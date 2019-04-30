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Белорусский МИД - о событиях в Венесуэле: «Решительно осуждаем любые незаконные шаги»
01.05.2019 18:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД
По мнению белорусских дипломатов, подобные действия «усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество».
В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности.
Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны, считают в МИД.
«Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации», — заявляют белорусские дипломаты.
Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит —
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