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Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы: тема строительства АЭС очень политизирована

02.05.2019 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 мая на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского Парламента Роландасом Паксасом, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко отметил, что нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях. Он констатировал, что Беларусь и Литва имеют как общие точки зрения на различные темы, так и разногласия по некоторым вопросам. Однако это, по мнению президента, естественно для стран-соседей.

«Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет. Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции — тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что визит Роландаса Паксаса в Беларусь станет хорошим началом обсуждения существующих проблем. Вместе с тем он обратил внимание, что основой двустороннего сотрудничества между странами всегда являются торгово-экономические отношения. «Несмотря на политические разногласия, их уровень очень высокий. Мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву, нам комфортно было работать в ваших портах, — заявил Александр Лукашенко. — Очень много наших людей с туристическими целями посещает Литву, и мы никогда не препятствовали тому, чтобы литовцы к нам приезжали».

Президент добавил, что Беларусь и Литва когда-то составляли одно государство, общее историческое прошлое должно способствовать развитию двусторонних отношений. «Надо в истории искать что-то хорошее, на что можно опереться. И у нас этого хорошего много. Давайте будем опираться на него и строить в будущем такие же добрые отношения», — резюмировал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко отметил, что нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях.
 
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