Нацбанк: реальный курс рубля в первом квартале не изменился

Источник материала: Tut.by

Экономический рост после завершения фазы восстановления постепенно замедлился, потребительская активность приобретает умеренный характер, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в пятницу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«По нашим оценкам, сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня. Монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, остались близкими к нейтральным», — отметил он.

По оценкам Нацбанка, фактический реальный курс белорусского рубля за первый квартал 2019 года не изменился, что способствовало сохранению ценовой конкурентоспособности белорусских производителей.

«Такая динамика реального курса обусловлена тем, что номинальное ослабление белорусского рубля было полностью компенсировано превышением инфляции в Беларуси над инфляцией стран — торговых партнеров. В результате реальный курс по-прежнему остается вблизи своего равновесного уровня», — пояснил Каллаур.

Он отметил, что номинальные процентные ставки кредитно-депозитного рынка в первом квартале несколько повысились. «В то же время, с учетом некоторого ускорения инфляционных процессов, их значения в реальном выражении практически не изменились, — сказал Каллаур. — Поэтому ставки также сохранились вблизи своих равновесных уровней. По нашему мнению, сформировавшийся в настоящее время уровень процентных ставок в экономике в целом соответствует текущей экономической ситуации».

Глава Нацбанка отметил, что рост кредитного портфеля банков был сдержанным, в частности, замедлились темпыт прироста потребительского кредитования. «В настоящий момент он в целом соответствует платежеспособному спросу со стороны субъектов хозяйствования и населения», — считает Каллаур.