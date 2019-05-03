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Лукашенко не полетит на ужин лидеров стран Восточного партнерства в Брюссель

04.05.2019 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участие президента Беларусь в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, которые пройдут в Брюсселе 13 мая, не планируется, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Главой государства поручено министру иностранных дел представлять на них нашу страну, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства. В 2017 году на саммит Восточного партнерства, на который позвали белорусского президента, поехал Владимир Макей.
 

 
 
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Участие президента Беларусь в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, которые пройдут в Брюсселе 13 мая, не планируется, сообщили TUT.BY в...
 
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