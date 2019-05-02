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Правозащитники требуют отменить плату за мирные собрания: она нарушает даже права верующих
03.05.2019 12:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники подписали коллективное обращение к властям с требованием отменить взимание оплаты услуг государства во время проведения массовых мероприятий. Текст документа размещен на сайте
Правозащитники напомнили, что 25 апреля организаторы «Чернобыльского шляха»
А за отказ оплатить расходы по проведению Дня Воли 24 марта в Минске его организаторов — Юрия Губаревича, Николая Козлова, Игоря Борисова и Ольгу Ковалькову — оштрафовали за нарушение порядка организации массовых мероприятий.
— Правозащитное сообщество не раз обращало внимание на то, что требования об оплате проведения мирных собраний, связанных с реализацией гражданами страны свободы мирных собраний и выражения своего мнения, являются недопустимой практикой, серьезно ограничивают возможности реализации этих свобод на практике.
Однако предложения правозащитников об изменениях Закона «О массовых мероприятиях» так и не были приняты во внимание.
Они также отмечают, что привести белорусское законодательство в соответствие с международными стандартами Минску рекомендовал и Комитет по правам человека ООН.
— С принятием Палатой представителей изменений в Закон «О массовых мероприятиях», а также принятием в его развитие
Правозащитники отмечают, что под действие закона и постановления Совмина об оплате акций попадают и религиозные собрания, которые традиционно организуются представителями религиозных конфессий.
— Ограничения в проведении таких собраний приводит и к ограничениям религиозных свобод, — отмечается в заявлении.
В связи с этим правозащитники требуют провести закон «О массовых мероприятиях» в соответствие с международными стандартами, отменить постноавление Совмина № 49, гарантировать гражданам страны свободу мирных собраний и выражения своего мнения и прекратить практику привлечения граждан к ответственности за мирную реализацию ими конституционных свобод.
Обращение подписали Белорусский Хельсинский комитет, Белорусский документационный центр, лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова, экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB», Центр правовой трансформации «Lawtrend», РОО «Правовая инициатива», Белорусский ПЕН-центр, Офис по правам людей с инвалидностью и организация Human Constanta.
Напомним, в январе 2019 года правительство
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Белорусские правозащитники подписали коллективное обращение к властям с требованием отменить взимание оплаты услуг государства во время проведения массовых...
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