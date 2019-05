Источник материала: Tut.by

Авторитетный американский журнал Enterpreneur опубликовал юбилейный, 40-й, рейтинг самых популярных франшиз на рынке США – 2019 Franchise 500 Ranking.



Завтра твоей страны изучило, какие из самых популярных в США проектов стали за эти годы интересны белорусскому бизнесу и белорусскому рынку, и составило топ-8 американских франшиз, проданных в Беларусь.

McDonald`s

Первое место в рейтинге Enterpreneur занимает хорошо известный белорусам американский фаст-фуд McDonald`s. Компания начала продавать франшизу под руководством легендарного Рэя Крока с 1955 года. Сейчас ей принадлежат около 2, 9 тыс. собственных заведений, в США и в других странах работают по франшизе, соответственно, более 13,2 тыс. и 21,2 тыс. ресторанов.

McDonald`s – первый глобальный американский бренд, который появился на белорусском рынке. Первый ресторан был открыт в Минске в 1996 году. Долгое время заведения в Беларуси являлись собственностью компании.

Со второй половине 2010-х годов белорусский McDonald`s – это франчайзинговый проект, который развивает компания казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Рестораны McDonald`s в Беларуси находятся в Минске и Витебске.

Baskin-Robbins

Двенадцатая строчка в списке Enterpreneur принадлежит кафе-мороженому Baskin-Robbins. Франчайзинговая история этого бренда еще более продолжительная – 71 год (с 1948 года).

В Беларуси первое кафе Baskin-Robbins было открыто по франшизе в 2015 году в «Арена-Сити». Были попытки развития бренда в других городах. В Витебске кафе просуществовало менее двух лет (2015-2017 годы).

KFC

Один из главных конкурентов McDonald`s в белорусском сегменте фаст-фуд – сеть KFC. В американском рейтинге она занимает 23-е место. Первое кафе, которых за пределами США открыто уже свыше 16,7 тыс., появилось в Минске в 2015 году. На белорусском рынке несколько франчайзи KFC. Самую крупную сеть создал Виталий Курило – совладелец футбольного клуба «Ислочь». Кроме Минска, кафе KFC работают в Бресте и Молодечно.

Hampton by Hilton

В конце 2015 года в центре Минска появился отель Hampton by Hilton – американской франшизы, занимающей в рейтинге Enterpreneur 27-ю строчку. В США к концу 2018 года было продано 2 163 франшиз Hampton by Hilton, вне их пределов – 218. Владельцем белорусского Hampton by Hilton является голландско-российский бизнесмен Судхир Гупта.

Carl`s Junior Restaurants

Carl`s Junior Restaurants – еще один американский фаст-фуд-проект, который набирает популярность на белорусском рынке. В этом году кафе под этим брендом было открыто на месте ресторана «Фрэскі», а на фуд-кортах столичных торговых центров Carl`s Junior, занимающий по популярности у деловых кругов США 33-е место, присутствует с 2017 года.

Papa John`s

Бренд Papa John`s появился в Минске в 2015 году и опередил другие известные американские пиццерии, которые также начали продавать франшизы в Беларусь (Domino`s, Sbarro). В рейтинге Enterpreneur Papa John`s тоже выше их – на 44-м месте.

Doubletree by Hilton

В конце 2017 года в Минске открыл свои двери еще один отель международной сети Hilton — Doubletree by Hilton. Его девелоперами стали Магомед Магомедов, Игорь Ольхов и Владимир Хейфец. В Америке эта франшиза по популярности находится на 53-м месте, продано 314 франшиз. За пределами США открыто 104 Doubletree by Hilton.

Cinnabon

Кафе-пекарня Cinnabon, которая открывала вторую волну американизации белорусского фаст-фуда (первое заведение начало работать в 2014 году), входит в первую сотню самых популярных проектов для американцев. В рейтинге за 2019 год Cinnabon занимает 74-е место.