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МИД Литвы о встрече экс-президента страны с Лукашенко: «Паксас не представляет нашу политику»

03.05.2019 19:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент Литвы Роландас Паксас, который встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, не представляет Литву, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Delfi.


Роландас Паксас. Фото: delfi.lt

«Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику», — заявил министр.

Сам Паксас на пресс-конференции после визита заявил, что его поездка в Беларусь была продолжением визита в Россию (в декабре прошлого года он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным). Паксас сообщил, что БелАЭС запустят в декабре. Какие-либо подробности он не уточнил. Кроме того, по словам Паксаса, президент Беларуси высказался в поддержку предложения о демилитаризации в Балтийском регионе.

Напомним, Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского Парламента Роландасом Паксасом 2 мая. Лукашенко отметил, что нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях, а визит Паксаса станет хорошим началом обсуждения существующих проблем. На встрече с Паксасом белорусский президент заявил, что тема БелАЭС в Литве слишком политизирована. Сам же экс-президент страны-соседки предложил создать международную экспертную группу из всех стран. Такая группа, уверен Паксас, поможет убедить людей в безопасности этого проекта.

Роландас Паксас был президентом Литвы с 2003 по 2004 год. Он был единственным лидером Литвы, которого отстранили от власти через импичмент. Причиной был коррупционный скандал. Позже его признали невиновным, и Паксас через Европейский суд по правам человека добился восстановления в праве избираться на государственные должности. Сейчас он депутат Европарламента от Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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«Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу...
 
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