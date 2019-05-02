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Столичная мэрия согласовала акцию «Бессмертного полка» на 9 мая, но место проведения изменила
03.05.2019 19:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске, но в измененном формате. Сегодня такое решение приняла столичная мэрия, рассказал TUT.BY заявитель мероприятия Валерий Драко.
Организаторы рассчитывали пройти шествием от площади Якуба Колоса до площади Победы, как и в прошлом году. Но в мэрии, где присутствовали среди прочих идеологи и силовики, согласовали несколько иной формат:
«По согласованию с Мингорисполкомом, в рамках проведения праздничных мероприятий к 74-й годовщине Победы, согласовано место сбора участников акции „Бессмертный полк“ 9 мая в 10.00 на набережной Свислочи (у Дома-музея І съезда РСДРП)», — рассказал Валерий Драко.
Собеседник признался, что обе стороны предлагали разные варианты проведения акции. Но некоторые отпали сразу, поскольку 9 мая, говорит Драко, и так задействовано много сил для охраны правопорядка. К тому же прошлогодний формат «от площади к площади» по новым правилам массовых мероприятий мог «потянуть» как минимум на 250 базовых величин (почти 6400 рублей) за оплату услуг милиции и прочего.
Организаторов устраивает принятый формат, на акцию приглашают людей с портретами «родственников-победителей». По словам Драко, разрешены «баннеры, транспаранты и флаги по теме». После сбора у Дома-музея участники пройдут на площадь Победы и возложат цветы к монументу.
Напомним, в 2018 году власти сначала
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Хотя организаторы рассчитывали пройти шествием от площади Якуба Колоса до Победы.
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