На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес

Источник материала: Tut.by

Фиктивные зарплаты, поставки без оплаты и подлог ради кредита. Какие «серые» схемы раскрывают проверки Комитета госконтроля — и чем это грозит белорусским бизнесменам и руководителям госпредприятий.



Фото с сайта pixabay.com

Незаконная интернет-торговля

Схема: Интернет-магазин в Минске наладил «серые» поставки в Беларусь телевизоров, ноутбуков и планшетов для их последующей продажи. Работа велась по заказам — клиенты магазина покупали у него товар в разы дешевле, чем у официальных поставщиков. Столичная фирма приобретала бытовую технику в России за наличный расчет и доставляла ее в Минск на маршрутных такси. Заказы выполнялись за день-два.

На поставленную в Беларусь бытовую технику интернет-магазин оформлял липовые документы, включая гарантийные талоны и сертификаты. Покупателям даже выдавали фискальные чеки — правда, сделанные на принтере.

Доказательная база: В ходе обысков по месту жительства владельца интернет-магазина и курьеров магазина работники КГК изъяли бухгалтерские документы, записные книги, которые подтверждали незаконную деятельность, а также поддельные сертификаты и гарантийные талоны на неучтенный товар.

Ущерб: С июля 2018 года по март 2019 года минский интернет-магазин не отражал в бухучете выручку от реализации бытовой техники. Это помогло ему занизить налоговую базу и в результате не заплатить налоги на сумму свыше 70 тысяч BYN.

Что грозит: За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении владельца интернет-магазина — директора этой коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов». Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Особо крупным размером ущерба признается уклонение от уплаты сумм налогов, сборов на сумму, которая в 2500 и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Сегодня базовая величина в Беларуси составляет 25,5 BYN.

Неоплата поставленного товара

Схема: Россиянин зарегистрировал в подмосковном городе Балашиха коммерческое предприятие. Несколько лет он тесно сотрудничал с молокоперерабатывающими заводами Беларуси, приобретая их продукцию для продажи в России под своей торговой маркой.

В июне 2018 года россиянин снова получил товар от белорусов и продал его в своей стране. Однако за поставку не рассчитался, обещая сделать это в скором времени. Наши предприятия продолжили отпускать ему молочку, причем одно из них — с превышением лимита, который был определен страховым договором.

Так, Дятловский сыродельный завод направил коммерческой структуре из Балашихи продукцию на сумму более 10 млн. RUB (около 325 тысяч BYN) без оплаты и частично без страхования рисков, а ОАО «Беллакт» из Волковысска — на сумму более 1,7 млн. RUB (почти 50 тысяч BYN).

Переговоры с директором российской фирмы о возврате долгов окончились ничем. В августе 2018 года он внезапно объявил о ликвидации, а затем — о банкротстве своего предприятия.

Доказательная база: материалы проверки КГК.

Что грозит: В начале года по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас проводится проверка законности действий руководства белорусских молокоперерабатывающих предприятий, которые торговали с фирмой из Балашихи.

Госзакупки по завышенной цене

Схема: Главный инженер «Бобруйскжилкомхоз» должен был заниматься инвестиционными проектами предприятия, использовать средства инновационного фонда, закупать товары, работы и услуги. Кроме того, на него были временно возложены обязанности директора.

В 2015 году за счет местного бюджета главный инженер купил материалы и комплектующие у частной фирмы из Могилева на 111 тысяч BYN. Как считает Комитет госконтроля — по завышенной цене.

Доказательная база: По данным КГК, главный инженер в корыстных целях намеренно не захотел осуществить закупку у другого производителя по более низкой цене (за 66 тыс. BYN).

Ущерб: Необоснованно израсходовано 45 тысяч BYN бюджетных денег. Это рассматривается как ущерб государственным интересам в особо крупных размерах.

Приговор: Бывший главный инженер «Бобруйскжилкомхоза» признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 426 УК «Превышение власти или служебных полномочий». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет.



Фото: TUT.BY

Подача в банк поддельных документов

Схема: Директор предприятия по оптовой торговле стройматериалами представила фальшивые документы в банк Бреста, чтобы получить кредит.

Руководитель представила банковским служащим бухгалтерский баланс по итогам работы за квартал, в котором финансовые результаты организации были намеренно приукрашены — фактически убыточному предприятию удалось выглядеть платежеспособным и получить кредитные средства.

Доказательная база: Кредит был выдан в 2016 году, но вернуть его фирма не смогла. Последовала проверка со стороны КГК.

Ущерб: Сумма кредита составила 190 тысяч BYN.

Что грозит: В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 237 УК «Выманивание кредита или субсидии». Наказание — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Незаконная выплата зарплаты

Схема: Руководители, специалисты и служащие Оршанского инструментального завода получали завышенную зарплату. В 2015-2017 годах рядовым работникам завода выдавали зарплату несвоевременно. Желая утаить этот факт, их руководители указывали в госстатотчетности недостоверные сведения.

По закону размер зарплаты рядовых работников в условиях ее несвоевременной выплаты остается прежним, а зарплата руководителей, специалистов и служащих должна рассчитываться исходя из тарифной ставки 1-го разряда, которая установлена для бюджетников. Так как она была значительно ниже действовавшей на предприятии, это привело бы к существенному уменьшению размера зарплаты управленцев. Чтобы избежать этого, директорат указывал бухгалтерии, чтобы руководителям, специалистам и служащим зарплата выплачивалась в завышенных размерах.

Доказательная база: материалы проверки КГК.

Ущерб: Сумма ущерба, причиненного действиями должностных лиц завода за три года превысила 265 тысяч BYN.

Что грозит: В отношении двух бывших руководителей завода возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» и ч. 2 ст. 427 УК «Служебный подлог».

По первой виновным грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По второй — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ведется расследование.

Фиктивная сделка по минимизации налогов

Схема: Индивидуальный предприниматель (ИП) из Борисова, который торговал пиломатериалами и продукцией деревообработки, вместе с напарником организовал схему по уклонению от уплаты налогов.

В бухучет ИП включались документы об услугах по распиловке древесины, которые коммерсанту якобы оказывали третьи лица. На самом деле коммерсант скупал пиломатериалы за наличку и потом продавал их в Литву и Польшу. Полученную выручку ИП отражал в бухучете целиком, однако с помощью фиктивных документов о распиловке, которую оказывали подставные лица, был занижен реальный размер налоговой базы. Это позволяло коммерсанту уменьшать суммы налогов.

Доказательная база: Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен КГК в ходе проверки работы предпринимателя.

Ущерб: За время использования схемы в 2017—2019 годах бюджету причинен ущерб на сумму более 77 тысяч BYN.

Что грозит: За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении обоих борисовчан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов».

Преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Для того, чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, у подозреваемых изъяты 30 тысяч BYN наличных денег. Наложен арест на административное здание, земельный участок и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Обзор подготовлен по материалам проверок Комитета госконтроля Беларуси.