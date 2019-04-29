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Чем новый метод душить протесты чреват для самой власти? Объясняем за три минуты
30.04.2019 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власть нашла элегантный способ без грубых репрессий помешать оппозиции собирать людей на протесты —
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Власть нашла элегантный способ без грубых репрессий помешать проводить протесты - брать с политиков деньги даже за разрешенные мероприятия. О подводной мине этого...
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