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Пенсии и пособия увеличились в Беларуси с 1 мая

01.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 мая 2019 г. выросли размеры трудовых и социальных пенсий в связи с изменением бюджета прожиточного минимума, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Пенсии и пособия увеличились в Беларуси с 1 мая
Так, увеличатся:

  • минимальные трудовые пенсии;
  • социальные пенсии;
  • доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
  • надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;
  • пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с учетом доплаты в размере 20 % средней заработной платы для исчисления пенсий составит 229,05 руб., в том числе 56,01 руб. – минимальный размер, 173,04 руб. – доплата.

Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии):

  • инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства, – 246,42 руб.;
  • инвалидам с детства 2 группы – 212,86 руб.;
  • инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца – 190,42 руб.;
  • инвалидам 3 группы – 168,02 руб.;
  • лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного возраста – 112,01 руб.;
  • детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
    • первой – 179,22 руб.;
    • второй – 190,42 руб.;
    • третьей – 212,82 руб.;
    • четвертой – 246,42 руб.

Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

  • 75 лет, – 42,01 руб.;
  • 80 лет, – 56,01 руб.

Надбавки к пенсиям:

  • инвалидам 1 группы – 56,01 руб.;
  • пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, – 28,01 руб.

Повышения пенсий:

  • Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней, – 280,05 руб.;
  • инвалидам войны 1 и 2 группы – 224,04 руб.;
  • инвалидам войны 3 группы – 140,03 руб.;
  • военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, – 140,03 руб.;
  • лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии, – 140,03 руб.;
  • лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах, – 140,03 руб.;
  • лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – 56,01 руб.;
  • бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины, – 56,01 руб.;
  • инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий), – 28,01 руб.;
  • лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, –28,01 руб.;
  • родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), – 100,82 руб.;
  • детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны – 56,01 руб.;
  • гражданам, необоснованно репрессированным по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в период репрессий 20–80-х годов, в том числе детям, находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, и впоследствии реабилитированным, – 28,01 руб.;
  • донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста, – 22,40 руб.;
  • инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту), – 28,01 руб.

Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста:

  • при осуществлении ухода за одним лицом – 224,02 руб.;
  • при осуществлении ухода за двумя и более лицами – 268,82 руб.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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