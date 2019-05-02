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Как задерживали людей из ближайшего окружения Александра Лукашенко. И что с ними было дальше
03.05.2019 18:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Тамара Винникова
Эта женщина во времена СССР возглавляла одно из управлений белорусской конторы «Жилсоцбанка», а в 1995 году ей доверили тогда еще частный «Беларусбанк». Вскоре по президентскому указу в одну структуру с АКБ «Беларусбанк» был включен государственный Сберегательный банк Республики Беларусь. Так появился АСБ «Беларусбанк».
При Тамаре Винниковой
В 1996 году Тамара Винникова возглавила Нацбанк. Но проработала там немного. Спустя год банкиршу задержали прямо в кабинете руководителя Комитета госконтроля Николая Домашкевича. Следствие по ее делу велось в течение двух лет. Винникову обвиняли в совершении должностных преступлений и причинении государству ущерба в особо крупных размерах. Из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемая в 1999 году была переведена из СИЗО КГБ под домашний арест. Вскоре она бежала из страны, несмотря на круглосуточную охрану своей минской квартиры, и объявилась в Лондоне.
Галина Журавкова
Спустя 5 лет после побега Винниковой страну потряс новый громкий скандал. И опять он был связан с женщиной, которая возглавляла
Но для начала стоит сказать, что УДП было создано одним из первых указов Александра Лукашенко в августе 1994-го. Его возглавил Иван Титенков, тоже человек из команды первого президента, с идеей вывести на самоокупаемость содержание органов власти. Партнерами Титенкова стали генпрокурор Олег Божелко и бизнесмен, глава «Контогрупп» Виктор Логвинец. Он формировал президентский фонд, подконтрольные фирмы получали налоговые льготы и освобождения от таможенных платежей. Под контролем УДП находились туризм и энергозачеты, винно-водочный бизнес, народные промыслы и недвижимость, экспорт леса. Спустя несколько лет Титенкова, которого прозвали «завхозом» президента, заподозрили в реализации сомнительных схем. Но он смог устоять. А вот после ареста Логвинца, управделами все же ушел в отставку и надолго уехал в Россию.
Галина Журавкова после прихода к власти Александра Лукашенко вернулась на родину из России и некоторое время находилась в подчинении Титенкова в отделе по обслуживанию спецмероприятий. В 1995—2001 годах Журавкова отвечала за деятельность концерна «Белхудожпромыслы», а в 2001 году по указу президента возглавила само УДП. Три года, которые она пробыла в должности главы УДП, до сих пор называют годами, которые потрясли бизнес Беларуси. При Галине Журавковой в рамках УДП расцвела компания «Белая Русь». За 2001−2004 годы заинтересованные административным ресурсом и сверхдоходами ее наемные менеджеры при поддержке нового начальника переделили и фактически монополизировали три самых доходных рынка страны — сахарный, табачный и нефтяной.
Однако деятельность всесильной управделами вызвала недовольство других влиятельных бизнесменов и их покровителей среди чиновников. В 2004 году Журавкову и ее подчиненных задержали и обвинили в хищении 3,6 млн долларов. Суд приговорил госменеджера к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с Галиной Журавковой были осуждены члены ее семьи — предприниматели супруг и сын. Однако до колонии она не доехала —
В настоящее время Журавкова проживает в Турции.
Владимир Коноплев
Владимира Коноплева называют давним соратником президента Беларуси. Он работал помощником Александра Лукашенко еще во времена, когда тот был депутатом Верховного совета.
Тем неожиданнее стало его задержание с 18 по 26 ноября 2013 года. По словам Лукашенко, Коноплев и заместитель генпрокурора Александр Архипов пытались помочь бизнесмену замять дело, связанное с гибелью девушки в ДТП. В итоге
Стоит сказать, что судебный процесс по данному делу проходил за закрытыми дверями. Журналистов пригласили лишь на оглашение приговора.
После своего освобождения Коноплев предположил, что негативную информацию о нем распространяли в преддверии президентской избирательной кампании 2015 года. В то время Коноплев уже возглавлял Белорусскую федерацию гандбола и был довольно активен в СМИ.
Впрочем, это не единственная загадочная история, связанная с Владимиром Коноплевым. В 2007 году он при непонятных обстоятельствах покинул пост спикера Палаты представителей. Хотя официально — «по состоянию здоровья».
Юрий Чиж
В марте 2016 года был
В сентябре того же года Чиж вышел на свободу под
После освобождения Чижа пресс-служба Комитета госбезопасности сообщила, что бизнесмен признал свою вину и возместил ущерб. В настоящее время бизнесмен зализывает раны и не проявляет особой активности.
Задержание Юрия Чижа произошло на фоне его
Наряду с Юрием Чижом под санкции ЕС угодил и еще один «кошелек последнего диктатора Европы» Владимир Пефтиев, который стоял у истоков создания белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». «Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика», —
Похожая судьба была и у Виктора Шевцова, который в конце 90-х — начале нулевых был известен по реализации совместных с белорусским государством проектов в Ираке, Иране и Ливии. А вот поход в Венесуэлу обошелся ему очень дорого и принес много головной боли. В итоге бизнесмен был вынужден
Андрей Асташевич
В апреле этого года без объяснения причин
Асташевич до 18 лет выступал за «Юность», а с 1990-го по 2004 год проходил службу в Вооруженных силах. Затем его назначили директором знаменитого спорткомплекса «Раубичи». На посту руководителя продержался 13 лет. В 2017 году он стал первым вице-президентом НОК, который возглавляет Александр Лукашенко.
Интересно, что в 2012 году также не без помощи силовиков «пропал с радаров» партнер Асташевича и Лукашенко по тройке нападения Павел Белый. Правоохранительные органы эту информацию отказывались комментировать. Но вскоре Белый
Андрей Втюрин
Вскоре после отставки Асташевича сотрудники КГБ Беларуси
Уроженец Пензы начинал свою карьеру во внутренних войсках. В 1995 году перешел в Службу безопасности президента Беларуси, где отработал почти 20 лет. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Довольно продолжительное время Андрей Втюрин был начальником управления личной охраны Александра Лукашенко.
Остаются неприкасаемые?
Среди близких людей к Лукашенко, приведших его к президентству 25 лет назад, Виктор Шейман — единственный кто остается на высокой должности до сих пор. Однако нельзя сказать, что «свинцовые тучи» не ходили над головой нынешнего управляющего делами президента.
В ночь на 4 июля 2008 года во время празднования Дня независимости произошел взрыв. На разборе полетов Лукашенко
Но Виктор Шейман недолго пребывал без работы. В 2009 году он стал помощником президента по особым поручениям.
Спустя пару лет в интернете выложили компромат на Шеймана за лоббирование интересов бизнеса. Но реакции на эту информацию не последовало.
Впрочем, есть и более свежая история. Летом 2018 года руководство правительства за просчеты по возрождению Оршанского района было отправлено в отставку. Но Виктор Шейман, являвшийся одним из кураторов этого проекта, отделался порцией критики. «И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал!» —
В отличие от Шеймана Василий Жарко стал близок к семье президента в нулевые. О нем все заговорили в 2006 году после назначения министром здравоохранения. На этом посту он продержался 10 лет, пока не ушел на повышение (вице-премьер).
В 2018 году силовики решили вскрыть большой коррупционный гнойник в сфере здравоохранения. Были задержаны более 100 человек, в том числе из Минздрава и подведомственных организаций.
Во время всей волны задержаний только ленивый не кивал в сторону бывшего министра здравоохранения.
Вице-премьеру Жарко
— Минздрав — это большая система, 270 тысяч человек, это тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, где-то не того человека взяли, хотя, опять же, прежде чем назначить человека должностным лицом, проводится его проверка.
Спустя некоторое время Лукашенко
Информации о нынешней деятельности Василия Жарко отсутствует. А вот его заместитель в Минздраве Игорь Лосицкий
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