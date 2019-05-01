«Я бы не советовала покупать дом в садовом товариществе для постоянного жилья». Специалисты отвечают на вопросы читателей Realt.by

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Сергей Радько интересуется: возможно ли получить в качестве компенсации за снос несколько квартир?
— В квартире 48 кв.м прописаны мои родители, брат с женой и дочкой 3 года, и я с сыном 7 мес. Дом идет под снос, но уведомления еще не было. Скажите, пожалуйста, если разделить квартиру на две или три доли: между мамой (сейчас единственный собственник), дочкой брата и моим сыном, при сносе будем ли мы иметь право на несколько отдельных квартир или все равно одну по метражу 15 кв.м на человека?
— В соответствии с законодательством Республики Беларусь наличие нескольких собственников (если вы разделите квартиру по долям) в сносимой квартире само по себе не будет являться основанием для предоставления нескольких квартир. Применительно к вашей ситуации предоставить вам несколько квартир или нет, лежит в исключительной компетенции застройщика. Но в любом случае это право застройщика, но никак не обязанность.
Соответственно вам могут предоставить одну большую квартиру, главное, чтобы выдерживалось требование не менее 15 кв.м на человека, зарегистрированного по месту жительства в подлежащей сносу квартире.
Принимая во внимание, что в сносимой квартире зарегистрировано семь человек, то попробуйте обратиться к застройщику, в принципе, он может пойти на уступки, и, возможно, вы решите свой вопрос на приемлемых для вас условиях.
Инна Перепечко описывает достаточно частую ситуацию: «На женщину с детьми и не состоящую в браке приобреталась квартира. После покупки она расписалась с отцом своих детей. В последующие годы квартиру продают. Имеют ли отношение к этой квартире дети?».
— Если квартира куплена до брака и супруг не зарегистрирован в квартире, то прав на нее у супруга нет. Обратите внимание, что если вы будете покупать квартиру сейчас, то она будет приобретена в браке и у супруга будет 1/2 собственности квартиры, не зависимо от того, кто платит деньги. Законодательство позволяет урегулировать доли в праве собственности брачным договором.
Читатель Realt.by под ником id145697527 рассматривает вариант приобретения дома в садовом товариществе в качестве постоянного места жительства и спрашивает, каких подводных камней можно в таком случае ожидать (в том числе по кредитованию такой недвижимости)?
— Если вы хотите приобрести дом для постоянного проживания, то я бы не рекомендовала покупать его в садоводческих (дачных) кооперативах. Вы столкнетесь с сезонностью воды, высокими тарифами на электроэнергию, вопросами с дорогами до дома. И, даже если дом будет без всех вышеуказанных недостатков, вы не сможете зарегистрироваться в своем доме. Многие путают постоянную регистрацию с временной на летний период. По месту регистрации вы будете прикреплены к поликлинике, школе и т.д.
Отличия в кредитах тоже существенные. Я рекомендую брать только кредит на недвижимость, он выгоднее потребительского.
Светлана Кошель спрашивает: «Может ли замужняя девушка (молодой специалист), не имеющая в собственности жилого помещения, по месту работы стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий и приобрести жилье, взяв кредит и используя чеки "Жилье", если ее муж еще до вступления в брак начал строительство жилого дома и брал кредит на приобретение строительных материалов? В настоящее время дом не достроен и не введен в эксплуатацию. У мужа также нет в собственности жилых помещений».
— Всоответствии с законодательством Республики Беларусь, если по месту работы ведется учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и вас примут на данный учет (исходя из описанной ситуации, основания просматриваются), и если ранее вы не использовали чеки «Жилье» для погашения стоимости строительства, реконструкции или приобретения жилого помещения, то вы можете использовать чеки «Жилье», перерегистрированные в установленном законом порядке для решения своих жилищных вопросов, например, для погашения задолженности по кредиту банка (включая выплату процентов за пользование им), взятому и использованному на вышеуказанные цели. То, что ваш муж до вступления в брак брал кредит на приобретение строительных материалов, в данной ситуации значения не имеет.
За более подробной информацией по вопросам постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий обращайтесь к соответствующему должностному лицу организации, где вы работаете, по вопросам использования в дальнейшем именных приватизационных чеков «Жилье» — в местный исполнительный комитет по местунахождения организации, поставившей на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.