Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Как рассказал нам Алекснадр, исторически это место всегда было стоянкой для путешественников. Еще до 1938 года эта территория называлась «Михаловские хутора». Здесь, перед русско-польской границей у подножия Ракова, люди могли привести в порядок свои грузы, переночевать или просто остановиться отдохнуть перед дальней дорогой. Постепенно эти хутора стали расширяться и увеличиваться, образовывая деревню Михалово. Потом свежепостроенная трасса М6-М7 разделила населенный пункт на 2 части: основная деревня ушла в сторону дороги на Елинец, а маленький кусочек – пару домов – остался здесь.

– Со временем местных жителей уже не осталось – дома раскупили. И на этом месте образовались 2 агроусадьбы: «Михалово» и «Кони-Пони». Сейчас к нам приобщается и фермерское хозяйство «ЭкоФлора» – ребята, которые занимаются рассадой цветов (сезонно). В не-сезон они занимаются проведением различных детских выездных мероприятий. В некоторых участвует местный коллектив самодеятельного творчества «Пуговицы». Бывает, мы тоже участвуем в каких-либо постановках – получается очень интересно. И, надо сказать, детям и взрослым очень нравится, все получают колоссальный заряд бодрости и позитива.