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Reserved все? На дверях модного магазина в ТРЦ Galleria Minsk появилось тревожное послание «ликвидация»
03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2 года назад в Минск пришел популярный бренд Reserved. Но, похоже, у марки модной одежды что-то пошло не по плану. На дверях салона ритейлера в Galleria Minsk появилось послание «Ликвидация магазина». В Reserved и Galleria Minsk ситуацию комментировать отказались.
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Reserved все? На дверях модного магазина в ТРЦ Galleria Minsk появилось тревожное послание «ликвидация»
2 года назад в Минск пришел популярный бренд Reserved. Но, похоже, у марки модной одежды что-то пошло не по плану. На дверях салона ритейлера в Galleria Minsk появилось послание...
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