Эйсмонт: Беларусь не против назначения нового посла России

Источник материала: Tut.by

Белорусская сторона считает, что назначение нового посла России в Беларуси — вопрос российского руководства. Минск не возражает против такого решения, заявила корреспонденту ТАСС в среду пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против», — сказала Эйсмонт.

«Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», — добавила она.

20 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко сказал , что посол России — это представитель президента Российской Федерации и это представитель Министерства иностранных дел России.

«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Беларуси, освободив Михаила Бабича от этой должности.

Слухи об отставке Михаила Бабича ходили несколько месяцев. Буквально пару дней назад, 26 апреля, МИД России, комментируя слухи, заявил , что вопросами снятия и назначения российских послов занимается президент России, а не МИД.

Михаил Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Он также стал спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества» с Беларусью.

На церемонии вручения послом верительных грамот Александр Лукашенко заявил , что рассчитывает, что новый посол России в Беларуси Михаил Бабич сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах.

В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по областным центрам, осматривал белорусских промышленных «гигантов», несколько раз встречался с белорусским президентом, заявлял , что «любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями». Но запомнится он белорусам не этим. В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.