Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%

Источник материала: БелТА

Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Беларуси сохраняются на текущем уровне. Такое решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 3 мая, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Фактически в I квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8% (5,6% в декабре 2018 года). Такая динамика цен обусловлена главным образом краткосрочными факторами.

"Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год на фоне неопределенности влияния ряда внутренних и внешних факторов на инфляционные процессы", - отметили в Нацбанке.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.

Следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 7 августа.-0-