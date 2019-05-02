ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Регионы в I квартале: скромные продажи квартир , в каждом втором городе снизились цены на квартиры

03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Региональные рынки жилья во многом напоминают столичный, где мы уже подвели итоги I квартала. Ударного начала года, как это было в 2018-ом, не произошло — общее число сделок сократилось в областных центрах и крупных городах страны на 24%. В малых городах снижение составило 19%, в Минске — 28%. 

Мозырь и Молодечно оказались единственными, где спрос в первом квартале превысил прошлогодний уровень. В остальных региональных центрах он ощутимо «просел».

У областных центров падение спроса колебалось от 17% в Могилеве до 35% в Гродно, а самое ощутимое снижение активности покупателей зафиксировано в Борисове (-40% к аналогичному периоду прошлого года).

Примечательно, что начало 2019 года оказалось особенно сложным для рынков жилья в малых городах страны. В частности, в Гродненской и Витебской областях спрос в I квартале оказался худшим за последние 8 лет.

Какие квартиры выбирали покупатели?

Повышенным спросом в регионах пользовались «двушки», которые оказались в ТОПе покупательских предпочтений в большинстве городов страны. В Полоцке, Орше и Барановичах каждая вторая приобретённая квартира была 2-комнатной. 

В Минске, Гомеле, Бобруйске и Пинске первое место с небольшим отрывом заняли 1-комнатные квартиры (40-42% всех сделок). Что касается «трешек», то их доля в зависимости от города колебалась от 15 до 25%.

Каждая третья квартира, проданная в Гродно, Гомеле и Бресте, располагалась в домах, построенных после 2010 года. В то же время доля «свежей вторички» у Орши, Полоцка и Новополоцка по итогам I квартала не превысила даже 4%. В этих городах более половины сделок провели с жильём 1970-1990 годов постройки.

Цены: единства нет

Если по итогам 2018 года рост цен на жильё наблюдался практически во всех городах Беларуси, то в 2019-ом положительная динамика сохранилась только у половины. Максимальными темпами роста с начала года отметились  Могилев (+2,6%), Гомель (+3,2%) и Лида (+5,6%).

В Бресте и Витебске средний уровень цен на квартиры незначительно опустился, а в Молодечно и Пинске коррекция оказалась самой заметной (порядка 4%).

Минск и регионы: почувствуйте разницу

По итогам марта медианная цена продажи 1-комнатной квартиры в белорусской столице составила $48 500. На что этой суммы хватит в регионах?

  • Можно приобрести две «однушки» в Гродно, Бресте и Солигорске или даже три квартиры в таких городах, как Орша, Мозырь и Бобруйск.
  • «Однушку» можно разменять на «двушку» в любом областном центре и на руках останется ещё от 14 до 26 тысяч долларов в зависимости от города. Если речь идет о других крупных городах (кроме Солигорска), то денег хватит на покупку двух 2-комнатных квартир. 
  • Можно без доплаты разменять «однушку» на «трешку» в Солигорске, Бресте или Гродно. В случае с другими городами можно будет ограничиться даже меньшей суммой.

Детальные обзоры по каждой области можно найти по ссылкам ниже:

БрестВитебскГомельГродноМогилев.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на квартиры в городах Беларуси пришел в норму после волны ажиотажа, вызванной ростом доступности кредитов. По итогам I квартала 2019 года покупательская...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Еще один организатор Дня Воли оштрафован на 30 базовых величин за неоплату услуг милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика