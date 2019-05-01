|
Дефицит вагонов и большая социалка. БелЖД резко сократила прибыль
02.05.2019 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гособъединение Белорусская железная дорога по итогам 2018 года показала небольшую прибыль. Об этом свидетельствуют данные магистрали,
За минувший год выручка БелЖД по национальным стандартам финансовой отчетности. выросла c 408,5 млн до 427,8 млн рублей. При этом чистая прибыль значительно сократилась — с 26,6 млн рублей за 2017-м год до 3,8 млн рублей в 2018-м.
Долгосрочные обязательства по кредитам, займам и лизингу превысили 1,3 млрд рублей.
Краткосрочная дебиторская задолженность составила 1,175 млрд рублей.
По данным издания «
В своем выступлении он подробно остановился на работе и пассажирского комплекса, где отмечен рост выручки к 2017-му на 11%. Но плановое задание выполнить не удалось, что связано со снижением объемов перевозок и пассажирооборота. Для исправления ситуации реализован ряд мероприятий по совершенствованию тарифной политики, сокращению времени в пути следования, развитию электронных продаж, маркетинговых инициатив и т.д. Это позволило избежать значительного спада объемов, а в международном, городском и межрегиональном сообщениях бизнес-класса — обеспечить рост. Поскольку наращивание объемов невозможно без улучшения качества услуг и, соответственно, без приобретения нового моторвагонного подвижного состава, в ближайшие несколько лет магистраль планирует закупить 10 электропоездов серии ЭПм и 6 дизель-поездов для использования в межрегиональном сообщении.
Развивая тему пассажирских перевозок, Владимир Морозов акцентировал внимание на том влиянии, которое оказывает на железнодорожный бизнес высокая степень его социальной ответственности. Он призвал представителей госорганов и министерств вместе искать золотую середину между коммерческими интересами и социальной нагрузкой, возложенной на магистраль.
В 2018 году среднемесячная зарплата на БелЖД увеличилась на 22% и по итогам года достигла 1112 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувший год выручка БелЖД по национальным стандартам финансовой отчетности. выросла c 408,5 млн до 427,8 млн рублей. При этом чистая прибыль значительно сократилась...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)