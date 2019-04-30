Беларусь и Узбекистан создали совместное молочное предприятие

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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-узбекское предприятие "Здравушка Ташкент" зарегистрировано в Ташкентской области. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Учредителем предприятия с белорусской стороны стало ОАО "Здравушка-милк". "Совместный с узбекской стороной проект предусматривает строительство и комплектацию молочно-товарного комплекса на тысячу голов и молочного завода мощностью до 50 т молока в сутки. Предприятие будет ориентировано только на выпуск цельномолочной продукции", - отметили в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что договоренности о строительстве белорусской стороной молочно-товарных комплексов в Узбекистане были достигнуты по итогам визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре 2018 года .-0-