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«Элитный класс активов». Белорусская криптобиржа токенизировала гособлигации

03.05.2019 16:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Финтех-компания Currency.com, запустившая недавно криптобиржу токенизированных активов на основе блокчейн-технологии, объявила о новой инвестиционной возможности — начале выпуска первых в мире токенизированных гособлигаций.

Currency.com выпускает токены, соответствующие государственным облигациям Беларуси. Каждый выпущенный токен будет обеспечен облигацией, приобретаемой Currency.com на Белорусской валютно-фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Изначально Currency.com токенизирует белорусские гособлигации 252 выпуска. Доходность токенизированных облигаций начальной эмиссии составит 4,2% годовых (при ставке по валютным депозитам в районе 2-3%). Один токен оценен в 1000 долларов, что соответствует стоимости одной государственной облигации.

Пользователи имеют возможность покупки как целого токена, так и его части. При приобретении целого токена пользователи в любое время могут запросить вывод облигации на свой счет. Выставить на продажу токен можно в любой момент. Владельцы токенов получают соответствующие процентные выплаты, а также средства от продажи токенизированных облигаций через Currency.com.

Для приобретения токенизированных гособлигаций нужно оформить заявку на платформе Currency.com, которая выпустит токен, соответствующий токенизированной облигации. С точки зрения экономического результата для инвесторов (в части прибыли и убытков от изменения цены, выплаты процентов) данный токен аналогичен базовой облигации, отмечают в компании. При этом если для покупки настоящей облигации необходимо личное присутствие в банке и открытие счета ДЕПО, то при покупке токенизированной облигации весь процесс удаленный.

Currency.com также планирует выпуск дополнительных токенизированных государственных и корпоративных активов.

По словам Виктора Прокопени, основателя VP Capital, государственные и корпоративные облигации являются элитным классом активов, недоступных для криптоинвесторов, но Currency.com меняет ситуацию: «Это важный исторический момент, потому что блокчейн используется для демократизации мировых финансовых рынков, а Currency.com возглавляет этот сдвиг парадигмы. Такая возможность появилась благодаря прогрессивному декрету № 8 „О развитии цифровой экономики“».

В консультациях о перспективах развития цифровых технологий как канала привлечения инвесторов в государственные ценные бумаги участвовали и представители Минфина. В министерстве считают важной составляющей стратегии управления госдолгом диверсификацию инвесторской базы и инструментов заимствования. Как показали последние выпуски еврооблигаций, иностранные инвесторы проявляют значительный интерес к белорусскому кредитному риску. Однако наличие определенных инфраструктурных ограничений делает сложным и непривлекательным инвестиции в ценные бумаги, обращающиеся на внутреннем финансовом рынке.

В законодательстве Беларуси нет никаких ограничений по покупке токенизированных гособлигаций различными инвесторами — это могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, а также их обращению на вторичном рынке. Сделки могут совершаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке путем заключения договоров между контрагентами. Доход, выплачиваемый по государственным облигациям, освобожден от налогообложения.

Специальные выпуски гособлигаций, которые продавались бы напрямую криптобирже, Минфин не делал. Криптобиржа, как и любой другой инвестор, приобретает госбумаги через профессионального участника рынка ценных бумаг на первичном или вторичном рынке. При этом эмитент не располагает информацией о непосредственном покупателе.

Беларусь стала первой страной, токенизировавшей государственные облигации. Эксперты говорят, что проект по токенизации государственных облигаций Беларуси соответствует стратегии Минфина по трансформации и активному инновационному развитию локального фондового рынка в соответствии с международными трендами.

Ожидается, что использование блокчейн технологий поспособствует развитию финансового рынка Беларуси, расширению канала дистрибуции государственных долговых инструментов и, как следствие, увеличению числа потенциальных инвесторов в экономику. «Оценить, насколько это увеличит спрос на ценные бумаги, позволит только рынок. Если судить о спросе на государственные ценные бумаги, предлагаемые на внутреннем рынке для иностранных инвесторов и исходя из репутации Беларуси как заемщика, то речь может идти о сотнях миллионов евро», — говорится в комментарии.

Компания Currency.com стала первой криптобиржей, зарегистрированной в Парке высоких технологий с момента принятия декрета № 8. Инвесторами проекта выступили VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева. Сумму инвестиций в стартап в сообщении компаний не раскрывают. В компании заверяют, что придерживаются самых строгих правил по защите клиентов и данных, гарантирующих защиту на том же уровне, что и Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европейском союзе. Currency.com разработала внутренние механизмы безопасности, обеспечивающие защиту депозитов клиентов. Меры безопасности включают в себя проверку всех блокчейн-транзакций такими службами, как Coinfirm, Elliptic и Chainanalysis.

С момента запуска криптобиржи Currency.com в середине января 2019 года в режиме закрытого бета-тестирования было получено около 150 тысяч заявок на регистрацию. В настоящее время веб-платформа Currency.com доступна для всех инвесторов, запущены мобильные приложения Currency.com для iOS и Android.

 
 
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Финтех-компания Currency.com, запустившая недавно криптобиржу токенизированных активов на основе блокчейн-технологии следующего поколения, объявила о новой...
 
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