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Лукашенко не полетит на ужин лидеров стран Восточного партнерства в Брюссель
04.05.2019 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участие президента Беларусь в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, которые пройдут в Брюсселе 13 мая, не планируется, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД Беларуси.
— Главой государства поручено министру иностранных дел представлять на них нашу страну, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, Евросоюз
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Участие президента Беларусь в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, которые пройдут в Брюсселе 13 мая, не планируется, сообщили TUT.BY в...
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