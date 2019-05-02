Нацбанк сохраняет ставку рефинансирования на уровне 10% годовых

Источник материала: Tut.by

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 3 мая 2019 года, сообщила пресс-служба НББ.

Фактически в первом квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8% (5,6% в декабре 2018 года). Такая динамика цен обусловлена главным образом краткосрочными факторами, отмечает регулятор.

Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год на фоне неопределенности влияния ряда внутренних и внешних факторов на инфляционные процессы.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.

Следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 7 августа 2019 года.

Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года и является повторением исторического минимума. Но по продолжительности действия такой низкой ставки рекорд побит. До этого в истории независимой Беларуси ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала лишь на двух временных отрезках: с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года (два месяца), и с 1 октября 2007 года по 30 июня 2008 года (девять месяцев).