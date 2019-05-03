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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти $7,6 млрд

04.05.2019 09:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти ,6 млрд
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 мая, по предварительным данным, составили $7 млрд 568,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За апрель золотовалютные резервы выросли на $322,7 млн (на 4,5%) после роста в марте 2019 года на $150,5 млн (на 2,1%).

В апреле правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $220 млн.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 мая, по предварительным данным, составили $7 млрд 568,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в...
 
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,6 млрд долларов
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