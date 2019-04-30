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Лукашенко уволил Втюрина за дискредитацию воинского звания
01.05.2019 00:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Это следует из указа № 158, который президент Беларуси подписал 24 апреля.
29 апреля в публичное пространство
Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.
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Александр Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих...
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