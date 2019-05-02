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Элитное жилье не продается. На торги снова выставили квартиры в престижных районах столицы

03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы хотите приобрести квартиру в престижном доме в тихом районе поближе к центру Минска, то следует обратить внимание на аукционы по продаже квартир. Сегодня Минский городской центр недвижимости выставил на торги 8 интересных квартир. Из 10 предложенных ранее вариантов были проданы только 2.

Элитное жилье не продается. На торги снова выставили квартиры в престижных районах столицы
Фото носит иллюстративный характер

Что можно купить?

Сегодня на аукцион выставлены 8 лотов. Самый дешевый вариант – однокомнатная квартира общей площадью 78,2 кв.м., расположенная по ул. Германовская. Ее первоначальная стоимость – 182 000 рублей (около $86 тысяч).

Самая дорогая квартира представлена на ул. Беломорской, 21. Это четырехкомнатные апартаменты общей площадью 122,2 кв.м., первоначальная стоимость которых 402 646 рублей (около $190,6 тысячи).

В этом же доме продается чуть дешевле, расположенная этажом ниже. Это также четырехкомнатные апартаменты общей площадью 121,8 кв.м., первоначальная стоимость которых 401 355 рублей (около $190 тысяч).

Первоначальная стоимость трехкомнатных квартир здесь же варьируется от $147 тысяч до $151 тысячи.

Элитное жилье не продается. На торги снова выставили квартиры в престижных районах столицы

Цены снижаться и дальше не будут

Примечательно, что, по сравнению с предыдущими торгами, цены остались на том же уровне. Мы поинтересовались у сотрудников Минского городского центра недвижимости, планируется ли снижение цен в дальнейшем (если эти квартиры снова не будут проданы).

– На данный момент этот вопрос является самым актуальным у всех участников рынка недвижимости, – пояснил заместитель начальника отдела аукционов Тихон Чашейко. – Согласно Положению о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.11.2010 №1695, начальная цена жилых помещений устанавливается по рыночной стоимости, но не ниже оценочной, которые определяются по результатам независимой оценки.

К сожалению, Положение не предусматривает снижения начальной цены таких жилых помещений после несостоявшихся торгов. В свою очередь, это не оставляет возможности продавцам имущества снизить начальную цену квартир даже несмотря на отсутствие спроса на первом аукционе.

Мы, как организаторы торгов, и дальше будем выступать с предложениями по внедрению общепринятого поэтапного механизма снижения начальной цены имущества (до 80 %) после несостоявшихся торгов. В таком случае, в процессе аукциона сами покупатели смогут установить окончательную (рыночную) цену за жилое помещение, а продавцы имущества избежать дополнительных расходов на проведение независимой оценки квартир и расходов на их содержание.

Людей интересуют больше «однушки»

По словам Тихона Чашейко, есть несколько факторов, повлиявших на низкую результативность первого аукциона:

- непосильная на сегодняшний день для большинства людей ставка по кредитам на покупку жилья;

- достаточно высокая начальная цена выставляемых квартир (по большинству предметов торгов она незначительно отличалась от существующих предложений на рынке недвижимости);

- относительно небольшой срок экспозиции такого рода объектов (извещение о проведении аукциона появляется в доступе за 30 дней до даты его проведения), что снижает вероятность отклика от участников, заинтересованных в покупке жилья.

Тем не менее, интерес к таким квартирам есть. По неофициальным данным на одну из выставленных в этот раз квартир уже есть один заинтересованный покупатель. Напомним, на предыдущем аукционе из 10 предложенных вариантов были проданы только 2.

Есть два основных существенных отличия квартир, проданных на первом аукционе, от выставляемых на повторные торги: начальная цена и общая площадь помещений, рассказал Минского городского центра недвижимости. – Квартиры, реализованные на первом аукционе, были самыми дешевыми из предложенных (147 216,39 бел.руб и 134 103,81 бел.руб) и обладали самой малой площадью (43 кв.м  и 38,9 кв.м соответственно).

Стоит отметить, что эти факторы подтверждают общегородскую тенденцию достаточно высокого спроса на однокомнатные квартиры с компактной площадью.

Повторный аукцион по продаже квартир состоится 30 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г.Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционных торгах осуществляются с 04.05.2019 по 28.05.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы хотите приобрести квартиру в престижном доме в тихом районе поближе к центру Минска, то следует обратить внимание на аукционы по продаже квартир. Сегодня...
 
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