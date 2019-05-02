Источник материала: БелТА

Национальный аэропорт Минск. Фото из архива

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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца мая. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 30 мая мы полностью завершаем сектор, который обслуживает Союзное государство. Мы в сжатые сроки, готовясь ко II Европейским играм, сделали большую часть, а оставили незначительную, которая в принципе не влияет на обслуживание пассажиров", - сказал Дмитрий Меликян. По его словам, уже сегодня весь терминал после реконструкции в 2014 году может обслуживать ежегодно 7,5 млн пассажиров. Если расширить площади багажного отделения и зоны вылета, пропускная способность увеличится до 9 млн пассажиров в год.

Одновременно в аэропорту начали проектировать второй терминал, строить его будут по мере необходимости. "У нас есть перрон, который используется как место стоянок воздушных судов. Его можно использовать как перрон перед терминалом. Это даст возможность построить его в более быстром темпе, чтобы увеличить емкость аэровокзального комплекса", - обратил внимание гендиректор.

По предварительным расчетам, второй терминал понадобится к 2022 году, когда аэропорт ежегодно будет обслуживать 8 млн пассажиров.

Дмитрий Меликян отметил, что сегодня около 30% пассажиров аэропорта летят через Беларусь в другие страны. Аэропорт планирует развивать трансферное направление. "Мы работаем с дальними магистралями по различным направлениям, не останавливая эту работу ни на день. Мы рассчитываем, что полеты и за океан, и в Азиатский регион будут открыты по новой, и это уже будут широкофюзеляжные самолеты дальней магистрали", - добавил он.-0-