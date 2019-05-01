«Я бы не советовала покупать дом в садовом товариществе для постоянного жилья». Специалисты отвечают на вопросы читателей Realt.by

Источник материала: realt.by

Каждый читатель Realt.by может задать все интересующие его вопросы в разделе «Вопрос-ответ» . Аттестованные риэлтеры, юристы и эксперты рынка недвижимости разъясняют все нюансы самых сложных жизненных ситуаций. Сегодня это компенсация при сносе дома, права на квартиру, покупка дома в садовом товариществе и приобретение жилья в кредит.

Сергей Радько интересуется: возможно ли получить в качестве компенсации за снос несколько квартир?

— В квартире 48 кв.м прописаны мои родители, брат с женой и дочкой 3 года, и я с сыном 7 мес. Дом идет под снос, но уведомления еще не было. Скажите, пожалуйста, если разделить квартиру на две или три доли: между мамой (сейчас единственный собственник), дочкой брата и моим сыном, при сносе будем ли мы иметь право на несколько отдельных квартир или все равно одну по метражу 15 кв.м на человека?

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь наличие нескольких собственников (если вы разделите квартиру по долям) в сносимой квартире само по себе не будет являться основанием для предоставления нескольких квартир. Применительно к вашей ситуации предоставить вам несколько квартир или нет, лежит в исключительной компетенции застройщика. Но в любом случае это право застройщика, но никак не обязанность.

Соответственно вам могут предоставить одну большую квартиру, главное, чтобы выдерживалось требование не менее 15 кв.м на человека, зарегистрированного по месту жительства в подлежащей сносу квартире.

Принимая во внимание, что в сносимой квартире зарегистрировано семь человек, то попробуйте обратиться к застройщику, в принципе, он может пойти на уступки, и, возможно, вы решите свой вопрос на приемлемых для вас условиях.

Подробный ответ эксперта можно прочитать здесь .

Инна Перепечко описывает достаточно частую ситуацию: «На женщину с детьми и не состоящую в браке приобреталась квартира. После покупки она расписалась с отцом своих детей. В последующие годы квартиру продают. Имеют ли отношение к этой квартире дети?».

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Если квартира куплена до брака и супруг не зарегистрирован в квартире, то прав на нее у супруга нет. Обратите внимание, что если вы будете покупать квартиру сейчас, то она будет приобретена в браке и у супруга будет 1/2 собственности квартиры, не зависимо от того, кто платит деньги. Законодательство позволяет урегулировать доли в праве собственности брачным договором.

Читатель Realt.by под ником id145697527 рассматривает вариант приобретения дома в садовом товариществе в качестве постоянного места жительства и спрашивает, каких подводных камней можно в таком случае ожидать (в том числе по кредитованию такой недвижимости)?

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Если вы хотите приобрести дом для постоянного проживания, то я бы не рекомендовала покупать его в садоводческих (дачных) кооперативах. Вы столкнетесь с сезонностью воды, высокими тарифами на электроэнергию, вопросами с дорогами до дома. И, даже если дом будет без всех вышеуказанных недостатков, вы не сможете зарегистрироваться в своем доме. Многие путают постоянную регистрацию с временной на летний период. По месту регистрации вы будете прикреплены к поликлинике, школе и т.д.

Отличия в кредитах тоже существенные. Я рекомендую брать только кредит на недвижимость, он выгоднее потребительского.

Светлана Кошель спрашивает: «Может ли замужняя девушка (молодой специалист), не имеющая в собственности жилого помещения, по месту работы стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий и приобрести жилье, взяв кредит и используя чеки "Жилье", если ее муж еще до вступления в брак начал строительство жилого дома и брал кредит на приобретение строительных материалов? В настоящее время дом не достроен и не введен в эксплуатацию. У мужа также нет в собственности жилых помещений».

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, если по месту работы ведется учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и вас примут на данный учет (исходя из описанной ситуации, основания просматриваются), и если ранее вы не использовали чеки «Жилье» для погашения стоимости строительства, реконструкции или приобретения жилого помещения, то вы можете использовать чеки «Жилье», перерегистрированные в установленном законом порядке для решения своих жилищных вопросов, например, для погашения задолженности по кредиту банка (включая выплату процентов за пользование им), взятому и использованному на вышеуказанные цели. То, что ваш муж до вступления в брак брал кредит на приобретение строительных материалов, в данной ситуации значения не имеет.

За более подробной информацией по вопросам постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий обращайтесь к соответствующему должностному лицу организации, где вы работаете, по вопросам использования в дальнейшем именных приватизационных чеков «Жилье» — в местный исполнительный комитет по месту нахождения организации, поставившей на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.