Как задерживали людей из ближайшего окружения Александра Лукашенко. И что с ними было дальше

Источник материала: Tut.by

Недавнее задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина , который много лет возглавлял Службу безопасности президента, подтолкнуло вспомнить подобные случаи с другими персонами из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Хотя глава государства и говорит, что неприкасаемых нет, но история свидетельствует об ином: отношения к «своим людям» всегда особенное.

Тамара Винникова

Эта женщина во времена СССР возглавляла одно из управлений белорусской конторы «Жилсоцбанка», а в 1995 году ей доверили тогда еще частный «Беларусбанк». Вскоре по президентскому указу в одну структуру с АКБ «Беларусбанк» был включен государственный Сберегательный банк Республики Беларусь. Так появился АСБ «Беларусбанк».

При Тамаре Винниковой начался перевод в «Беларусбанк» счетов бюджетных предприятий и предприятий ТЭКа, банк получил ряд льгот. В итоге это привело к тому, что в отставку подал председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, не согласившийся с политикой Винниковой, которая вошла в доверие к Лукашенко и стала неформальным советником президента.

В 1996 году Тамара Винникова возглавила Нацбанк. Но проработала там немного. Спустя год банкиршу задержали прямо в кабинете руководителя Комитета госконтроля Николая Домашкевича. Следствие по ее делу велось в течение двух лет. Винникову обвиняли в совершении должностных преступлений и причинении государству ущерба в особо крупных размерах. Из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемая в 1999 году была переведена из СИЗО КГБ под домашний арест. Вскоре она бежала из страны, несмотря на круглосуточную охрану своей минской квартиры, и объявилась в Лондоне.

Галина Журавкова

Спустя 5 лет после побега Винниковой страну потряс новый громкий скандал. И опять он был связан с женщиной, которая возглавляла Управление делами президента .

Но для начала стоит сказать, что УДП было создано одним из первых указов Александра Лукашенко в августе 1994-го. Его возглавил Иван Титенков, тоже человек из команды первого президента, с идеей вывести на самоокупаемость содержание органов власти. Партнерами Титенкова стали генпрокурор Олег Божелко и бизнесмен, глава «Контогрупп» Виктор Логвинец. Он формировал президентский фонд, подконтрольные фирмы получали налоговые льготы и освобождения от таможенных платежей. Под контролем УДП находились туризм и энергозачеты, винно-водочный бизнес, народные промыслы и недвижимость, экспорт леса. Спустя несколько лет Титенкова, которого прозвали «завхозом» президента, заподозрили в реализации сомнительных схем. Но он смог устоять. А вот после ареста Логвинца, управделами все же ушел в отставку и надолго уехал в Россию.





Галина Журавкова после прихода к власти Александра Лукашенко вернулась на родину из России и некоторое время находилась в подчинении Титенкова в отделе по обслуживанию спецмероприятий. В 1995—2001 годах Журавкова отвечала за деятельность концерна «Белхудожпромыслы», а в 2001 году по указу президента возглавила само УДП. Три года, которые она пробыла в должности главы УДП, до сих пор называют годами, которые потрясли бизнес Беларуси. При Галине Журавковой в рамках УДП расцвела компания «Белая Русь». За 2001−2004 годы заинтересованные административным ресурсом и сверхдоходами ее наемные менеджеры при поддержке нового начальника переделили и фактически монополизировали три самых доходных рынка страны — сахарный, табачный и нефтяной.

Однако деятельность всесильной управделами вызвала недовольство других влиятельных бизнесменов и их покровителей среди чиновников. В 2004 году Журавкову и ее подчиненных задержали и обвинили в хищении 3,6 млн долларов. Суд приговорил госменеджера к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с Галиной Журавковой были осуждены члены ее семьи — предприниматели супруг и сын. Однако до колонии она не доехала — была помилована президентом Беларуси , возместив государству ущерб. «Это решение проходило через комиссию по помилованию, в которой я тоже принимал участие, все процедуры были соблюдены», — заверил председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.

В настоящее время Журавкова проживает в Турции.

Владимир Коноплев

Владимира Коноплева называют давним соратником президента Беларуси. Он работал помощником Александра Лукашенко еще во времена, когда тот был депутатом Верховного совета.





Тем неожиданнее стало его задержание с 18 по 26 ноября 2013 года. По словам Лукашенко, Коноплев и заместитель генпрокурора Александр Архипов пытались помочь бизнесмену замять дело, связанное с гибелью девушки в ДТП. В итоге суд приговорил Архипова к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Коноплев, который на суде был представлен как индивидуальный предприниматель, отделался штрафом в 900 базовых величин (135 млн неденоминированных рублей).

Стоит сказать, что судебный процесс по данному делу проходил за закрытыми дверями. Журналистов пригласили лишь на оглашение приговора.

После своего освобождения Коноплев предположил, что негативную информацию о нем распространяли в преддверии президентской избирательной кампании 2015 года. В то время Коноплев уже возглавлял Белорусскую федерацию гандбола и был довольно активен в СМИ.

Впрочем, это не единственная загадочная история, связанная с Владимиром Коноплевым. В 2007 году он при непонятных обстоятельствах покинул пост спикера Палаты представителей. Хотя официально — «по состоянию здоровья».

Юрий Чиж

В марте 2016 года был задержан гендиректор «Трайпла» Юрия Чиж, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. На протяжении многих лет он входил в число людей, с которыми президент часто общался и по работе, и в неформальной обстановке.



В 2013 году из рук Александра Лукашенко Юрий Чиж получил орден Отечества III степени. Фото: пресс-служба президента

В сентябре того же года Чиж вышел на свободу под подписку о невыезде . Незадолго до этого Александр Лукашенко сказал , что «дело Чижа» находится на контроле у президента. «И не только потому, что он крупный бизнесмен. Он недалеко порой был от президента… Многие ассоциировали его поведение с именем президента. Мне это небезразлично, честно говорю», — признался Лукашенко. Вместе с тем он сообщил, что бизнесмену уже предъявлены обвинения и Чиж готов возместить ущерб, который составляет «12 или 13 миллионов».

После освобождения Чижа пресс-служба Комитета госбезопасности сообщила, что бизнесмен признал свою вину и возместил ущерб. В настоящее время бизнесмен зализывает раны и не проявляет особой активности.

Задержание Юрия Чижа произошло на фоне его выяснения отношений с партнером по «Трайплу» Владимиром Япринцевым. В то же время Чиж «провалил» ряда поручений Лукашенко. Чего стоит приснопамятный долгострой у цирка.

Наряду с Юрием Чижом под санкции ЕС угодил и еще один «кошелек последнего диктатора Европы» Владимир Пефтиев, который стоял у истоков создания белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». «Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика», — заявил Лукашенко на одной из пресс-конференций. В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» малоизвестному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Вскоре, по неофициальной информации, у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но, как говорят, он все порешал и ушел в тень. Проводит много времени за границей, а в Беларуси строит церкви .

Похожая судьба была и у Виктора Шевцова, который в конце 90-х — начале нулевых был известен по реализации совместных с белорусским государством проектов в Ираке, Иране и Ливии. А вот поход в Венесуэлу обошелся ему очень дорого и принес много головной боли. В итоге бизнесмен был вынужден переехать в ОАЭ. Сейчас его периодически видят и в Минске, где у него остались бизнес-проекты

Андрей Асташевич

В апреле этого года без объяснения причин сменился первый вице-президент Национального олимпийского комитета. На место Андрея Асташевича пришел Виктор Лукашенко. Однако незадолго до этой кадровой рокировки появилась информация о кратковременном задержании Асташевича, который играл в хоккейной команде президента с 1997 года, со временем став ее капитаном и одним из главных бомбардиров.



Фото: Владимир Нестерович, Пресс-служба Министерства спорта и туризма

Асташевич до 18 лет выступал за «Юность», а с 1990-го по 2004 год проходил службу в Вооруженных силах. Затем его назначили директором знаменитого спорткомплекса «Раубичи». На посту руководителя продержался 13 лет. В 2017 году он стал первым вице-президентом НОК, который возглавляет Александр Лукашенко.

Интересно, что в 2012 году также не без помощи силовиков «пропал с радаров» партнер Асташевича и Лукашенко по тройке нападения Павел Белый. Правоохранительные органы эту информацию отказывались комментировать. Но вскоре Белый вновь вышел на хоккейную площадку и тем самым погасил все разговоры. В настоящее время он является одним из крупных минских застройщиков.

Андрей Втюрин

Вскоре после отставки Асташевича сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Было обнародовано несколько версий произошедшего — от получения взятки до сотрудничества с российскими силовиками. По информации источников TUT.BY, он «пытался порешать вопросы» с помощью имевшихся связей. В пресс-службе КГБ не комментируют данную информацию. Александр Лукашенко также пока не высказался на эту тему. Он лишь 24 апреля подписал указ , которым освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».



Фото с сайта vsr.mil.by

Уроженец Пензы начинал свою карьеру во внутренних войсках. В 1995 году перешел в Службу безопасности президента Беларуси, где отработал почти 20 лет. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Довольно продолжительное время Андрей Втюрин был начальником управления личной охраны Александра Лукашенко.

Остаются неприкасаемые?

Среди близких людей к Лукашенко, приведших его к президентству 25 лет назад, Виктор Шейман — единственный кто остается на высокой должности до сих пор. Однако нельзя сказать, что «свинцовые тучи» не ходили над головой нынешнего управляющего делами президента.

В ночь на 4 июля 2008 года во время празднования Дня независимости произошел взрыв. На разборе полетов Лукашенко заявил Шейману: «Не думаю, что вы должны оставаться в этой должности после инцидента» и уволил госсекретаря Совета безопасности.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Но Виктор Шейман недолго пребывал без работы. В 2009 году он стал помощником президента по особым поручениям.

Спустя пару лет в интернете выложили компромат на Шеймана за лоббирование интересов бизнеса. Но реакции на эту информацию не последовало.

Впрочем, есть и более свежая история. Летом 2018 года руководство правительства за просчеты по возрождению Оршанского района было отправлено в отставку. Но Виктор Шейман, являвшийся одним из кураторов этого проекта, отделался порцией критики. «И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал!» — возмутился Лукашенко.

В отличие от Шеймана Василий Жарко стал близок к семье президента в нулевые. О нем все заговорили в 2006 году после назначения министром здравоохранения. На этом посту он продержался 10 лет, пока не ушел на повышение (вице-премьер).

В 2018 году силовики решили вскрыть большой коррупционный гнойник в сфере здравоохранения. Были задержаны более 100 человек, в том числе из Минздрава и подведомственных организаций.

Во время всей волны задержаний только ленивый не кивал в сторону бывшего министра здравоохранения.





Вице-премьеру Жарко пришлось отвечать на вопросы силовиков. Он пояснил журналистам, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы и сослался на «человеческий фактор».

— Минздрав — это большая система, 270 тысяч человек, это тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, где-то не того человека взяли, хотя, опять же, прежде чем назначить человека должностным лицом, проводится его проверка.

Спустя некоторое время Лукашенко отправил в отставку руководство правительства, в том числе и Василия Жарко. «Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?» — передала слова президента его пресс-служба.

Информации о нынешней деятельности Василия Жарко отсутствует. А вот его заместитель в Минздраве Игорь Лосицкий приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.