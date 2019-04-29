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«Коммерсант»: Посол России в Беларуси Михаил Бабич завершает работу в Минске
30.04.2019 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Минске. Об этом сообщает
О готовящейся отставке господина Бабича «Ъ» рассказали несколько источников, хорошо информированных о ситуации вокруг посла.
«Это обсуждается с прошлой недели», — сказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.
Бабич
Михаил Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, был политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с началом новой — более активной — политики российских властей на белорусском направлении. С прошлого года Москва требует от белорусского лидера Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.
Отставка Бабича, говорят источники «Ъ», стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. Последняя беседа, отмечает собеседник «Ъ», состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича. Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник «Ъ».
Собеседники «Ъ» говорят, что отзыв господина Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.
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