — Поэтому объект станут использовать как распределительный пункт. А подстанция «Комаровская» будет закрытого типа и не помешает жителям квартала.



Схема квартала № 2

В квартале обещают разбить 2 новых сквера: на пересечении проспекта Машерова и улицы Куйбышева, а также перед домами №18 и №20 по улице Киселёва. — Зеленым территориям придают статус «сквер» для обеспечения лучшего ухода за ними, — рассказал Михаил Друщиц. — Сквер становится на учет «Зеленстроя», которому выделяют средства на благоустройство. Не ЖЭС, а «Зеленстрой» заказывает определенные проекты, следит и ухаживает за сквером. Защита от шума и велодорожка с правильным приоритетом Для защиты от уличного шума для жителей дома №24 по улице Максима Богдановича и дома №33 по улице Куйбышева «Минскградо» предусматривает защитные мероприятия: установку шумозащитного остекления и шумозащитной отделки фасадов зданий. Между домом №24 и парковкой предлагают разбить сквер. — Мы ставим санитарно-гигиенические условия, которые обязан соблюсти разработчик капитального ремонта жилых домов, — объяснил Михаил Друщиц.



Схема классификации уличной сети

На улице Максима Богдановича проложат велодорожку: с восточной стороны проезжей части при помощи технических средств организации дорожного движения. Архитекторы напоминают: по улице Максима Богдановича пролегает один из основных путей велодвижения («Зеленый Луг» — «Центр» — «Малиновка»). Впрочем, вариант с улицей Чичерина рассматривали как более благоприятный. — Однако после консультаций с Минским велосипедным обществом (МВО) мы решили обеспечить прямую связь, — уточнил Виталий Жедик. — По улице Максима Богдановича красные линии застройки узкие, тротуары ненормативные. Поэтому велодорожка займет крайнюю правую полосу проезжей части по направлению к Зеленому Лугу. Велодорожку физически обособят (возможно, делиниаторами) от остальной проезжей части при помощи буферной зоны шириной 1 метр. Другому транспорту останется по 2 полосы в каждом направлении. Участок веломаршрута от проспекта Машерова до улицы Немига необходимо рассматривать комплексно, напоминает «Минскградо». На этом участке градостроители предлагают применить такую пирамиду транспортных приоритетов: пешеходы — велосипеды — общественный транспорт — личный транспорт. Такая пирамида соответствует базовым принципам современной урбанистики. Весь проект «Минскградо» предлагает реализовать поэтапно. 1-й этап предусматривает работы до 2024 года, 2-й этап — с 2025 по 2030 годы.



Фото: Павел Садовский

Как отнеслись к проекту местные жители? Местные жители в первую очередь попросили уточнить: кто будет строить паркинги и кто сможет ими пользоваться? Паркинги проектируют для максимально эффективного использования территории в центре города, ответил Михаил Друщиц. Заказчика строительства (город или инвестор) определят при реализации проекта. — В квартале №1 находится плоскостная автостоянка возле GoldenCoffee. Здесь мы планируем возвести подземный паркинг. На паркинге в квартале №2 по ночам смогут оставлять автомобили местные жители. Это предусмотрено регламентами. Возможно, администрация района в будущем пропишет условия использования паркинга. «Аборигены» вспомнили: в свое время в Минске предложили превратить улицу Чичерина в «минский Монмартр» и обустроить на ней променад от Оперного театра к перспективному общественному центру на месте выносимого опытно-экспериментального завода. Станет ли Чичерина новой Октябрьской или Зыбицкой? — Это была скорее концепт-идея, сейчас эскизных предложений нет, — ответил Михаил Друщиц. — Разработан проект охранных зон Осмоловки. В перспективе на первых этажах домов по улице Чичерина могут появиться общественные объекты. В длинном доме по проспекту Машерова изначально предусматривали пешеходную арку. Поэтому идею пешеходной улицы Чичерина возможно осуществить.



Фото: Павел Садовский

Люди поинтересовались, какое будущее ждёт фудзону «Песочница». С точки зрения ее санитарно-гигиенического обследования, фудзона — место интересное, но ей придется переехать, полагает Михаил Друщиц. Вполне возможно, что как раз в перспективный общественный центр на месте завода или же на улицу Чичерина. В общественном центре во дворе за «Белой вежей» планируют расположить молодежное пространство «в цивилизованной форме». По мнению градостроителей, центр должен развивать эстетические способности детей и подростков: там могут открыть многочисленные кружки и секции. Среди прочего в центре может появиться школа танцев. Еще один вопрос, волновавший немногочисленных посетителей презентации, — судьба многострадального спортивного комплекса «Горизонт». По данным проектировщиков, объект сохраняют и в будущем собираются реконструировать для открытия бассейна. — Там ничего не происходит уже лет 15, — отметил гражданин. — Если вы оставите здание «Горизонту», то оно будет ветшать, пока окружающий район начнет меняться. — В наш объем работ не входит обследование несущих конструкций, — описал ситуацию Михаил Друщиц. — Но, по нашей информации, «Горизонт» рассчитывает реконструировать здание. Его не эксплуатируют, но состояние объекта позволяет возобновить его функцию. Здание построено капитально, на фасаде даже сохранились скульптуры.



Фото: Павел Садовский

Битва за паркинги: кто и сколько обязан построить машиномест? Непродолжительная презентация плавно двигалась к завершению, когда к дискуссии подключились представители «Горизонта», до сей поры никак особо себя не обозначавшие. Предложение уточнить, кто обязан строить паркинги и на сколько машиномест, послужило прологом драмы шекспировских масштабов. Как и положено эпическому представлению, зрители получили возможность лицезреть его в течение более чем двух часов. В ходе спектакля обсуждения оппоненты страстно доказывали друг другу свою правоту. В жарком споре поучаствовали «Минскградо», КАиГ, администрация Центрального района, «Горизонт» и жители района. Прежде всего, представителям «Горизонта» не понравилось предложение «Минскградо» о предоставлении жителям района возможности парковки по ночам. — Правильно ли мы понимаем, что «Горизонт» построит паркинг для жителей? — В первую очередь, на паркинге смогут парковаться сотрудники «Горизонта», — заметил Михаил Друщиц. — Совместное использование паркинга — нормальная практика для мегаполиса. Простаивание такого крупного объекта в центре города недопустимо. Я думаю, для вас будет логично сдавать пустые машиноместа в аренду по ночам. — Так на соседней территории планируется еще один большой паркинг? — Отдельные кварталы должны быть самодостаточны, это требование технических нормативных документов.



Фото: Павел Садовский

Паркинг на 900 машиномест в центре Минска никто не построит, заявил заместитель главы администрации Центрального района Денис Жибуль. По его расчетам, стоимость машиноместа в этом случае составит около $10.000. Это абсолютно нереальная перспектива, уверен чиновник. — Этот паркинг в первую очередь должен обеспечить машиноместами сотрудников «Горизонта», — объяснил Михаил Друщиц. — Мы рассчитали такое количество машиномест на основании исходных данных, предоставленных «Горизонтом». — У нас нет проблем с парковкой, — возразили представители «Горизонта». — У нас нет столько сотрудников. — Давайте уменьшим объем паркинга, — предложил Денис Жибуль. — И разнесём эти машиноместа по разным объектам квартала. Не надо привязывать паркинг к одному только «Горизонту». Они не построят такой паркинг, у них нет денег. Сегодня в Минске не строят ни одного отдельно стоящего паркинга. К дискуссии подключилась одна из жительниц района. Она потребовала у замглавы администрации разрешить строительство паркинга. Женщина опасается, в его отсутствие посетители будущих общественных комплексов будут парковаться во дворах жилых домов. — Где они будут оставлять свои машины, у нас на головах? Или вы хотите, чтобы коренные жители столицы отчалили в Каменную Горку? Я не знаю, кто будет строить паркинг, но это прекрасная идея.



Фото: Павел Садовский

Реконструкция или модернизация? Отдельной темой стало обсуждение статуса грядущих работ на «Горизонте». Холдинг настаивает: это будет не реконструкция, а всего лишь модернизация на основании соответствующего решения Совета министров. — Мы не будем менять функциональное назначение помещений, они уже предусмотрены для этих целей! Там хорошее капитальное здание. Не надо нам привязывать этот паркинг. — Не имеет значения, — парировал Михаил Друщиц. — Реконструкция — не обязательно снос и новое строительство. Это и перепланировка, вынос оборудования, перепрофилирование помещений. — Где мы возьмем деньги? Мы ничего не строим! Мы просто изменяем профиль. В обсуждение вступила представитель заказчика проекта: начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства (КАиГ) Мингорисполкома Инесса Русак. Она объяснила, что согласно требованиям генплана производство в данном квартале необходимо изменить на использование территории в научных и общественных целях.



Фото: Павел Садовский

Денис Жибуль начал терять терпение и предложил изменить пространственное размещение объектов. Спор завертелся вокруг самого центра квартала №2: зона 2.2 и 2.3 — паркинг с подземной частью и аркой для перспективного проезда, 2.4 — подстанция, 2.5 — общественный центр. — Давайте заменим местами подстанцию и часть паркинга — зоны 2.2 и 2.4! Так будет удобнее размещать объекты. Заберем у «Горизонта» площади морально устаревших очистных сооружений. — Мы не согласны отдавать часть своей территорию под подстанцию, — возмутились представители холдинга. — Подстанция туда не поместится, — добавила Инесса Русак. — Зона 2.4 — единственная подходящая площадка в центре города. Михаил Друщиц призвал участников дискуссии услышать и понять: профессиональные проектировщики предложили и реализовали вариант проекта, который соответствует нормативам и позволит получить согласование экспертизы. — Мы рассчитываем количество машиномест в зависимости от площади зданий, а не от количества человек, которые там живут или работают. Мы не можем оставлять наполовину пустые цеха, это неэффективное использование территории. — Да с чего вы взяли? — не согласилась директор «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Инна Ковалева. — Вы хоть были в наших цехах? Вы хоть знаете, как там все выглядит? — Я так понимаю, градостроители хотят прикрыть этим паркингом прежние ошибки, — предположил Денис Жибуль. м Я работаю с инвесторами каждый день и ответственно вам заявляю: паркинг на 900 машиномест в этом квартале вам никто не построит. Вы заложили общественные объекты, а потом нам придется решать транспортный коллапс.



Фото: Павел Садовский

Какой выход из ситуации предложила администрация района? Инна Ковалева заверила: «Горизонт» останется в прежних границах и не намерен ничего строить. В свою очередь Денис Жибуль пообещал, что в будущем согласует холдингу проект реконструкции только при обеспечении корпусов завода машиноместами согласно проекту. В соответствии с еще одним альтернативным предложением машиноместа могут распределить по различным объектам на проектируемой территории. Заодно Денис Жибуль призвал сократить площадь общественного центра, что должно снизить и необходимое количество машиномест. — Построить паркинг можно и вместо медцентра. Необязательно строить паркинг по верхней границе, пусть построят хотя бы на половину мест. — Нельзя оставлять в таком огромном здании всего 50 человек, которые якобы приезжают на работу на велосипедах, — озаботился специалист КАиГа. — Мы заказчики проекта, — напомнила Инна Ковалева. — Почему «Минскградо» решает за нас, что нам нужно? — Потому что это градостроительный проект, который разрабатывают на основании Генплана, — ответил Михаил Друщиц. — Например, мы можем разместить машиноместа, если снесем бассейн, — выдал еще одну идею представитель «Горизонта». — Какой бассейн, мы там плаваем всю жизнь, — негодовала местная жительница. — Даже не думайте.



Фото: Павел Садовский

В конце концов, после более чем двух часов ожесточенных споров и взаимных обвинений, заместитель главы администрации Центрального района Денис Жибуль призвал представителей «Горизонта» предоставить проектировщикам из «Минскградо» новые исходные данные для разработки проекта. — Я вас прошу, я уже устал: пусть «Минскградо» возьмет у «Горизонта» новые данные и пересчитает машиноместа! Не вешайте на них этот паркинг. — Но «Горизонт» уже давал нам данные, — недоумевал Михаил Друщиц. — Каждый указанный объект и тип помещений необходимо обеспечить машиноместами. — Услышьте нас: нам не нужен паркинг, нам не надо столько машиномест! — Инна Ковалева практически перешла на крик. — Письма директора «Горизонта» недостаточно для изменения проекта, — отметили сотрудники «Минскградо». — Проект не пройдет экспертизу. — «Горизонт» не обязан строить паркинг для жителей квартала! — заявила Инна Ковалёва. — Пусть паркинг построит город за счет бюджета. Денис Жибуль пообещал не подписать акт о признании презентации проекта состоявшейся. Эксперты «Минскградо» настаивали, что они не могут менять проект по первому требованию «Горизонта»: по словам градостроителей, они уже потратили много времени на доведение исходных данных до ума. — Давайте вместо паркинга разобьем во дворе квартала сквер, засадим там сосны! — жительница попыталась под шумок продвинуть свою идею. — За чей счет? — возразила Инесса Русак. — Инвестор не может вынести завод и не построить там ничего. — Мы уже потратили на разработку проекта бюджетные деньги, — недоумевал Михаил Друщиц. — Кто оплатит внесение в проект изменений?



Фото: Павел Садовский

Где посмотреть проект? Проект опубликовали на сайте администрации Центрального района: пояснительную записку, опорный и детальный планы. Общественное обсуждение проекта пройдет по 20 мая 2019 года. Посмотреть проект можно будет по 13 мая в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района: — адрес: улица Мельникайте, дом 6; — время работы: с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45.



Фото: Павел Садовский

Куда направлять замечания и предложения по проекту? Согласно пункту 25 Положения о порядке проведения общественных обсуждений жители района имеют право выдвинуть своих представителей в члены комиссии, которая подведет итоги общественного обсуждения и отправит «Минскградо» свое мнение: утвердить ли проект, отклонить его или направить на доработку. В комиссию могут войти по 3 физических и юридических лица, проживающих или ведущих свою деятельность на территории проектирования. Направить заявление о выдвижении своих представителей в администрацию Центрального района инициативная группа вправе вплоть до последнего дня общественного обсуждения: до 20 мая. Свои замечания и предложения по проекту можно будет направить по 20 мая в администрацию Центрального района в письменном и (или) электронном виде: — по обычной почте: 220004, город Минск, улица Мельникайте, дом 6 (с пометкой «Общественное обсуждение»); — по электронной почте: cen.obrgr(собачка)minsk.gov.by (с пометкой «Общественное обсуждение»). Заказчик проекта — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Разработчик проекта — «Минскградо». Организатор общественного обсуждения — управление по архитектуре и строительству администрации Центрального района.

Фото: Павел Садовский