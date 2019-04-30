«Белтелеком» уведомил абонентов о повышении стоимости некоторых услуг

В связи с этим с 3 мая 2019 года стоимость услуг:

доступа в сеть Интернет и стоимость пакетов услуг электросвязи увеличится в среднем на 4 процента.

телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.