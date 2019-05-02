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Почему «Минскградо» признаёт ошибки, но голосует за реализацию проекта? Как прошло заседание комиссии по скандальному уплотнению

03.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Первомайском районе Минска состоялось заседание комиссии по проекту застройки района вблизи Академии наук. Напомним, «Минскградо» предлагает уплотнить дворы малоэтажного квартала несколькими паркингами. Жители района активно борются против планов градостроителей: в ход пошли даже карикатуры. Активисты рассказали Realt.by, какие ответы на свои замечания и предложения они получили.

Почему «Минскградо» признаёт ошибки, но голосует за реализацию проекта? Как прошло заседание комиссии по скандальному уплотнению
Фото: Павел Садовский

В ходе общественного обсуждения жители района создали инициативную группу физических лиц и выдвинули в состав комиссии троих представителей. Однако администрация Первомайского района как организатор общественного обсуждения включила в состав комиссии лишь одну активистку: Татьяну Кнотько. Она поделилась с Realt.by своими впечатлениями от заседания комиссии.

— В целом заседание комиссии прошло нормально: заместитель главы администрации Первомайского района Василий Косовец как председатель комиссии старался держать дискуссию в конструктивном направлении. На заседание прибыли 10 членов комиссии, однако распоряжение главы администрации об утверждении состава комиссии я пока не видела.

— Администрация района отказала двум моим коллегам в их законном праве участвовать в заседании комиссии. Вместо них в комиссию включили двоих работников ЖЭСа. Они явно были не в теме проекта, потому что молчали в течение всего заседания. Другие члены комиссии откровенно нервничали и назвали некоторые мои предложения по проекту глупыми.

Почему «Минскградо» признаёт ошибки, но голосует за реализацию проекта? Как прошло заседание комиссии по скандальному уплотнению
Фото: Павел Садовский

— Между прочим, на заседании комиссии мы обсудили даже не все замечания и предложения, которые жители направили в администрацию района в ходе общественного обсуждения проекта. У меня вообще сложилось впечатление, что комиссия заранее решила, на какие вопросы стоит отвечать, а какие — оставить в стороне. На самом деле, это нарушение.

— Мы собрали 1200 подписей против реализации проекта, однако представитель «Минскградо» заявил, что этого недостаточно: «Надо вам было собрать больше». Во время дискуссии «Минскградо» признало наличие ошибок в технико-экономических показателях проекта. В частности, согласно техническому кодексу установившейся практики (ТКП) паркинг на 360 мест построить нельзя.

Почему «Минскградо» признаёт ошибки, но голосует за реализацию проекта? Как прошло заседание комиссии по скандальному уплотнению

— Несмотря на этот факт, «Минскградо» проголосовало за принятие проекта. Один из работников ЖЭСа долго колебался, но поддержал «Минскградо». А вот другой жэсовец неожиданно поддержал меня. Тем не менее, я и работник ЖЭСа вдвоем проголосовали против реализации проекта и за отправку его на доработку.

— В итоге на часть замечаний и предложений я как представитель инициативной группы получила неполные ответы. Некоторые мои вопросы члены комиссии вообще оставили без ответа. Поэтому, прежде чем подписать протокол, я приложу к нему свое особое мнение как члена комиссии, в котором опишу нарушения, имевшие место в ходе общественного обсуждения и на заседании комиссии. Мои коллеги уже готовят жалобы в соответствующие органы.

Realt.by будет следить за судьбой проекта.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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В Первомайском районе Минска состоялось заседание комиссии по проекту застройки района вблизи Академии наук. Напомним, «Минскградо» предлагает уплотнить дворы...
 
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