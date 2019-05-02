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Форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь»

03.05.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

 

25 апреля начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов принял участие в конференции генеральных директоров стран «Пояса и Пути», на которой присутствовало более 800 руководителей крупнейших международных компаний и представителей органов государственного управления. Цель проведения конференции – объединение усилий для совместной работы в рамках инициативы экономического пояса Шелкового пути.

На площадке форума было подписано кредитное соглашение между Белорусской железной дорогой и экспортно-импортным банком Китая по финансированию проекта электрификации железнодорожного участка Жлобин – Калинковичи.

Также по приглашению Министра транспорта Китая г-на Ли Сяопэна делегация Белорусской железной дороги приняла участие в работе тематического подфорума «Сотрудничество в инфраструктуре» второго форума международного сотрудничества.

В рамках форума международного сотрудничества начальник Белорусской железной дороги провел переговоры с руководством корпорации CRRC, CRRC Датунская компания и Китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования. По итогам встречи был подписан Меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере обновления подвижного состава белорусской магистрали.

Также состоялась рабочая встреча начальника Белорусской железной дороги с заместителем генерального директора Китайской железнодорожной строительной корпорации №9. Стороны выразили заинтересованность в совместной работе по вопросам проектирования и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры.

https://www.rw.by/

 
 
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25-26 апреля делегация Белорусской железной дороги приняла участие в мероприятиях второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь». В Пекине...
 
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