За что в России задержали состоятельных выходцев из Беларуси?

На фоне череды резонансных задержаний бизнесменов , силовиков и госменеджеров в Беларуси остались в тени подобные дела в России, к которым имеют отношения состоятельные выходцы из Беларуси. Белорусский бэкграунд задержанных российских «форбсов» наводит на различные размышления. Но пока нет оснований полагать, что данные процессы в двух странах могут быть как-то связаны.

Абызов

Повод для задержания

26 марта был задержан бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов. Ему вменяется в вину организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. По версии следствия , в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, Абызов путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд российских рублей (свыше 60 млн долларов). Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж. После ухода из правительства в 2018 году «министр без портфеля» проводил много времени в Италии, где обзавелся недвижимостью.



В рейтинге " 200 богатейших бизнесменов России 2019 " Абызов занял 164 место. Его состояние оценено в 600 млн долларов.

Абызов в Мосгорсуде заявил , что, став министром, передал все свои активы в доверительное управление и бизнес-вопросами больше не занимался. ФСБ, впрочем, установила обратное: «В результате проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении министра Российской Федерации Михаила Абызова, председателя правления „РУ-Ком“ Николая Степанова и других лиц (их телефонные переговоры прослушивались в 2017—2018 годах) были получены данные о том, что Абызов, несмотря на занимаемую должность и формальную передачу своих активов в доверительное управление ООО „Региональная компания „Резерв““, осуществляет стратегическое управление принадлежащими ему коммерческими структурами через Степанова, гендиректора „РУ-Ком инвест“ Алексея Коровкина, с которыми регулярно проводит личные встречи. В целях конспирации они договариваются о встречах через интернет-мессенджеры и охранников-помощников».

Абызов пробудет в СИЗО, как минимум, до 25 мая. Далее, в случае необходимости, следствие сможет обратиться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

Как связан с Беларусью

Михаил Абызов родился в Минске в 1972 году. В школе отличался математическими способностями, и как победителя олимпиад его приметили в Москве и приняли в специальную физико-математическую школу при МГУ. Но уже тогда он зарабатывал свою копейку, будучи разнорабочим в типографии и на пивзаводе «Беларусь» (сегодняшняя «Оливария»).

В Москве он поступил в итоге в МГУ, но ушел со второго курса в бизнес. По данным « Ежедневника », занимался продажей турецкого ширпотреба, оргтехникой, работал на бирже, продавал болгарское лечо, пока судьба не забросила его в Новосибирскую область в качестве учредителя занимавшейся зачетами «Объединенной российской топливно-энергетической компании». В 1997 году он стал владельцем 18% компании «Новосибирскэнерго», акции которой получил в обмен на топливо.

Позже его приметил тоже выходец из Беларуси Анатолий Чубайс и в 1998 году пригласил на должность начальника департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России». С 1999-го по 2004 год он был заместителем председателя правления энергетической компании, в 2005 году возглавил одну из крупнейших угледобывающих компаний России «Кузбассразрезуголь». В 2007 году Абызов основал свой бизнес — инжиниринговую компанию «Группа Е4», куда вошли проданные в результате реформы строительные и сервисные подразделения РАО «ЕЭС России». Компания занялась строительством энергетических объектов для государственных и частных заказчиков под ключ.

В 2012 году Абызов был назначен советником президента России (тогда Дмитрия Медведева) и в том же году вошел в состав нового правительства России в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства».

Известно, что «Группа Е4» реализовала как минимум один проект в Беларуси. В 2012—2014 году с помощью этой российской компании была построена парогазовая установка котельного цеха № 3 Жодинской ТЭЦ в Борисове. Мощность объекта составляет 65 МВт. Общая сумма инвестиций в проект составила 130 млн долларов, предоставленных частично (80%) Международным банком реконструкции и развития и частично выделенных из бюджета.

Впрочем, уже в 2014 году у «Группы Е4» начались проблемы. В российских судах было зарегистрировано почти 200 исков о взыскании задолженности и 6 заявлений о признании компании банкротом. Возврата долгов добивались как банки, так и подрядчики. Среди них были и белорусские компании.

Чучкевич

Повод для задержания

Михаил Абызов также являлся одним из владельцев венчурного фонда Bright Capital, инвестировавшего в три десятка проектов в энергетике и интернете. Партнером Абызова в этом фонде был выходец из Беларуси Михаил Чучкевич.



Фото: hpib.life

В мае 2018 года в отношении Чучкевича было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по инициативе АО «Российская венчурная компания» (РВК). Следствие считает, что Чучкевич, будучи членом совета директоров американской компании Alion Energy, в сговоре с директором департамента инвестиций РВК Яном Рязанцевым предоставил членам совета директоров РВК «ложные сведения», которые и побудили их согласиться на вложение 22,7 млн долларов в компанию. Потом, по версии следствия, Рязанцев и Чучкевич вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм. Следствие полагает, что перевод был осуществлен вопреки решениям совета директоров АО РВК, который в итоге не увидел экономической обоснованности инвестирования в американскую компанию.

Свою вину Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич не признают. Их защита отмечает, что в Alion Energy вложились несколько американских и европейских венчурных фондов. Общая сумма инвестиций, включая российские, — около 70 млн долларов. С 2017 года компания, отмечают адвокаты, успешно выполняет контракты на строительство солнечных электростанций и их долгосрочное обслуживание в Мексике, Бразилии, Чили, Индии. После выхода компании на самоокупаемость денежные средства начнут возвращаться инвесторам, подчеркивают они, отмечая, что никто из остальных фондов претензий к Alion Energy не предъявляет, пишет « Коммерсант ».

15 марта 2019 года Чучкевич выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Как связан с Беларусью

Этот бывший минчанин трудовую деятельность начал в 1987 году с должности слесаря на оптико-механическом объединении БелОМО. В 1995 году работал консультантом по странам СНГ в Лондоне в страховой брокерской компании C. E. Health at Lloyd`s и Price Waterhouse. С 1996 по 1997 год работал в представительстве C. E. Health at Lloyd`s в Москве, где отвечал за формирование портфеля клиентов компании в России и СНГ. По данным « Ежедневника », в конце 1990 — начале 2000-х годов он сотрудничал с Трастбанком, в частности, отвечал за привлечение в банк ливийских инвестиций и средств для развития оператора связи «БелСел». Позже перебрался в Москву, где стал советником Анатолия Чубайса в «Роснано».

Хотин

Повод для задержания

19 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Алексея Хотина — бывшего главного акционера банка «Югра», крах которого в 2017 года стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд российских рублей. СКР возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств «Югры» в сумме 7,5 млрд российских рублей после заявления конкурсного управляющего «Югры» — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



До задержания Хотин был самым непубличным бизнесменом в России. Он не давали комментариев, журналистам не удавалось даже получить его фотографию. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

По данным газеты « Ведомости », заявление АСВ было инициировано Центробанком России: оно последовало после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту РФ Владимиру Путину. Содержание письма не разглашается, но, по сведениям источника в правоохранительных органах, ход делу о растрате был дан «на самом верху». Центробанк России в июле 2017 года ввел временную администрацию и отозвал лицензию у «Югра».

По данным «Ведомостей», девелоперский и нефтяной бизнесы оказались слишком дорогими для Алексея Хотина: банк «Югра» кредитовал их на деньги вкладчиков, это привело к задержанию бизнесмена.

Суд отправил Хотина под домашний арест до 18 июня.

Как связан с Беларусью

Алексей Хотин и его отец Юрий переехали в Москву в середине 1990-х, бизнес начинали с продажи продукции своего белорусского предприятия «Белкосмекс», потом локализовали производство шампуней и кремов в Москве, арендовав цех у мясокомбината «Микомс». Завод обанкротился, и Хотины выкупили помещение на столь выгодных условиях, что решили сделать скупку недвижимости основным бизнесом. Через некоторое время Хотины оказались в десятке крупнейших рантье в России.

Кроме того, выпускник минского суворовского училища активно наращивал присутствие на нефтяном рынке. В декабре 2012 года Хотины приобрели 100% компании «Дулисьма», которой принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Возглавил компанию Виктор Лагвинец, структурам которого во второй половине 90-х годы покровительствовал глава Управления делами президента Беларуси Иван Титенков. После кратковременного задержания в Беларси он прочно осел в России.

В конце 2013 года Хотины купили 30% зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy (ведет добычу в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми) и приобрели нефтяную компанию «Негуснефть» у группы «Синтез».

По данным журнала Forbes, который оценил состояние бизнесмена 700 млн долларов и отвел в рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2019 года 154-е место, структуры Алексея Хотина купили Банк «Югра» в 2012 году. Хотя официально они стали собственниками в 2016 году.

У семьи Хотиных, как сообщали СМИ, были хорошие отношения с экс-министром внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым до переезда в РФ. Он, в свою очередь, познакомил их с бывшим руководителем российского МВД и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым. Знакомые Хотина рассказали Forbes, что Грызлов, который долгое время возглавлял «Единую Россию» и со школы дружил с секретарем Совета безопасности и экс-главой ФСБ Николаем Патрушевым, бывало, сам звонил банкирам, чтобы уговорить их выдать кредиты компаниям Хотиных.

Алексей Хотин пытался вести с Беларусью ряд проектов. Однако не все оказались удачными. Республиканская конфедерация предпринимательства договорилась создать на базе московского торгово-складского комплекса «Аврора» крупную выставку-ярмарку «Беларусь предлагает». Но Алексей Хотим не особо помог с продвижением белорусских товаров на российском рынке.