ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эйсмонт: Беларусь не против назначения нового посла России

01.05.2019 12:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская сторона считает, что назначение нового посла России в Беларуси — вопрос российского руководства. Минск не возражает против такого решения, заявила корреспонденту ТАСС в среду пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против», — сказала Эйсмонт.

«Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», — добавила она.

20 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что посол России — это представитель президента Российской Федерации и это представитель Министерства иностранных дел России.

«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Беларуси, освободив Михаила Бабича от этой должности.

Слухи об отставке Михаила Бабича ходили несколько месяцев. Буквально пару дней назад, 26 апреля, МИД России, комментируя слухи, заявил, что вопросами снятия и назначения российских послов занимается президент России, а не МИД.

Михаил Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Он также стал спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества» с Беларусью.

На церемонии вручения послом верительных грамот Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает, что новый посол России в Беларуси Михаил Бабич сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах.

В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по областным центрам, осматривал белорусских промышленных «гигантов», несколько раз встречался с белорусским президентом, заявлял, что «любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями». Но запомнится он белорусам не этим. В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», - добавила она.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Пенсии и пособия увеличились в Беларуси с 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика