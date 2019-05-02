На лакомые участки в д. Щитомиричи и аг. Колодищи цена выросла всего в 2 раза. Результаты аукциона по продаже земельных участков

По самой высокой цене были проданы участки в д. Щитомиричи (лот №11) и аг. Колодищи (лот №2), стоимость которых выросла чуть более чем в 2 раза.

Самый популярный среди заявителей участок (6 заявлений на участие) в д. Щитомиричи был продан за 89 000 ($42 тысячи). Его первоначальная стоимость составляла 37 000 рублей ($17,5 тысяч). Это участок с газом и электричеством общей площадью 15 соток.

Всего по 1 заявителю получили участки в деревнях Лапоровичи, Довброво и Касынь (лот №8, лот №12 и лот №6 соответственно). Ни одного желающего не нашлось на лоты в а/г Атолино и д. Довборово, Новый Двор (лоты №9, №13, №14 соответственно).

За лот №8, расположенный в д. Лапоровичи, изначально собирались бороться 2 человека. Однако на момент проведения аукциона остался только 1 заявитель. Первоначальная стоимость лота в итоге выросла лишь на 5% и составила 75790 рублей (около $36 тысяч). Из преимуществ этого лота, помимо прочего, можно выделить его расположение в деревне: участок находится в некотором отдалении от Заславского водохранилища, но водоем с его территории просматривается.



