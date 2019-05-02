Регионы в I квартале: скромные продажи квартир , в каждом втором городе снизились цены на квартиры

Региональные рынки жилья во многом напоминают столичный, где мы уже подвели итоги I квартала. Ударного начала года, как это было в 2018-ом, не произошло — общее число сделок сократилось в областных центрах и крупных городах страны на 24%. В малых городах снижение составило 19%, в Минске — 28%.
Мозырь и Молодечно оказались единственными, где спрос в первом квартале превысил прошлогодний уровень. В остальных региональных центрах он ощутимо «просел».
У областных центров падение спроса колебалось от 17% в Могилеве до 35% в Гродно, а самое ощутимое снижение активности покупателей зафиксировано в Борисове (-40% к аналогичному периоду прошлого года).
Примечательно, что начало 2019 года оказалось особенно сложным для рынков жилья в малых городах страны. В частности, в Гродненской и Витебской областях спрос в I квартале оказался худшим за последние 8 лет.
Какие квартиры выбирали покупатели?
Повышенным спросом в регионах пользовались «двушки», которые оказались в ТОПе покупательских предпочтений в большинстве городов страны. В Полоцке, Орше и Барановичах каждая вторая приобретённая квартира была 2-комнатной.
В Минске, Гомеле, Бобруйске и Пинске первое место с небольшим отрывом заняли 1-комнатные квартиры (40-42% всех сделок). Что касается «трешек», то их доля в зависимости от города колебалась от 15 до 25%.
Каждая третья квартира, проданная в Гродно, Гомеле и Бресте, располагалась в домах, построенных после 2010 года. В то же время доля «свежей вторички» у Орши, Полоцка и Новополоцка по итогам I квартала не превысила даже 4%. В этих городах более половины сделок провели с жильём 1970-1990 годов постройки.
Цены: единства нет
Если по итогам 2018 года рост цен на жильё наблюдался практически во всех городах Беларуси, то в 2019-ом положительная динамика сохранилась только у половины. Максимальными темпами роста с начала года отметились Могилев (+2,6%), Гомель (+3,2%) и Лида (+5,6%).
В Бресте и Витебске средний уровень цен на квартиры незначительно опустился, а в Молодечно и Пинске коррекция оказалась самой заметной (порядка 4%).
Минск и регионы: почувствуйте разницу
По итогам марта медианная цена продажи 1-комнатной квартиры в белорусской столице составила $48 500. На что этой суммы хватит в регионах?
Можно приобрести две «однушки» в Гродно, Бресте и Солигорске или даже три квартиры в таких городах, как Орша, Мозырь и Бобруйск.
«Однушку» можно разменять на «двушку» в любом областном центре и на руках останется ещё от 14 до 26 тысяч долларов в зависимости от города. Если речь идет о других крупных городах (кроме Солигорска), то денег хватит на покупку двух 2-комнатных квартир.
Можно без доплаты разменять «однушку» на «трешку» в Солигорске, Бресте или Гродно. В случае с другими городами можно будет ограничиться даже меньшей суммой.
Детальные обзоры по каждой области можно найти по ссылкам ниже: