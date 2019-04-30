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Эйсмонт: Беларусь не против назначения нового посла России
01.05.2019 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская сторона считает, что назначение нового посла России в Беларуси — вопрос российского руководства. Минск не возражает против такого решения, заявила корреспонденту
«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против», — сказала Эйсмонт.
«Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», — добавила она.
20 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко
«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — заявил Александр Лукашенко.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин
Слухи об отставке Михаила Бабича ходили несколько месяцев. Буквально пару дней назад, 26 апреля, МИД России, комментируя слухи,
Михаил Бабич
На церемонии вручения послом верительных грамот Александр Лукашенко
В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по областным центрам, осматривал белорусских промышленных «гигантов», несколько раз встречался с белорусским президентом,
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«Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», - добавила она.
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