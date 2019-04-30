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«Белтелеком» уведомил абонентов о повышении стоимости некоторых услуг

01.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белтелеком» уведомил абонентов о повышении стоимости некоторых услуг
«Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг», сообщили в компании.

В связи с этим с 3 мая 2019 года стоимость услуг:

  • доступа в сеть Интернет и стоимость пакетов услуг электросвязи увеличится в среднем на 4 процента.
  • телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Белтелеком».

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