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МИД Беларуси об отставке Бабича: Не комментируем

30.04.2019 22:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси пока не комментирует отставку посла России Михаила Бабича. Об этом пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил в разговоре с TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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— Пока не комментируем, — заявил Глаз, отвечая на вопрос TUT.BY о том, как в МИД восприняли решение Путина отозвать посла в Беларуси Михаила Бабича.

Напомним, за девять месяцев работы в Минске Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

Последняя состоялась 19 апреля, когда Бабич в интервью «Спутнику», говоря о стоимости БелАЭС, заявил, что «здесь и дискутировать особенно не о чем, так как все сказанное и оппозиционеркой (Анной Канопацкой. — Прим.TUT.BY), и президентом (Александром Лукашенко. — Прим.TUT.BY) не имеет под собой ни малейших оснований».

На это МИД заявил, что «разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог». 

 
Теги: Минск
 
 
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Хотел быть президентом, писал докторскую по психологии, знает Лукашенко. Шесть фактов о новом после России
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