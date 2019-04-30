Не туда посол. Бабича ушли, но Минску рано радоваться

Источник материала: Tut.by



Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отзыв Михаила Бабича показывает, насколько нелепыми были разговоры о том, что этот человек приехал с карт-бланшем на принуждение Беларуси к слиянию с Россией. Наивнее этого теперь может быть только вера в то, что добившись отставки дипломата, Минск кого-то победил.

Первым намеком на то, что Бабич в Беларуси не задержится, стало последнее заявление белорусского МИД, где теперь уже экс-посла России обвинили в разрушении отношений двух стран. Такой пассаж в адрес дипломата мог значить только то, что в МИД догадывались, что общаться с Бабичем им долго не придется. Можно сжигать мосты.

Первый урок из этой истории — надо меньше верить тем, кто делает вид, что знает инсайды о потайных оккупационных планах в Кремле. Бабича рисовали как фигуру, у которой есть личный мандат Путина на переламывание белорусской власти через колено, генерал-губернатора, который поднимет силы русского мира в Беларуси и подготовит почву для объединения.

На выходе оказалось, что как только он стал некомфортен для Минска, как только посол перестал выполнять свою функцию — сглаживать углы, а наоборот — стал их обострять, Кремль немедленно отозвал его.

Некоторые причины досрочного конца карьеры Бабича в Минске — на поверхности. Показные поездки по стране, встречи в том числе с оппозицией, постоянная активность в СМИ, полемика лично с президентом страны пребывания — все это нестандартное поведение дипломата, тем более — дипломата союзника.

Бабича в этом смысле подвели его привычки внутрироссийской работы — военный стиль, резкость, нежелание промолчать там, где дипломатия требует молчать, а внутренний голос — отвечать, когда кто-то спорит с тобой.

Вероятно, посол переоценил свой мандат, посчитал статус «спецпредставителя президента» амулетом. Скорее, это даже недооценка того, что Минск и его задетые чувства что-то значат для Москвы. Оказалось, значат. Бабич действительно не просчитал, как трепетно молодые страны относятся к своему суверенитету.

Он уже однажды ошпарился на такой же ошибке — в 2002 году приехал премьер-министром в Чечню и поругался с местным лидером Ахматом Кадыровым. Проработал в Чечне Бабич еще меньше, чем в Минске.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Вторая причина отзыва посла — недовольство им в МИД России. Об этом было известно уже несколько месяцев, сейчас СМИ открыто пишут об этом . Дипломатам в Москве не нравилась самостоятельность посла, его своенравная кадровая политика, досрочная отправка в Москву кадровых сотрудников посольства в Минске и замена их на своих людей, прямое подчинение Кремлю в обход МИДа и снова-таки — стиль работы.

Сменщик Бабича Дмитрий Мезенцев, судя по биографии , во многом, копия предыдущего посла Александра Сурикова. Хозяйственник, профессиональный чиновник, бывший губернатор, давно в обойме. Беларусь для него выглядит почетной пенсией, а не трамплином к новым высотам, как для 49-летнего амбициозного Бабича.

Это означает, что Россия решила вернуться к прежнему тону дипломатического разговора, не обострять его на пустом месте. Новый посол очевидно попытается работать на контрасте с Бабичем — не провоцировать белорусскую власть, соблюдать теперь уже четко очерченные красные линии.

Но здесь начинаются плохие новости для Минска. Во-первых, сохраняется общий курс Москвы на сокращение поддержки Беларуси при одновременных попытках продавливания глубокой интеграции.

Можно спорить, что здесь яйцо, а что — курица: Минску закидывают идею неподъемной интеграции, чтобы с полным правом обрезать преференции, или закручивают кран, чтобы принудить к любви? Но факт в том, что смена посла здесь как смена обертки — начинка остается той же.

Во-вторых, Россия пошла на беспрецедентную для себя уступку. Сомневаюсь, что Лукашенко чуть ли не на коленях стоял перед Путиным на недавнем саммите в Китае, как это сейчас подается в российских СМИ . Решение, судя по всему, обсуждалось раньше, потому что слухи о нем ходят уже неделю.

Но ясно, что Россия будет ждать чего-то взамен. Например, большей сговорчивости в вопросе интеграции. И даже если Лукашенко ничего конкретного не пообещал, теперь отказывать для Минска станет труднее.

Любители теорий заговора снова увидят в этом многоходовочку Путина: заслать в Беларусь конфликтного посла, чтобы затем отозвать его и таким образом подтолкнуть Минск к уступкам. Но думаю, все проще. Увидев, что от Бабича больше шума, чем пользы, в Кремле решили сменить подход на менее конфликтный.

Сценарий, при котором Лукашенко согласится по частям или полностью сдавать суверенитет, все еще остается очень маловероятным. Его власть по-прежнему прочно завязана на независимость страны, а особого энтузиазма ни в обществе, ни в элитах к объединению с Россией не проснулось.

Но в московскую колоду добавился еще один переговорный козырь. Торг за нефть, газ, кредиты, доступ на рынки и сохранение суверенитета не станет менее изнурительным для Минска. Только теперь будет не на ком выместить злость.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.