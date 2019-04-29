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«Коммерсант»: Посол России в Беларуси Михаил Бабич завершает работу в Минске

30.04.2019 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Минске. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

О готовящейся отставке господина Бабича «Ъ» рассказали несколько источников, хорошо информированных о ситуации вокруг посла.

«Это обсуждается с прошлой недели», — сказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Дипломатические собеседники «Ъ» говорят, что решение направить господина Бабича послом в соседнюю страну принималось в Кремле. Точно так же решался и вопрос его отзыва в Москву.

Михаил Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, был политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с началом новой — более активной — политики российских властей на белорусском направлении. С прошлого года Москва требует от белорусского лидера Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.

Отставка Бабича, говорят источники «Ъ», стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. Последняя беседа, отмечает собеседник «Ъ», состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича. Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник «Ъ».

Собеседники «Ъ» говорят, что отзыв господина Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.

 
Теги: Минск
 
 
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Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском...
 
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