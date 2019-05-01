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Экс-президент Литвы предложил Лукашенко создать международную группу экспертов по БелАЭС

02.05.2019 16:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент Литвы Роландас Паксас предложил Александру Лукашенко создать «мощную международную экспертную группу», чтобы развеять сомнения о небезопасности строящейся БелАЭС. Об этом литовский политик заявил после встречи с Лукашенко, сообщает «Звязда».


Роландас Паксас. Фото: Reuters

Паксас признал, что определенные силы в Литве — и не только Литве — используют строительства атомной станции для достижения политических целей.

«Я не думаю, что белорусы строили бы себе опасную электростанцию», — отметил экс-президент Литвы.

Себя он назвал сторонником атомной энергетики и рассказал, как в бытность премьер-министром Литвы ему пришлось принимать трудное решение — закрыть первый блок атомной станции по требованию ЕС.

— Сюда я приехал, чтобы также попытаться остановить недоверие — безопасная эта станция или опасна. Я предложил президенту Лукашенко создать самую мощную международную экспертную группу из всех стран, которые имеют опыт (по этой теме — «Звезда»), может быть, имели и несчастье.

Такая группа, уверен Паксас, поможет убедить людей в безопасности этого проекта. Он также признал, что станция будет построена и будет работать.

— Надо всем сейчас идти на встречу, быть очень прозрачными, чтобы как можно больше вложить в безопасность этой станции.

На встрече с Паксасом белорусский президент заявил, что тема БелАЭС в Литве слишком политизирована.

Роландас Паксас был президентом Литвы с 2003 по 2004 год. Он был единственным лидером Литвы, которого отстранили от власти через импичмент. Причиной был коррупционный скандал. Позже его признали невиновным, и Паксас через Европейский суд по правам человека добился восстановления в праве избираться на государственные должности. Сейчас он депутат Европарламента от Литвы.

 
 
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«Я не думаю, что белорусы строили бы себе опасную электростанцию», - отметил Паксас.
 
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