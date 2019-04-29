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Путин - о «плохой» нефти: Это серьезный экономический и имиджевый ущерб. Материалы переданы в ФСБ

30.04.2019 16:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре, был умышленный слив нефти, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Транснефти» Николай Токарев. Материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области, добавил он.


Фото: Reuters

Токарев напомнил, что ранее было обнаружено кратное превышение хлорорганики в российской нефти, которая транспортируется по нефтепроводу «Дружба» в направлении Беларуси, и далее в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

«Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе — в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку», — сказал он.

Серьезный экономический и имиджевый ущерб для России

Президент России Владимир Путин потребовал от компании «Транснефть» корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах.

«Самоконтроля недостаточно, — резюмировал глава государства. — Значит, нужно менять эту систему». «Сделайте обязательно и доложите председателю правительства [РФ Дмитрию Медведеву]», — поручил он.

«Да, у нас установлены конкретные сроки, мы этим занимаемся», — ответил ему Токарев. «Сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов», — подчеркнул он. По словам Токарева, «Транснефть» не снимает при этом с себя ответственность за произошедшее.

Путин подчеркнул, что произошедшее нанесло серьезный экономический и имиджевый ущерб России.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем. В Мозырском НПЗ сообщили, что из-за некачественной нефти из строя вышло оборудование. Потом Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а «плохая» российская нефть начала поступать в Европу и Украину. К вопросу подключились и президенты России и Беларуси. «Чистую» нефть Беларусь получит в начале мая.

 
 
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Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре, был умышленный слив нефти.
 
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