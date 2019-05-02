Ради овчины и баранины. В развитие овцеводства планируется вложить 67,6 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило комплекс мер по развитию в Беларуси овцеводства на 2019−2025 годы. Цена программы — 67,6 млн рублей. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 30 апреля 2019 г. № 268 .



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Комплекс мер разработан для «обеспечения более полной занятости сельского населения, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции».

Из общего объема финансирования в размере 67,573 млн рублей 18 млн составят средства республиканского бюджета, 28,4 млн рублей — средства местных бюджетов, 8 млн рублей — кредиты банков и Банка развития, 13,2 млн рублей — собственные средства хозяйств.

На 1 января 2019 года у субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства, было 87,6 тысяч овец 11 разводимых пород. Реализация комплекса мер позволит к 2026 году увеличить численность поголовья до 116,5 тыс.

В документе отмечено, что овцеводство является неотъемлемой частью экономического производства большинства государств мира. Благополучие отрасли ведущих овцеводческих стран (Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Турция и другие) базируется в основном на производстве шерсти, доля которой в общей стоимости овцеводческой продукции составляла до 2000 года 70−80%. С 1990 года спрос на шерсть стал постепенно уступать спросу на более дешевые хлопковые и синтетические волокна.

В европейских странах в последние годы стоимость производимой баранины превалирует над стоимостью шерсти и достигает 90% от общей стоимости овцеводческой продукции, причем 80% реализованной баранины составляет мясо молодняка текущего года рождения. В связи с этим перспективы производства баранины должны рассматриваться в двух направлениях: первое — удовлетворение потребностей внутреннего рынка; второе — осуществление крупных экспортных поставок.

В документе отмечено, что в сложившихся экономических условиях в Беларуси успешное развитие агропромышленного комплекса находится в прямой зависимости от уровня интеграции различных отраслей сельхозпроизводства. «В условиях регулируемого рынка восстановление овцеводства должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства дешевой животноводческой продукции. Потребность промышленности в шерсти и овчинах, наличие природных и трудовых ресурсов в совокупности подтверждают актуальность развития овцеводства в экономически обоснованных пределах. Учитывая мировые тенденции, в овцеводстве республики наиболее приемлемыми и перспективными являются мясошерстное и мясное направления продуктивности овец», — говорится в документе.