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Reserved все? На дверях модного магазина в ТРЦ Galleria Minsk появилось тревожное послание «ликвидация»

03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

2 года назад в Минск пришел популярный бренд Reserved. Но, похоже, у марки модной одежды что-то пошло не по плану. На дверях салона ритейлера в Galleria Minsk появилось послание «Ликвидация магазина». В Reserved и Galleria Minsk ситуацию комментировать отказались.

Reserved все? На дверях модного магазина в ТРЦ Galleria Minsk появилось тревожное послание «ликвидация»
 
Теги: Минск
 
 
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2 года назад в Минск пришел популярный бренд Reserved. Но, похоже, у марки модной одежды что-то пошло не по плану. На дверях салона ритейлера в Galleria Minsk появилось послание...
 
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