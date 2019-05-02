Правозащитники требуют отменить плату за мирные собрания: она нарушает даже права верующих

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники подписали коллективное обращение к властям с требованием отменить взимание оплаты услуг государства во время проведения массовых мероприятий. Текст документа размещен на сайте spring96.org .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правозащитники напомнили, что 25 апреля организаторы «Чернобыльского шляха» отозвали заявку на его проведение, потому что расходы на его проведение составляли неподъемные для них 5737 рублей. По этой же причине отказались от проведения первомайского собрания и представители независимых профсоюзов.

А за отказ оплатить расходы по проведению Дня Воли 24 марта в Минске его организаторов — Юрия Губаревича, Николая Козлова, Игоря Борисова и Ольгу Ковалькову — оштрафовали за нарушение порядка организации массовых мероприятий.

— Правозащитное сообщество не раз обращало внимание на то, что требования об оплате проведения мирных собраний, связанных с реализацией гражданами страны свободы мирных собраний и выражения своего мнения, являются недопустимой практикой, серьезно ограничивают возможности реализации этих свобод на практике.

Однако предложения правозащитников об изменениях Закона «О массовых мероприятиях» так и не были приняты во внимание.

Они также отмечают, что привести белорусское законодательство в соответствие с международными стандартами Минску рекомендовал и Комитет по правам человека ООН.

— С принятием Палатой представителей изменений в Закон «О массовых мероприятиях», а также принятием в его развитие Постановления Совета Министров № 49 ситуация с реализацией свободы мирных собраний гражданами страны ухудшилась еще больше, поскольку размеры затрат на их проведение, предусмотренные законодательством, представляют собой серьезную помеху в реализации гарантированных конституционных свобод.

Правозащитники отмечают, что под действие закона и постановления Совмина об оплате акций попадают и религиозные собрания, которые традиционно организуются представителями религиозных конфессий.

— Ограничения в проведении таких собраний приводит и к ограничениям религиозных свобод, — отмечается в заявлении.

В связи с этим правозащитники требуют провести закон «О массовых мероприятиях» в соответствие с международными стандартами, отменить постноавление Совмина № 49, гарантировать гражданам страны свободу мирных собраний и выражения своего мнения и прекратить практику привлечения граждан к ответственности за мирную реализацию ими конституционных свобод.

Обращение подписали Белорусский Хельсинский комитет, Белорусский документационный центр, лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова, экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB», Центр правовой трансформации «Lawtrend», РОО «Правовая инициатива», Белорусский ПЕН-центр, Офис по правам людей с инвалидностью и организация Human Constanta.

Напомним, в январе 2019 года правительство приняло расценки на оплату услуг милиции на массовых мероприятиях. Цена зависит от числа участников: три базовые величины — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых — для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей). Если мероприятие пройдет вне постоянных площадок, определенных местными властями ( в Минске их шесть — это скверы и парки не в центре города), то стоимость услуг милиции повышается в полтора раз.