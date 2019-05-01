Еще один организатор Дня Воли оштрафован на 30 базовых величин за неоплату услуг милиции

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска оштрафовал председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова на 30 базовых величин (765 рублей).

Политик сообщил БелаПАН, что в его отношении были составлены протоколы по ч. 2 ст. 23.34 КоАП за неоплату в течение 10 дней услуг милиции по «охране общественного порядка» на праздновании Дня Воли 24 марта в Киевском сквере Минска. Приговор вынесла судья Юлия Густыр. Глава партии заявил, что намерен обжаловать решение суда.

«Есть проблемный момент, который сталкивает друг с другом Гражданский кодекс и КоАП. И его надо решать, потому что сейчас получается так, что если подписываешь договор с милицией, то не имеешь права его обжаловать. Кроме того, надо добиваться отмены постановления Совмина (№ 49, по которому организаторы акций обязаны оплачивать услуги милиции. — БелаПАН.). Наша партия намерена направить по этому поводу обращение в Конституционный суд. Третье — я направил в милицию в рамках Гражданского кодекса свой вариант акта об исполнении работ, и если они его подпишут, то есть шансы, что мы его оплатим. Там речь идет о сумме 3825 рублей», — сказал Борисов.

29 апреля по аналогичному обвинению на 30 базовых величин были оштрафованы сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич и председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Организаторы Дня Воли 2 апреля подали в ГУВД Мингорисполкома претензию о ненадлежащем выполнении обязанностей сотрудниками милиции на концерте в Киевском сквере 24 марта. Основанием организаторы указали задержание Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского на охраняемой площадке, а также отказ в предоставлении контактных данных руководства милиции.

В итоговом акте на оплату услуг милиции по охране правопорядка на митинге указано 6375 рублей.

Согласно положению о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, утвержденному правительством в январе, урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и органами внутренних дел «осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке».