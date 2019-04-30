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Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

01.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Усадьба «Кони-Пони»: деревянные беседки и дома, баня и бесплатный для всех контактный зоопарк

– На мой взгляд, в Воложинском районе действительно много хороших усадеб. Я думаю, что не зря именно наш район – пионер в этом направлении туризма. В первую очередь, речь идет о кластерной системе, когда владельцы усадеб не «перетягивают» друг у друга гостя, а наоборот, - рассказывают и направляют людей к свои соседям, – пояснил владелец усадьбы «Кони Пони» Александр. – Наша усадьба специализируется на проведении свадеб, банкетов, каких-либо выездных мероприятий, детских праздников и квестов. Мы можем по предварительной договоренности принять от 10 до 40 человек. К сожалению, ввиду загруженности по работе на одноименном фермерском хозяйстве принимать отдельно по 2-3 человека просто нет возможности.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Как рассказал нам Алекснадр, исторически это место всегда было стоянкой для путешественников. Еще до 1938 года эта территория называлась «Михаловские хутора». Здесь, перед русско-польской границей у подножия Ракова, люди могли привести в порядок свои грузы, переночевать или просто остановиться отдохнуть перед дальней дорогой. Постепенно эти хутора стали расширяться и увеличиваться, образовывая деревню Михалово. Потом свежепостроенная трасса М6-М7 разделила населенный пункт на 2 части: основная деревня ушла в сторону дороги на Елинец, а маленький кусочек – пару домов – остался здесь.

– Со временем местных жителей уже не осталось – дома раскупили. И на этом месте образовались 2 агроусадьбы: «Михалово» и «Кони-Пони». Сейчас к нам приобщается и фермерское хозяйство «ЭкоФлора» – ребята, которые занимаются рассадой цветов (сезонно). В не-сезон они занимаются проведением различных детских выездных мероприятий. В некоторых участвует местный коллектив самодеятельного творчества «Пуговицы». Бывает, мы тоже участвуем в каких-либо постановках – получается очень интересно. И, надо сказать, детям и взрослым очень нравится, все получают колоссальный заряд бодрости и позитива.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Также здесь можно заказать обзорную экскурсию на лошадях, познакомиться с представителями различных видов пернатых, и даже, с разрешения владельца усадьбы, покормить животных.

В импровизированном контактном зоопарке действительно много самых различных животных. Здесь есть ламы, альпаки, пони 4 пород, лошади, овцы с ягнятами, козы с козлятами, вьетнамские свиньи с поросятами, карликовые ослики и кролики. Из птиц можно увидеть павлинов, гусей нескольких видов, уток, кур и петухов, африканских страусов, индюков, тесарок, холмогоров и многих других. Все животные практически ручные, довольно упитанны и, как принято говорить, досмотренные. На резонный вопрос журналиста: «Используете ли вы, например, гусей или уток для приготовления праздничных блюд для гостей?» хозяин усадьбы уверенно ответил: «Нет. Своих не едим. Все животные, представленные в контактном зоопарке, живут долгую и счастливую жизнь, после чего умирают своей смертью». Отчасти именно поэтому вы не встретите среди питомцев хищников – только травоядные животные и птицы.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

–  Изначально на этом месте планировалось строительство большого рекреационного центра – места, где люди могли бы отдохнуть и восстановить свои силы. Однако ситуация изменилась, и в какой-то момент стало ясно, что сейчас такой масштабный проект не окупится. Однако контактный зоопарк уже начали делать – он и остался, – рассказал Александр. –  Что отличает этот зоопарк от всех других – это то, что он абсолютно бесплатный. Причем это касается не только наших гостей, но и всех людей, кто даже просто проезжает мимо.

Стоит уточнить, что мы проверили слова владельца усадьбы, и приехали в эти места еще раз, уже не предупреждая о своем визите. Основной вопрос: можно ли действительно погулять по зоопарку бесплатно и насладиться сполна общением с животными. Факт остается фактом: это совершенно бесплатно. Более того, каждый, кто проезжал мимо на собственном автомобиле, останавливался и свободно подходил к вольерам животных.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Цены за дневное пребывание и за сутки

– Заниматься содержанием усадьбы действительно непросто. Однако со временем каждая усадьба «нарабатывает» свой объем постоянных гостей, которые с удовольствием возвращаются в уже полюбившиеся места снова и снова. Хорошо работает и сарафанное радио.

Аренда усадьбы «Кони-Пони» в будние дни по дневному принципу стоит примерно Br10 рублей в день (с утра и до вечера). Речь идет о беседках и территории усадьбы (то есть сюда не входят номера). Стоимость отдыха с ночевкой зависит от типа номера. Сутки пребывания в двухместном номере обойдутся примерно в Br40 рублей с человека. При бронировании на несколько дней предусмотрены скидки. Также по запросу хозяева могут вытопить баню.

– Мы проводим на усадьбе только 1 мероприятие одновременно. Это значит, что, если кто-то уже арендовал усадьбу на определенные даты, то на эти же дни другие люди записаться не смогут. И здесь не играет никакой роли: это будет компания, состоящая из 10 человек или из 40.

По договоренности мы предоставляем также питание: будь то шведский стол или полноценное трехразовое питание. Собственное фермерское хозяйство позволяет приготовить очень вкусную домашнюю еду, – рассказал Александр.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Усадьба «Лесная поляна»: отдых в лесу, место для фотосессий и пение птиц по утрам

– Наша усадьба подходит как для корпоративного отдыха, так и для проведения тихих семейных выходных, – пояснил владелец усадьбы «Лесная поляна» Сергей. – У нас есть, где прогуляться и что посмотреть. На территории усадьбы устраивали множество фотосессий различной тематики, проводили корпоративные мероприятия и семейные встречи.

Усадьба состоит из нескольких уютных беседок, одного главного дома и двух гостевых домиков. Беседку под названием «Дом фей» любят использовать невесты для проведения свадебной фотоссесии, «Чайный Домик» часто выбирают компании для совместного чаепития с настольными играми, рядом с беседками можно разжечь костер и попеть песни под гитару.

Также есть стол для настольного тенниса и волейбольная площадка.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

В небольшом деревянном домике вкусно пахнет костром – в камине разожжен огонь. Пространство организовано продуманно: есть как общие комнаты, так и места, где можно уединиться.

Как раз сегодня в этот домик заедет семья из трех человек на 2 дня. Но бывает, что гости приезжают даже на неделю, – рассказал Сергей. – Зимой усадьба посвободнее, и есть возможность погостить у нас более продолжительное время, а в теплое время года чаще всего усадьбу арендуют для проведения свадеб и выездных мероприятий.

Максимальная вместимость с проживанием – 17 человек, без проживания – около 30-40 человек. Если арендовать усадьбу на длительный срок, мы предоставляем различные программы лояльности.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

– Чаще всего люди приезжают со своей едой, хотят приготовить шашлык и просто нарезать к нему овощей. Но по предварительной договоренности мы с удовольствием приготовим вкусные и разнообразные блюда для наших гостей. В теплицах выращиваем собственные овощи и зелень, так что насыщенность витаминами наших продуктов можем гарантировать, – рассказал Сергей.

Цены для семьи или для компании

Аренда усадьбы для проведения свадьбы подразумевает обязательное включение питания. Стоимость может варьироваться в зависимости от выбранного разнообразия меню, но, по словам владельца «Лесной поляны», средний чек начинается от Br2000 в день.

Аренда гостевого домика на компанию 6-8 человек стоит примерно Br170 рублей в сутки. Номер в главном доме в обычный день стоит около Br50 рублей с человека.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

Усадьба «Рыжий кот»: семейные традиции, места для уединений и только натуральные материалы

– Эта усадьба изначально задумывалась как загородный гостевой дом, место, куда можно сбежать от городской суеты, хорошо провести время и поиграть в футбол, – пояснил владелец усадьбы «Рыжий кот» Денис. – Однако со временем было решено здесь принимать гостей, и уже в 2016 году мы открылись как загородная усадьба.

А название напрямую связано с постоянным жителем этой усадьбы – Рыжим. Когда началось строительство дома, к нам стал часто приходить рыжий кот – ободранный и облезлый. Сначала строители, а потом и мы стали его подкармливать – он и прижился. Когда было решено открывать здесь усадьбу, кто-то предложил назвать ее в честь Рыжего. Все подхватили эту идею, так оно и осталось. Сейчас сюда стал захаживать еще один кот, помоложе. Однако Рыжий при этом чувствует себя в усадьбе полноправным хозяином.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

При строительстве усадьбы были использованы только натуральные природные материалы: камень, дерево, вода. Дом сделан полностью из дерева, дорожки и ландшафтный дизайн реализованы с использованием камня, который был привезен специально из Микашевичей.

Здесь есть небольшой водоем с водопадом. По словам Дениса, глубина маленького, на первый взгляд, озерца достигает 3-х метров. В ближайшее время водопад станет в 2 раза больше – ведутся работы по проведению к нему еще одного ручья.

– Здесь водится довольно много рыбы, и при желании можно устроить даже рыбалку. Однако это рыбалка для ленивых – мне кажется, что рыба у нас клюет даже на пустой крючок, – уверен Денис. – Любители настоящей рыбалки могут также отлично провести время на большом озере, которое расположено по соседству с усадьбой.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

В ближайшее время будет готово футбольное поле. Также хозяева с удовольствием растопят баню на дровах для своих гостей. Кроме того, зимой есть возможность отлично покататься на санках, тюбингах и лыжах.

– Гости из других стран любят ездить по нашим достопримечательностям: Логойск, Мирский замок, Раубичи, Хатынь, Линия Сталина. Мы все очень подробно рассказываем, показываем. При необходимости организовываем транспорт и экскурсии прямо на место.

Цены для семьи, влюбленной пары и большой компании

Самые дешевые цены «Рыжий кот» предлагает, конечно, в будние дни. Если говорить о компании до 15 человек, то аренда усадьбы обойдется в Br300 рублей/сутки. В выходные дни цены выше. Суббота будет стоить около Br600 рублей/сутки, в воскресенье и пятницу дешевле – Br500 рублей.

Есть интересные предложения для влюбленных пар или одной семьи. В будние дни можно провести романтический вечер (с 18.00 до 10.00), и аренда в таком случае будет стоить Br100 рублей.

– Все субботы расписаны до конца июля, а в пятницу или воскресенье еще можно найти свободные «окна», – рассказал Денис. – Но предугадать, за сколько времени нужно бронировать места, невозможно. Бывает так, что ближайшие выходные свободные, а все следующие расписаны на несколько месяцев вперед. Проще всего, конечно, с будними днями.

Кроме того, этим летом мы планируем достроить банкетный зал и кинозал, чтобы комфортно можно было разместить до 30 человек.

Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить
Бесплатный зоопарк, рыжий кот-хозяин и домики для фотосессий. 3 агроусадьбы вблизи Минска, куда точно стоит съездить

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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