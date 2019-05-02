|
МИД Литвы о встрече экс-президента страны с Лукашенко: «Паксас не представляет нашу политику»
03.05.2019 19:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-президент Литвы Роландас Паксас, который встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, не представляет Литву, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает
«Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику», — заявил министр.
Сам Паксас на пресс-конференции после визита
Напомним, Александр Лукашенко
Роландас Паксас был президентом Литвы с 2003 по 2004 год. Он был единственным лидером Литвы, которого отстранили от власти через импичмент. Причиной был коррупционный скандал. Позже его признали невиновным, и Паксас через Европейский суд по правам человека добился восстановления в праве избираться на государственные должности. Сейчас он депутат Европарламента от Литвы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)