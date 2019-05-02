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МИД России: смена посла в Минске не означает кризис в отношениях России и Беларуси

03.05.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Назначение нового посла в Беларуси не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — сказал он.

«Отношения между Беларусью и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические», — подчеркнул Карасин.

 
 
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«Отношения между Беларусью и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические», - подчеркнул Карасин.
 
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