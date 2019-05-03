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Литва призвала Еврокомиссию разработать план действий в отношении БелАЭС
04.05.2019 07:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еврокомиссия (ЕК) должна разработать план действий в отношении контроля над строящейся в 50 км от Вильнюса в Беларуси атомной электростанции (БелАЭС). Письмо с таким призывом направили в ЕК Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Литвы,
«Мы призвали Еврокомиссию взять на себя лидерство и подготовить всеобъемлющий план действий в отношении атомной электростанции Беларуси», — приводятся в сообщении слова главы МИД Линаса Линкявичюса.
В Вильнюсе утверждают, что Минск «избегает сотрудничества с Евросоюзом по вопросам природоохраны и ядерной безопасности». «Несмотря на многократные призывы ЕС представить план действий по устранению недочетов, установленных во время проведения стресс-тестов, Беларусь продолжает считать приоритетом график строительства, а не ядерную безопасность», — утверждал МИД. Литва, согласно сообщению, не смирится с небезопасным проектом по соседству с ЕС и якобы невыполнением Беларусью международных обязательств по БелАЭС.
Проект БелАЭС, осуществляемый при участии российской госкорпорации «Росатом», был запущен в 2009 году в городе Островец в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.
В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат
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Литва, согласно сообщению, не смирится с небезопасным проектом по соседству с ЕС и якобы невыполнением Беларусью международных обязательств по БелАЭС.
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