Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,6 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2019 года, по предварительным данным, составили 7,568 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка.

За апрель 2019 года золотовалютные резервы выросли на 322,7 млн долларов (на 4,5%) после роста в марте на 150,5 млн долларов (на 2,1%).

С начала года резервы выросли на 5,7%.

В апреле 2019 года правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.