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МИД России: смена посла в Минске не означает кризис в отношениях России и Беларуси
03.05.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Назначение нового посла в Беларуси не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
«Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — сказал он.
«Отношения между Беларусью и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические», — подчеркнул Карасин.
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«Отношения между Беларусью и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические», - подчеркнул Карасин.
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