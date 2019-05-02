Источник материала: Навiны Палесся



25 апреля в Доме культуры г. Столина состоялась Ярмарка вакансий в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости», которое проходило одновременно с 10.00 до 13.00 часов в 128 городах и районах страны и была приурочено к Празднику труда.

Организатором Ярмарки вакансий выступило управление по труду, занятости и социальной защите Столинского райисполкома. Проведение мероприятия направлено на оказание содействия в трудоустройстве гражданам, которые находятся в активном поиске работы. Особенность Ярмарки заключается в том, что соискатель может непосредственно задать все волнующие вопросы нанимателю, узнать необходимую информацию из первых уст, рассмотреть несколько вариантов и подобрать ту вакансию, которая его устроила бы.

В мероприятии приняло участие порядка 25 представителей организаций, учреждений, предприятий, которые рассказали о наличии вакантных мест в сферах торговли, строительства, промышленности, транспорта, образования, культуры, лесного, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. В их числе общественные организации, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями – ТПУП «Добрый Самаритянин» и УП «Дорога в жизнь».

Кто-то интересовался условиями поступления на службу в Столинский РОВД для своих родственников, кто-то хотел получить консультацию по вопросу трудоустройства при наличии определенных противопоказаний по состоянию здоровья, а некоторые хотели подробнее узнать об актуальных сегодня вакансиях.

Представители службы занятости были готовы ответить на вопросы переподготовки или обучения по определенной специальности, организации собственного дела и уплаты налогов (отчислений) и т. д.

— Мы стараемся помочь в трудоустройстве всем людям, которые к нам обращаются, — рассказывает заместитель начальника отдела рынка труда и содействия занятости Галина Шелест. – А Ярмарка вакансий дает возможность собрать на одной площадке всех нанимателей одновременно. Для человека, который ищет работу, это является прекрасной возможностью узнать о тех предложениях, которые существуют сегодня на рынке труда в нашем районе. И каждому гражданину мы идем навстречу. Если его заинтересовала определенная вакансия, но он не имеет соответствующей профессии, мы можем предложить ему пройти обучение. Тех, кого интересует вопрос самозанятости, мы также консультируем и даем определенные рекомендации. Это касается индивидуального предпринимательства и ремесленной деятельности. На Ярмарке вакансий можно узнать, с чего начать при организации собственного дела, как получить субсидию и др. Данное мероприятие очень действенно для тех, кто действительно не хочет сидеть сложа руки, а стремится устроиться на работу.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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