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Чем новый метод душить протесты чреват для самой власти? Объясняем за три минуты

30.04.2019 18:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власть нашла элегантный способ без грубых репрессий помешать оппозиции собирать людей на протесты — брать с политиков деньги даже за разрешенные мероприятия. В итоге оппозиционеры отказываются от запланированных акций или проводят их только для десятков самых смелых активистов. Но в этом решении есть одна подводная мина для самого государства. О ней — в новом выпуске «Разжевано».

 
 
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Власть нашла элегантный способ без грубых репрессий помешать проводить протесты - брать с политиков деньги даже за разрешенные мероприятия. О подводной мине этого...
 
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