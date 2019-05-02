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Сносить нельзя, достроить. 25-этажный жилой дом в д. Копище все-таки будет достроен, но с условиями

03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

25-этажный жилой дом компании «Си-Трейдинг» в Копище, строительство которого было признано самовольным, все-таки достроят. Однако есть обременения для застройщика. Такая информация содержится в ответе Миноблисполкома на петицию дольщиков строительства в Администрацию Президента.

Сносить нельзя, достроить. 25-этажный жилой дом в д. Копище все-таки будет достроен, но с условиями

История: «Строительство самовольное, дом нужно снести»

В декабре прошлого года общественность всколыхнула новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска  строительство было признано самовольным.

Дело в том, что 25-этажный жилой дом №35 строился частично на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома №32. И все разрешающие документы на проведение проектно-изыскательских работ и последующее строительство, которые есть у застройщика, признаны недействительными. Решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства отменены, а объекту был предписан снос.

Дольщики высотки решили не сдаваться и в марте написали в Администрацию Президента обращение-петицию, в которой просили власти не сносить дом.

«Изучив проектную документацию и разрешения, выданные застройщику, увидели, что все законно, и в перспективе район будет развит […]. Мы пришли к печальному выводу, что люди, которые построили уже себе квартиры, категорически не хотят, чтобы рядом с ними велась застройка жилья. А все почему? Потому что, когда они покупали квартиру, им показывали одно, а по факту построили другое? А что именно застройщик не выполнил? Он построил квартиры, в которых люди живут и радуются, что у них она есть. Вышеуказанный дом стоит не в чужом дворе, не на детской площадке, не на месте детского садика или другого объекта», — говорится в петиции. Под документом тогда подписался 251 человек.

Сносить нельзя, достроить. 25-этажный жилой дом в д. Копище все-таки будет достроен, но с условиями

Ответ Миноблисполкома на петицию дольщиков: «Можно достроить, но с условиями»

18 апреля был опубликован ответ Миноблисполкома:

«[…] После принятия решения (о сносе самовольного строительства — прим.ред.) в Администрацию Президента Республики Беларусь, а также в другие государственные органы, стали поступать многочисленные коллективные обращения от жителей деревни Копище, покупателей квартир и сотрудников застройщика с просьбой разрешить завершить строительство жилого дома.

Во исполнение поручения Администрации Президента Республики Беларусь по поиску возможных вариантов урегулирования сложившейся ситуации проведено выездное совещание с участием всех заинтересованных сторон, на котором были обсуждены возможные пути решения судьбы самовольной постройки.

Учитывая изложенное, а также мнения сторон «за» и «против», Минский облисполком 20 марта 2019 года направил обращение Главе государства о возможности продолжения строительства ООО «СИ-ТРЕЙДИНГ» жилого дома №35 (по генплану) и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Копище Минского района при условии перечисления обществом денежных средств в бюджет Минского района с последующим их направлением на строительство социальных объектов.

В соответствии с резолюцией от 1 апреля 2019 года Президент Республики Беларусь согласился с предложениями Минского облисполкома об условиях продолжения строительства ООО «СИ-ТРЕЙДИНГ» многоквартирного жилого дома №35 и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Копище Минского района».

При этом, по информации Tut.by, однажды уже директор «Си-Трейдинг» Николай Вашкевич на одном из совещаний в исполкоме предлагал городу направить часть прибыли от строительства на возведение больницы.

Сносить нельзя, достроить. 25-этажный жилой дом в д. Копище все-таки будет достроен, но с условиями

Позиция застройщика

Еще тогда, зимой, строительная компания «Си-Трейдинг» подтвердила шокирующую информацию: в ответе прокуратуры все изложено верно, необходимые разрешения на строительство есть, но, тем не менее, объекту предписан снос.

— Мы уведомили всех владельцев жилищных облигаций о том, что решением Миноблисполкома вынесено решение о сносе объекта. Всем, кто желает расторгнуть соглашение, будут возмещены все внесенные денежные средства в полном объеме. Сроки оговариваются, но затягивать, естественно, не будем, ведь люди ни в чем не виноваты,— пояснил директор «СИ-Трейдинг» Николай Вашкевич.

В дальнейшем, по его словам, часть дольщиков захотели вернуть вложенные деньги, другие остались ждать разрешения ситуации.

Сносить нельзя, достроить. 25-этажный жилой дом в д. Копище все-таки будет достроен, но с условиями

Сейчас представитель застройщика не подтвердил и не опроверг информацию о продолжении строительства, сославшись на то, что никаких официальных документов на данный момент они не получали.

Realt.byбудет продолжать следить за развитием событий.

Источник: «Удобный город»

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Теги: Новости, Минск
 
 
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25-этажный жилой дом компании «Си-Трейдинг» в Копище, строительство которого было признано самовольным, все-таки достроят. Однако есть обременения для застройщика....
 
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