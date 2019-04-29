Китайская ZTE обещает открыть производство в Беларуси, несмотря на убыток в 1 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Китайская корпорация ZTE обещает расширить инвестиционную деятельность в Беларуси. Об этом было заявлено на встрече министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с председателем правления ZTE Сorporation Ли Цзысюе в рамках форума международного сотрудничества «Пояс и Путь» .





Стороны обсудили перспективы расширения инвестиционной стратегии ZTE в Беларусь.

Ли Цзысюе отметил негативное влияние санкций США, наложенных на корпорацию ZTE. По его словам, сложившаяся ситуация не могла не отразиться на политику компании в отношении инвестирования в проекты за рубежом, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Тем не менее, председатель правления ZTE Сorporation заверил, что компания не только завершит заявленный проект по созданию производства телекоммуникационного оборудования в индустриальном парке «Великий камень», но и расширит свою инвестиционную стратегию в Беларуси.

Ли Цзысюе также отметил, что белорусский офис корпорации является лучшим в регионе.

ZTE является крупным поставщиком оборудования телекоммуникационным компаниям в Беларуси. Китайская корпорация стала одним из первых резидентов «Великого камня» и планировала организовать выпуск средств связи.

Недавно ZTE, второй по величине китайский производитель телекоммуникационного оборудования после Huawei, сообщила о крупнейшем в своей истории годовом убытке — более чем в 1 млрд долларов. Однако в руководстве ZTE заверили, что в 2019 году компания выйдет из «красной зоны».

Из-за крупного штрафа, который ZTE пришлось выплатить американским властям в качестве компенсации за невыполнение условий предыдущей сделки по нарушениям торговых санкций против Ирана, чистый убыток компании в 2018 году достиг 6,98 млрд юаней (1,04 млрд долларов).

Весной 2018-го ZTE попала под санкции США, из-за которых компания была вынуждена фактически заморозить свой бизнес. Ради отмены запрета на поставку американских комплектующих и ПО, объявленного Министерством торговли США в апреле и снятого в июле 2018 года, ZTE согласилась выплатить Вашингтону дополнительный штраф в 1 млрд долларов и предоставить 400 млн долларов в качестве гарантии соблюдения сделки в будущем.

Кроме того ZTE пришлось полностью заменить руководство. Компания расторгла контракты с предыдущими топ-менеджерами и назначила новый совет директоров, а также высшее руководство, включая генерального директора, трех исполнительных вице-президентов и 17 старших вице-президентов.

В феврале 2019 года группа американских сенаторов внесла законопроект, предусматривающий восстановление санкций в отношении ZTE, в случае если компания не будет соблюдать законы США и соглашение с администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.