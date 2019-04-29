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Бабич точно всё. Путин назначил нового посла РФ в Беларуси
30.04.2019 21:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Минске. Владимир Путин также подписал указ о назначении нового посла в Беларуси. Им стал сенатор Дмитрий Мезенцев,
Слухи об отставке Михаила Бабича ходили несколько месяцев. Буквально пару дней назад, 26 апреля, МИД России, комментируя слухи,
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. В документе указано, что Бабич освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Михаил Бабич
До этого дипломатом Бабич никогда не работал. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002−2003 годах возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003-го по 2011 год — депутатом Госдумы. До назначения в Минск 7 лет занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.
На церемонии вручения послом верительных грамот Александр Лукашенко
В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по областным центрам, осматривал белорусских промышленных «гигантов», несколько раз встречался с белорусским президентом,
Но запомнится он белорусам не этим. В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.
15 марта поводом послужило
21 марта МИД России выпустило официальное заявление, в котором подчеркнуло, что Беларусь «является братской страной, самым надежным, стратегическим партнером России». А работа посла России заключается в том, чтобы активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике.
В апреле Михаил Бабич еще раз вступил в заочную дискуссию, довольно резко ответив главе МИД Беларуси Владимиру Макею на слова о том, что глава правительства России «возможно, не в курсе», что Беларусь давно отправила российским коллегам ответные предложения по интеграции двух стран.
«Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в Союзном государстве», — заявил Бабич.
С белорусскими журналистами Михаил Бабич встречался лишь «на полях» своих выездных мероприятий в регионах. В Минске Бабич провел лишь одну пресс-конференцию, посвященную «пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации». Пять редакций негосударственных белорусских СМИ отказались идти на мероприятие и выпустили совместное
Как
Собеседники «Ъ» говорят, что отзыв господина Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.
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До работы в Минске у Бабича не было опыта работы в дипломатии. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и...
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