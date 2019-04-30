МИД Беларуси об отставке Бабича: Не комментируем

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси пока не комментирует отставку посла России Михаила Бабича . Об этом пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил в разговоре с TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Пока не комментируем, — заявил Глаз, отвечая на вопрос TUT.BY о том, как в МИД восприняли решение Путина отозвать посла в Беларуси Михаила Бабича.

Напомним, за девять месяцев работы в Минске Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

Последняя состоялась 19 апреля, когда Бабич в интервью «Спутнику», говоря о стоимости БелАЭС, заявил, что «здесь и дискутировать особенно не о чем, так как все сказанное и оппозиционеркой (Анной Канопацкой. — Прим.TUT.BY), и президентом (Александром Лукашенко. — Прим.TUT.BY) не имеет под собой ни малейших оснований».

На это МИД заявил , что «разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог».