МИД России: смена посла в Минске не означает кризис в отношениях России и Беларуси

Источник материала: Tut.by

Назначение нового посла в Беларуси не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — сказал он.

«Отношения между Беларусью и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические», — подчеркнул Карасин.