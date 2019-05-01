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Дефицит вагонов и большая социалка. БелЖД резко сократила прибыль

02.05.2019 17:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гособъединение Белорусская железная дорога по итогам 2018 года показала небольшую прибыль. Об этом свидетельствуют данные магистрали, опубликованные на Едином портале финансового рынка. Результат мог быть лучше, если бы не сложности с обеспечением грузоотправителей подвижным составом и довлеющая социальная нагрузка.


За минувший год выручка БелЖД по национальным стандартам финансовой отчетности. выросла c 408,5 млн до 427,8 млн рублей. При этом чистая прибыль значительно сократилась — с 26,6 млн рублей за 2017-м год до 3,8 млн рублей в 2018-м.

Долгосрочные обязательства по кредитам, займам и лизингу превысили 1,3 млрд рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность составила 1,175 млрд рублей.

По данным издания «Железнодорожник Беларуси», прошлый год мог быть для БелЖД более успешным. Например, в связи с ростом объемов перевозок осложнилась ситуация с обеспечением грузоотправителей подвижным составом. Усугубили положение срыв промышленным комплексом поставки полувагонов, а также несвоевременность выпуска вагонов из ремонта ввиду дефицита комплектующих узлов и деталей на пространстве железных дорог колеи 1520 мм. Особенно напряженным оказалось второе полугодие, когда в отдельные месяцы по причинам, не зависящим от перевозчика, не догружалось до 25 тыс. единиц. В целом за 2018-й дополнительный объем перевезенных грузов (при наличии погрузочных ресурсов) мог составить около 2 млн тонн. «Соответственно, мы могли увеличить сумму выручки и решить ряд проблем, связанных с дефицитом собственных оборотных средств», — констатировал начальник БелЖД Владимир Морозов на итоговом заседания технико-экономического совета магистрали.

В своем выступлении он подробно остановился на работе и пассажирского комплекса, где отмечен рост выручки к 2017-му на 11%. Но плановое задание выполнить не удалось, что связано со снижением объемов перевозок и пассажирооборота. Для исправления ситуации реализован ряд мероприятий по совершенствованию тарифной политики, сокращению времени в пути следования, развитию электронных продаж, маркетинговых инициатив и т.д. Это позволило избежать значительного спада объемов, а в международном, городском и межрегиональном сообщениях бизнес-класса — обеспечить рост. Поскольку наращивание объемов невозможно без улучшения качества услуг и, соответственно, без приобретения нового моторвагонного подвижного состава, в ближайшие несколько лет магистраль планирует закупить 10 электропоездов серии ЭПм и 6 дизель-поездов для использования в межрегиональном сообщении.

Развивая тему пассажирских перевозок, Владимир Морозов акцентировал внимание на том влиянии, которое оказывает на железнодорожный бизнес высокая степень его социальной ответственности. Он призвал представителей госорганов и министерств вместе искать золотую середину между коммерческими интересами и социальной нагрузкой, возложенной на магистраль.

В 2018 году среднемесячная зарплата на БелЖД увеличилась на 22% и по итогам года достигла 1112 рублей.

 
 
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За минувший год выручка БелЖД по национальным стандартам финансовой отчетности. выросла c 408,5 млн до 427,8 млн рублей. При этом чистая прибыль значительно сократилась...
 
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