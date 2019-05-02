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На лакомые участки в д. Щитомиричи и аг. Колодищи цена выросла всего в 2 раза. Результаты аукциона по продаже земельных участков

03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня прошел аукцион по продаже земельных участков в Минском районе в частную собственность. На торги было выставлено 15 лотов, продано  12. Самым востребованным оказался участок в д. Касынь, заявление на который подали 6 человек.

На лакомые участки в д. Щитомиричи и аг. Колодищи цена выросла всего в 2 раза. Результаты аукциона по продаже земельных участков

По самой высокой цене были проданы участки в д. Щитомиричи (лот №11) и аг. Колодищи (лот №2), стоимость которых выросла чуть более чем в 2 раза.

Самый популярный среди заявителей участок (6 заявлений на участие) в д. Щитомиричи был продан за 89 000 ($42 тысячи). Его первоначальная стоимость составляла 37 000 рублей ($17,5 тысяч). Это участок с газом и электричеством общей площадью 15 соток.

Всего по 1 заявителю получили участки в деревнях Лапоровичи, Довброво и Касынь (лот №8, лот №12 и лот №6 соответственно). Ни одного желающего не нашлось на лоты в а/г Атолино и д. Довборово, Новый Двор (лоты №9, №13, №14 соответственно).

За лот №8, расположенный в д. Лапоровичи, изначально собирались бороться 2 человека. Однако на момент проведения аукциона остался только 1 заявитель. Первоначальная стоимость лота в итоге выросла лишь на 5% и составила 75790 рублей (около $36 тысяч). Из преимуществ этого лота, помимо прочего, можно выделить его расположение в деревне: участок находится в некотором отдалении от Заславского водохранилища, но водоем с его территории просматривается.

На лакомые участки в д. Щитомиричи и аг. Колодищи цена выросла всего в 2 раза. Результаты аукциона по продаже земельных участков

Итоги аукциона можно посмотреть в таблице:

№ лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер

Площадь участка (соток)

Количество заявителей

Инженерная инфраструктура

Начальная цена земельного участка (рублей)

Итоговая стоимость (рублей/долларов США)

1

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 779, участок №24

623683403101006263

14,98

4

электричество
газ

39 000

76 000/$36 000

2

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7109, участок №22

623683403101006526

15,44

5

электричество
газ

39 000

83 600/$39 600

3

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7111, участок №2

623683403101006621

14,81

4

электричество
газ

39 000

82 500/$39 070

4

Лошанский с/с, д. Бовбли

623684001101000011

14,99

2

электричество

8000

8800/$4170

5

Лошанский с/с, д. Ломшино

623684006101000071

14,99

3

электричество

6200

12 082/$5720

6

Папернянский с/с, д. Касынь, участок №1

623685504101000327

15,00

1

20 000

21 050/$9970

7

Папернянский с/с, д. Касынь, участок №2

623685504101000328

8,43

2

12 000

13 200/$6250

8

Паернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Янтарная, участок №3

623685505101000456

14,27

1

72 000

75 790/$35 900

9

Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок №2

623686600601000670

15,00

-

электричество
газ

35 000

-

10

Сеницкий с/с, д. Леонтьевичи, участок №2

623686603101000141

8,10

2

17 000

24 890/$11 780

11

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок №1Д

623686607101000493

15,00

6

электричество
газ

37 000

89 000/$42 150

12

Шершунский с/с, д. Довборово

623685805601000030

12,72

1

электричество

3300

3473/$1650

13

Шершунский с/с, д. Довборово

623685805601000034

14,97

-

электричество

3700

-

14

Шершунский с/с, д. Новый Двор

623685813601000335

13,83

-

электричество

7600

-

15

Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок №119

623688001601000426

12,99

5

электричество

25 840

44 000/$20 840
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Сегодня прошел аукцион по продаже земельных участков в Минском районе в частную собственность. На торги было выставлено 15 лотов, продано — 12. Самым...
 
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