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МИД Беларуси об отставке Бабича: Не комментируем
30.04.2019 22:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси пока не комментирует
— Пока не комментируем, — заявил Глаз, отвечая на вопрос TUT.BY о том, как в МИД восприняли решение Путина отозвать посла в Беларуси Михаила Бабича.
Напомним, за девять месяцев работы в Минске Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную
Последняя состоялась 19 апреля, когда Бабич в интервью «Спутнику», говоря о стоимости БелАЭС, заявил, что «здесь и дискутировать особенно не о чем, так как все сказанное и оппозиционеркой (Анной Канопацкой. — Прим.TUT.BY), и президентом (Александром Лукашенко. — Прим.TUT.BY) не имеет под собой ни малейших оснований».
На это МИД
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Новым послом России в Беларуси 30 апреля назначен Дмитрий Мезенцев. Михаил Бабич освобожден от должности.
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