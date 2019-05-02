Сносить нельзя, достроить. 25-этажный жилой дом в д. Копище все-таки будет достроен, но с условиями

История: «Строительство самовольное, дом нужно снести»

В декабре прошлого года общественность всколыхнула новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска — строительство было признано самовольным.

Дело в том, что 25-этажный жилой дом №35 строился частично на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома №32. И все разрешающие документы на проведение проектно-изыскательских работ и последующее строительство, которые есть у застройщика, признаны недействительными. Решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства отменены, а объекту был предписан снос.

Дольщики высотки решили не сдаваться и в марте написали в Администрацию Президента обращение- петицию , в которой просили власти не сносить дом.

«Изучив проектную документацию и разрешения, выданные застройщику, увидели, что все законно, и в перспективе район будет развит […]. Мы пришли к печальному выводу, что люди, которые построили уже себе квартиры, категорически не хотят, чтобы рядом с ними велась застройка жилья. А все почему? Потому что, когда они покупали квартиру, им показывали одно, а по факту построили другое? А что именно застройщик не выполнил? Он построил квартиры, в которых люди живут и радуются, что у них она есть. Вышеуказанный дом стоит не в чужом дворе, не на детской площадке, не на месте детского садика или другого объекта», — говорится в петиции. Под документом тогда подписался 251 человек.



