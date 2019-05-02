Столичная мэрия согласовала акцию «Бессмертного полка» на 9 мая, но место проведения изменила

Источник материала: Tut.by

9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске, но в измененном формате. Сегодня такое решение приняла столичная мэрия, рассказал TUT.BY заявитель мероприятия Валерий Драко.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Организаторы рассчитывали пройти шествием от площади Якуба Колоса до площади Победы, как и в прошлом году. Но в мэрии, где присутствовали среди прочих идеологи и силовики, согласовали несколько иной формат:

«По согласованию с Мингорисполкомом, в рамках проведения праздничных мероприятий к 74-й годовщине Победы, согласовано место сбора участников акции „Бессмертный полк“ 9 мая в 10.00 на набережной Свислочи (у Дома-музея І съезда РСДРП)», — рассказал Валерий Драко.

Собеседник признался, что обе стороны предлагали разные варианты проведения акции. Но некоторые отпали сразу, поскольку 9 мая, говорит Драко, и так задействовано много сил для охраны правопорядка. К тому же прошлогодний формат «от площади к площади» по новым правилам массовых мероприятий мог «потянуть» как минимум на 250 базовых величин (почти 6400 рублей) за оплату услуг милиции и прочего.

Организаторов устраивает принятый формат, на акцию приглашают людей с портретами «родственников-победителей». По словам Драко, разрешены «баннеры, транспаранты и флаги по теме». После сбора у Дома-музея участники пройдут на площадь Победы и возложат цветы к монументу.

Напомним, в 2018 году власти сначала не дали разрешения на акцию «Бессмертный полк» 9 мая, предложив влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». О запрете в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти без разрешения и «легализовать [акцию] количеством людей». В итоге шествие разрешили меньше чем за день до его проведения, однако другим заявителям.

Начиная с осени 2018-го организаторы «Бессмертного полка» пытались зарегистрировать одноименное общественное объединение. Дважды им отказывали в мэрии , активисты пошли с жалобой в суд — но безуспешно.

Президент Беларуси не раз комментировал акцию. В марте 2019-го он заявил : «Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. <…> Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? <…> Почему мы должны бросить свое „Беларусь помнит“ и схватиться за „Бессмертный полк“?» — задался тогда вопросом Александр Лукашенко.

«Бессмертный полк» — международное общественное движение «по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны». Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны. Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в российском Томске. В Беларуси акция проходит с 2012 года. И ежегодно — по всему миру.