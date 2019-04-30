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Белорусский МИД - о событиях в Венесуэле: «Решительно осуждаем любые незаконные шаги»

01.05.2019 18:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД прокомментировал события в Венесуэле: «В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро».


Беспорядки в Венесуэле. Фото: Reuters

По мнению белорусских дипломатов, подобные действия «усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество».

В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности.

Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны, считают в МИД.

«Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации», — заявляют белорусские дипломаты.

Напомним, в Венесуэле 30 апреля обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит — смотрите здесь.

 
 
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«В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента...
 
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