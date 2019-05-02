ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Нацбанка прокомментировал ускорение роста цен

03.05.2019 15:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, интенсивность инфляционных процессов увеличилась, констатировал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур 3 мая на пресс-конференции.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Но со стороны внутреннего спроса отсутствует значимое инфляционное давление. Сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня», — считает Каллаур.

Фундаментальные внутренние факторы влияния на инфляцию носили нейтральный характер, но динамика складывалась под влиянием временных факторов. Речь о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию на фоне невысокого урожая, также влияние оказал рост цен на топливо — и прямое, за счет роста цен на топливо, и косвенное, за счет роста цен на товары и услуги, для производства которых используется топливо. Еще один фактор, отметил Каллаур, — в конце 2018 года рост зарплат был существенно выше темпов роста производительности труда. Во втором полугодии инфляция замедлится до прогнозного уровня, уверен глава Нацбанка.

Он также обратил влияние на сохранение высоких инфляционных ожиданий. «Полтора года они не меняются — не растут, что хорошо, но и их снижения не происходит», — отметил Каллаур. И ожидание эти примерно вдвое выше реальной инфляции — около 12%. Глава НББ пояснил, что население смотрит на социально значимые позиции — продовольствие, бензин, услуги ЖКХ, оценивая инфляцию по ним.

Внешние неопредел и риски несколько уменьшились. Банк России снизил прогноз по инфляции, риторика ФРС менее жесткая. Но есть риски снижения цен на нефть.

«Наши оценки не изменились — во втором квартале инфляция будет выше целевого ориентира, — спрогнозировал Каллаур. — Во втором полугодии влияние этих факторов заметно снизится и инфляция приблизится к прогнозу. По нашим оценкам, динамика внутреннего спроса будет оказывать нейтральное влияние. Но есть риски — со стороны внешних условий и уже перечисленных внутренних факторов.

«Регулированием цен монополий должен заниматься только МАРТ. Профсоюзы могут помогать этим процессам, мониторя ситуацию с отдельными видами товаров, чтобы правительство надлежащим образом реагировало. То есть если рынок монопольный — через регулирование. Если есть барьеры для рыночного регулирования — надо их анализировать и устранять», — сказал глава НББ.

То есть если капуста подорожала, надо изучать, почему, привет пример Каллаур: мало запасов сделали или что-то еще. «Пресса излишне широко видит роль профсоюзов. Это общественная организация и она должна такой быть», — уточнил Каллаур.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наши оценки не изменились - во втором квартале инфляция будет выше целевого ориентира, - спрогнозировал Каллаур. - Во втором полугодии влияние этих факторов...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк сохраняет ставку рефинансирования на уровне 10% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика