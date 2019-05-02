Элитное жилье не продается. На торги снова выставили квартиры в престижных районах столицы

Источник материала: realt.by

Если вы хотите приобрести квартиру в престижном доме в тихом районе поближе к центру Минска, то следует обратить внимание на аукционы по продаже квартир. Сегодня Минский городской центр недвижимости выставил на торги 8 интересных квартир. Из 10 предложенных ранее вариантов были проданы только 2.

Первоначальная стоимость трехкомнатных квартир здесь же варьируется от $147 тысяч до $151 тысячи.

В этом же доме продается чуть дешевле, расположенная этажом ниже. Это также четырехкомнатные апартаменты общей площадью 121,8 кв.м., первоначальная стоимость которых 401 355 рублей (около $190 тысяч).

Самая дорогая квартира представлена на ул. Беломорской, 21. Это четырехкомнатные апартаменты общей площадью 122,2 кв.м., первоначальная стоимость которых 402 646 рублей (около $190,6 тысячи).

Сегодня на аукцион выставлены 8 лотов. Самый дешевый вариант – однокомнатная квартира общей площадью 78,2 кв.м., расположенная по ул. Германовская. Ее первоначальная стоимость – 182 000 рублей (около $86 тысяч).

Цены снижаться и дальше не будут

Примечательно, что, по сравнению с предыдущими торгами, цены остались на том же уровне. Мы поинтересовались у сотрудников Минского городского центра недвижимости, планируется ли снижение цен в дальнейшем (если эти квартиры снова не будут проданы).

– На данный момент этот вопрос является самым актуальным у всех участников рынка недвижимости, – пояснил заместитель начальника отдела аукционов Тихон Чашейко. – Согласно Положению о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.11.2010 №1695, начальная цена жилых помещений устанавливается по рыночной стоимости, но не ниже оценочной, которые определяются по результатам независимой оценки.

К сожалению, Положение не предусматривает снижения начальной цены таких жилых помещений после несостоявшихся торгов. В свою очередь, это не оставляет возможности продавцам имущества снизить начальную цену квартир даже несмотря на отсутствие спроса на первом аукционе.

Мы, как организаторы торгов, и дальше будем выступать с предложениями по внедрению общепринятого поэтапного механизма снижения начальной цены имущества (до 80 %) после несостоявшихся торгов. В таком случае, в процессе аукциона сами покупатели смогут установить окончательную (рыночную) цену за жилое помещение, а продавцы имущества избежать дополнительных расходов на проведение независимой оценки квартир и расходов на их содержание.

Людей интересуют больше «однушки»

По словам Тихона Чашейко, есть несколько факторов, повлиявших на низкую результативность первого аукциона:

- непосильная на сегодняшний день для большинства людей ставка по кредитам на покупку жилья;

- достаточно высокая начальная цена выставляемых квартир (по большинству предметов торгов она незначительно отличалась от существующих предложений на рынке недвижимости);

- относительно небольшой срок экспозиции такого рода объектов (извещение о проведении аукциона появляется в доступе за 30 дней до даты его проведения), что снижает вероятность отклика от участников, заинтересованных в покупке жилья.

Тем не менее, интерес к таким квартирам есть. По неофициальным данным на одну из выставленных в этот раз квартир уже есть один заинтересованный покупатель. Напомним, на предыдущем аукционе из 10 предложенных вариантов были проданы только 2.

– Есть два основных существенных отличия квартир, проданных на первом аукционе, от выставляемых на повторные торги: начальная цена и общая площадь помещений, – рассказал Минского городского центра недвижимости. – Квартиры, реализованные на первом аукционе, были самыми дешевыми из предложенных (147 216,39 бел.руб и 134 103,81 бел.руб) и обладали самой малой площадью (43 кв.м и 38,9 кв.м соответственно).

Стоит отметить, что эти факторы подтверждают общегородскую тенденцию достаточно высокого спроса на однокомнатные квартиры с компактной площадью.

Повторный аукцион по продаже квартир состоится 30 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г.Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционных торгах осуществляются с 04.05.2019 по 28.05.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.