Лукашенко уволил Втюрина за дискредитацию воинского звания

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Это следует из указа № 158, который президент Беларуси подписал 24 апреля.



Фото с сайта vsr.mil.by

29 апреля в публичное пространство просочилась информация о задержании Втюрина. По неофициальной версии, ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Пресс-служба КГБ не комментирует эту информацию.

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.

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