Чем новый метод душить протесты чреват для самой власти? Объясняем за три минуты

Источник материала: Tut.by

Власть нашла элегантный способ без грубых репрессий помешать оппозиции собирать людей на протесты — брать с политиков деньги даже за разрешенные мероприятия. В итоге оппозиционеры отказываются от запланированных акций или проводят их только для десятков самых смелых активистов. Но в этом решении есть одна подводная мина для самого государства. О ней — в новом выпуске «Разжевано».