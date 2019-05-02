ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца мая

03.05.2019 13:27 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца маяМинск. Фото из архива" title="Национальный аэропорт Минск. Фото из архива">
Национальный аэропорт Минск. Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца мая. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 30 мая мы полностью завершаем сектор, который обслуживает Союзное государство. Мы в сжатые сроки, готовясь ко II Европейским играм, сделали большую часть, а оставили незначительную, которая в принципе не влияет на обслуживание пассажиров", - сказал Дмитрий Меликян. По его словам, уже сегодня весь терминал после реконструкции в 2014 году может обслуживать ежегодно 7,5 млн пассажиров. Если расширить площади багажного отделения и зоны вылета, пропускная способность увеличится до 9 млн пассажиров в год.

Одновременно в аэропорту начали проектировать второй терминал, строить его будут по мере необходимости. "У нас есть перрон, который используется как место стоянок воздушных судов. Его можно использовать как перрон перед терминалом. Это даст возможность построить его в более быстром темпе, чтобы увеличить емкость аэровокзального комплекса", - обратил внимание гендиректор.

По предварительным расчетам, второй терминал понадобится к 2022 году, когда аэропорт ежегодно будет обслуживать 8 млн пассажиров.

Дмитрий Меликян отметил, что сегодня около 30% пассажиров аэропорта летят через Беларусь в другие страны. Аэропорт планирует развивать трансферное направление. "Мы работаем с дальними магистралями по различным направлениям, не останавливая эту работу ни на день. Мы рассчитываем, что полеты и за океан, и в Азиатский регион будут открыты по новой, и это уже будут широкофюзеляжные самолеты дальней магистрали", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца мая. Об этом сообщил сегодня журналистам...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правозащитники требуют отменить плату за мирные собрания: она нарушает даже права верующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика