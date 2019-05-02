Регионы в I квартале: скромные продажи квартир , в каждом втором городе снизились цены на квартиры

Источник материала: realt.by

Региональные рынки жилья во многом напоминают столичный, где мы уже подвели итоги I квартала . Ударного начала года, как это было в 2018-ом, не произошло — общее число сделок сократилось в областных центрах и крупных городах страны на 24%. В малых городах снижение составило 19%, в Минске — 28%.

Мозырь и Молодечно оказались единственными, где спрос в первом квартале превысил прошлогодний уровень. В остальных региональных центрах он ощутимо «просел».

У областных центров падение спроса колебалось от 17% в Могилеве до 35% в Гродно, а самое ощутимое снижение активности покупателей зафиксировано в Борисове (-40% к аналогичному периоду прошлого года).

Примечательно, что начало 2019 года оказалось особенно сложным для рынков жилья в малых городах страны. В частности, в Гродненской и Витебской областях спрос в I квартале оказался худшим за последние 8 лет.