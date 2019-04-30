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Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
01.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Усадьба «Кони-Пони»: деревянные беседки и дома, баня и бесплатный для всех контактный зоопарк
– На мой взгляд, в Воложинском районе действительно много хороших усадеб. Я думаю, что не зря именно наш район – пионер в этом направлении туризма. В первую очередь, речь идет о кластерной системе, когда владельцы усадеб не «перетягивают» друг у друга гостя, а наоборот, - рассказывают и направляют людей к свои соседям, – пояснил владелец усадьбы «Кони Пони» Александр. – Наша усадьба специализируется на проведении свадеб, банкетов, каких-либо выездных мероприятий, детских праздников и квестов. Мы можем по предварительной договоренности принять от 10 до 40 человек. К сожалению, ввиду загруженности по работе на одноименном фермерском хозяйстве принимать отдельно по 2-3 человека просто нет возможности.
Как рассказал нам Алекснадр, исторически это место всегда было стоянкой для путешественников. Еще до 1938 года эта территория называлась «Михаловские хутора». Здесь, перед русско-польской границей у подножия Ракова, люди могли привести в порядок свои грузы, переночевать или просто остановиться отдохнуть перед дальней дорогой. Постепенно эти хутора стали расширяться и увеличиваться, образовывая деревню Михалово. Потом свежепостроенная трасса М6-М7 разделила населенный пункт на 2 части: основная деревня ушла в сторону дороги на Елинец, а маленький кусочек – пару домов – остался здесь.
– Со временем местных жителей уже не осталось – дома раскупили. И на этом месте образовались 2 агроусадьбы: «Михалово» и «Кони-Пони». Сейчас к нам приобщается и фермерское хозяйство «ЭкоФлора» – ребята, которые занимаются рассадой цветов (сезонно). В не-сезон они занимаются проведением различных детских выездных мероприятий. В некоторых участвует местный коллектив самодеятельного творчества «Пуговицы». Бывает, мы тоже участвуем в каких-либо постановках – получается очень интересно. И, надо сказать, детям и взрослым очень нравится, все получают колоссальный заряд бодрости и позитива.
Также здесь можно заказать обзорную экскурсию на лошадях, познакомиться с представителями различных видов пернатых, и даже, с разрешения владельца усадьбы, покормить животных.
В импровизированном контактном зоопарке действительно много самых различных животных. Здесь есть ламы, альпаки, пони 4 пород, лошади, овцы с ягнятами, козы с козлятами, вьетнамские свиньи с поросятами, карликовые ослики и кролики. Из птиц можно увидеть павлинов, гусей нескольких видов, уток, кур и петухов, африканских страусов, индюков, тесарок, холмогоров и многих других. Все животные практически ручные, довольно упитанны и, как принято говорить, досмотренные. На резонный вопрос журналиста: «Используете ли вы, например, гусей или уток для приготовления праздничных блюд для гостей?» хозяин усадьбы уверенно ответил: «Нет. Своих не едим. Все животные, представленные в контактном зоопарке, живут долгую и счастливую жизнь, после чего умирают своей смертью». Отчасти именно поэтому вы не встретите среди питомцев хищников – только травоядные животные и птицы.
– Изначально на этом месте планировалось строительство большого рекреационного центра – места, где люди могли бы отдохнуть и восстановить свои силы. Однако ситуация изменилась, и в какой-то момент стало ясно, что сейчас такой масштабный проект не окупится. Однако контактный зоопарк уже начали делать – он и остался, – рассказал Александр. – Что отличает этот зоопарк от всех других – это то, что он абсолютно бесплатный. Причем это касается не только наших гостей, но и всех людей, кто даже просто проезжает мимо.
Стоит уточнить, что мы проверили слова владельца усадьбы, и приехали в эти места еще раз, уже не предупреждая о своем визите. Основной вопрос: можно ли действительно погулять по зоопарку бесплатно и насладиться сполна общением с животными. Факт остается фактом: это совершенно бесплатно. Более того, каждый, кто проезжал мимо на собственном автомобиле, останавливался и свободно подходил к вольерам животных.
Цены за дневное пребывание и за сутки
– Заниматься содержанием усадьбы действительно непросто. Однако со временем каждая усадьба «нарабатывает» свой объем постоянных гостей, которые с удовольствием возвращаются в уже полюбившиеся места снова и снова. Хорошо работает и сарафанное радио.
Аренда усадьбы «Кони-Пони» в будние дни по дневному принципу стоит примерно Br10 рублей в день (с утра и до вечера). Речь идет о беседках и территории усадьбы (то есть сюда не входят номера). Стоимость отдыха с ночевкой зависит от типа номера. Сутки пребывания в двухместном номере обойдутся примерно в Br40 рублей с человека. При бронировании на несколько дней предусмотрены скидки. Также по запросу хозяева могут вытопить баню.
– Мы проводим на усадьбе только 1 мероприятие одновременно. Это значит, что, если кто-то уже арендовал усадьбу на определенные даты, то на эти же дни другие люди записаться не смогут. И здесь не играет никакой роли: это будет компания, состоящая из 10 человек или из 40.
По договоренности мы предоставляем также питание: будь то шведский стол или полноценное трехразовое питание. Собственное фермерское хозяйство позволяет приготовить очень вкусную домашнюю еду, – рассказал Александр.
Усадьба «Лесная поляна»: отдых в лесу, место для фотосессий и пение птиц по утрам
– Наша усадьба подходит как для корпоративного отдыха, так и для проведения тихих семейных выходных, – пояснил владелец усадьбы «Лесная поляна» Сергей. – У нас есть, где прогуляться и что посмотреть. На территории усадьбы устраивали множество фотосессий различной тематики, проводили корпоративные мероприятия и семейные встречи.
Усадьба состоит из нескольких уютных беседок, одного главного дома и двух гостевых домиков. Беседку под названием «Дом фей» любят использовать невесты для проведения свадебной фотоссесии, «Чайный Домик» часто выбирают компании для совместного чаепития с настольными играми, рядом с беседками можно разжечь костер и попеть песни под гитару.
Также есть стол для настольного тенниса и волейбольная площадка.
В небольшом деревянном домике вкусно пахнет костром – в камине разожжен огонь. Пространство организовано продуманно: есть как общие комнаты, так и места, где можно уединиться.
– Как раз сегодня в этот домик заедет семья из трех человек на 2 дня. Но бывает, что гости приезжают даже на неделю, – рассказал Сергей. – Зимой усадьба посвободнее, и есть возможность погостить у нас более продолжительное время, а в теплое время года чаще всего усадьбу арендуют для проведения свадеб и выездных мероприятий.
Максимальная вместимость с проживанием – 17 человек, без проживания – около 30-40 человек. Если арендовать усадьбу на длительный срок, мы предоставляем различные программы лояльности.
– Чаще всего люди приезжают со своей едой, хотят приготовить шашлык и просто нарезать к нему овощей. Но по предварительной договоренности мы с удовольствием приготовим вкусные и разнообразные блюда для наших гостей. В теплицах выращиваем собственные овощи и зелень, так что насыщенность витаминами наших продуктов можем гарантировать, – рассказал Сергей.
Цены для семьи или для компании
Аренда усадьбы для проведения свадьбы подразумевает обязательное включение питания. Стоимость может варьироваться в зависимости от выбранного разнообразия меню, но, по словам владельца «Лесной поляны», средний чек начинается от Br2000 в день.
Аренда гостевого домика на компанию 6-8 человек стоит примерно Br170 рублей в сутки. Номер в главном доме в обычный день стоит около Br50 рублей с человека.
Усадьба «Рыжий кот»: семейные традиции, места для уединений и только натуральные материалы
– Эта усадьба изначально задумывалась как загородный гостевой дом, место, куда можно сбежать от городской суеты, хорошо провести время и поиграть в футбол, – пояснил владелец усадьбы «Рыжий кот» Денис. – Однако со временем было решено здесь принимать гостей, и уже в 2016 году мы открылись как загородная усадьба.
А название напрямую связано с постоянным жителем этой усадьбы – Рыжим. Когда началось строительство дома, к нам стал часто приходить рыжий кот – ободранный и облезлый. Сначала строители, а потом и мы стали его подкармливать – он и прижился. Когда было решено открывать здесь усадьбу, кто-то предложил назвать ее в честь Рыжего. Все подхватили эту идею, так оно и осталось. Сейчас сюда стал захаживать еще один кот, помоложе. Однако Рыжий при этом чувствует себя в усадьбе полноправным хозяином.
При строительстве усадьбы были использованы только натуральные природные материалы: камень, дерево, вода. Дом сделан полностью из дерева, дорожки и ландшафтный дизайн реализованы с использованием камня, который был привезен специально из Микашевичей.
Здесь есть небольшой водоем с водопадом. По словам Дениса, глубина маленького, на первый взгляд, озерца достигает 3-х метров. В ближайшее время водопад станет в 2 раза больше – ведутся работы по проведению к нему еще одного ручья.
– Здесь водится довольно много рыбы, и при желании можно устроить даже рыбалку. Однако это рыбалка для ленивых – мне кажется, что рыба у нас клюет даже на пустой крючок, – уверен Денис. – Любители настоящей рыбалки могут также отлично провести время на большом озере, которое расположено по соседству с усадьбой.
В ближайшее время будет готово футбольное поле. Также хозяева с удовольствием растопят баню на дровах для своих гостей. Кроме того, зимой есть возможность отлично покататься на санках, тюбингах и лыжах.
– Гости из других стран любят ездить по нашим достопримечательностям: Логойск, Мирский замок, Раубичи, Хатынь, Линия Сталина. Мы все очень подробно рассказываем, показываем. При необходимости организовываем транспорт и экскурсии прямо на место.
Цены для семьи, влюбленной пары и большой компании
Самые дешевые цены «Рыжий кот» предлагает, конечно, в будние дни. Если говорить о компании до 15 человек, то аренда усадьбы обойдется в Br300 рублей/сутки. В выходные дни цены выше. Суббота будет стоить около Br600 рублей/сутки, в воскресенье и пятницу дешевле – Br500 рублей.
Есть интересные предложения для влюбленных пар или одной семьи. В будние дни можно провести романтический вечер (с 18.00 до 10.00), и аренда в таком случае будет стоить Br100 рублей.
– Все субботы расписаны до конца июля, а в пятницу или воскресенье еще можно найти свободные «окна», – рассказал Денис. – Но предугадать, за сколько времени нужно бронировать места, невозможно. Бывает так, что ближайшие выходные свободные, а все следующие расписаны на несколько месяцев вперед. Проще всего, конечно, с будними днями.
Кроме того, этим летом мы планируем достроить банкетный зал и кинозал, чтобы комфортно можно было разместить до 30 человек.
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Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
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