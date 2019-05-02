Глава Нацбанка прокомментировал ускорение роста цен

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, интенсивность инфляционных процессов увеличилась, констатировал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур 3 мая на пресс-конференции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Но со стороны внутреннего спроса отсутствует значимое инфляционное давление. Сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня», — считает Каллаур.

Фундаментальные внутренние факторы влияния на инфляцию носили нейтральный характер, но динамика складывалась под влиянием временных факторов. Речь о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию на фоне невысокого урожая, также влияние оказал рост цен на топливо — и прямое, за счет роста цен на топливо, и косвенное, за счет роста цен на товары и услуги, для производства которых используется топливо. Еще один фактор, отметил Каллаур, — в конце 2018 года рост зарплат был существенно выше темпов роста производительности труда. Во втором полугодии инфляция замедлится до прогнозного уровня, уверен глава Нацбанка.

Он также обратил влияние на сохранение высоких инфляционных ожиданий. «Полтора года они не меняются — не растут, что хорошо, но и их снижения не происходит», — отметил Каллаур. И ожидание эти примерно вдвое выше реальной инфляции — около 12%. Глава НББ пояснил, что население смотрит на социально значимые позиции — продовольствие, бензин, услуги ЖКХ, оценивая инфляцию по ним.

Внешние неопредел и риски несколько уменьшились. Банк России снизил прогноз по инфляции, риторика ФРС менее жесткая. Но есть риски снижения цен на нефть.

«Наши оценки не изменились — во втором квартале инфляция будет выше целевого ориентира, — спрогнозировал Каллаур. — Во втором полугодии влияние этих факторов заметно снизится и инфляция приблизится к прогнозу. По нашим оценкам, динамика внутреннего спроса будет оказывать нейтральное влияние. Но есть риски — со стороны внешних условий и уже перечисленных внутренних факторов.

«Регулированием цен монополий должен заниматься только МАРТ. Профсоюзы могут помогать этим процессам, мониторя ситуацию с отдельными видами товаров, чтобы правительство надлежащим образом реагировало. То есть если рынок монопольный — через регулирование. Если есть барьеры для рыночного регулирования — надо их анализировать и устранять», — сказал глава НББ.

То есть если капуста подорожала, надо изучать, почему, привет пример Каллаур: мало запасов сделали или что-то еще. «Пресса излишне широко видит роль профсоюзов. Это общественная организация и она должна такой быть», — уточнил Каллаур.