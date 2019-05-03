Дачи на лето от $250 и до $1000 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Провести все лето на природе — для городского жителя прекрасная возможность восстановиться и набраться сил и энергии на год вперед. При этом построить или купить дачу в пригороде Минска может далеко не каждый. А вот арендовать дачу на летний период под силу практически всем. Мы представляем подборку интересных дач недалеко от Минска, аренда которых стоит от $250 в месяц.
Всего в 20 километрах от МКАД в д. Горошки по молодечненскому направлению можно арендовать дом (дачей его назвать действительно трудно) за $1000 в месяц. Причем собственник рассматривает также возможность аренды на выходные или неделю. На выходные аренда обойдется примерно в 180 рублей, на неделю — в 600 рублей.
На участке в 11 соток расположены основной и летний дома. Основной — это каркасный деревянный дом (100/70/9 кв.м), где есть электрическое отопление, горячая и холодная вода, спутниковое телевидение. Канализация — местная. Хозяин подчеркивает, что суммарно здесь могут разместиться до 20 человек.
Участок окружен лесом. На участке есть собственное футбольное поле, волейбольная площадка и теннисный корт. Здесь же расположена большая беседка, где можно с удобством разместиться во время летнего ужина.
В 20 км от Минска можно найти дачу за $300 в месяц. В эту стоимость входит трехуровневый дом общей площадью 162 кв.м, расположенный на участке в 10 соток. В дом проведена канализация, есть горячая вода, душевая кабина. Отопление — печное.
В прохладный летний вечер можно согреться у камина в доме, а в хорошую погоду отведать сезонных фруктов (на участке растут плодовые деревья). От дождя или ветра спасет деревянная беседка.
В 12 км от Уручья в долгосрочную аренду сдается небольшой летний гостевой домик (20/18/2 кв.м). В дом проведено электричество, есть горячая вода, канализация. Отопление — печное (камин на дровах). Есть кухня, санузел. Проведен интернет.
Во дворе предусмотрена парковка на 2 автомобиля, дорога к участку чистится даже зимой. На территории участка есть также беседка, в которой с комфортом можно провести летний вечер.
Рядом с участком есть лес, в котором, по словам собственника, есть много грибных мест. Для любителей цивилизации недалеко расположен магазин «Еврооопт», АЗС.
На все лето (с мая по сентябрь) можно арендовать небольшой домик в 28 км от МКАД. В доме (35/15/4 кв.м) есть 2 комнаты, проведено электричество, газ, есть горячая вода.
Собственник уточняет, что этот дачный домик предусмотрен только для 1 семьи с детьми, причем указанная в объявлении цена не окончательная — «можно договориться».
Дача расположенапо соседству с лесом и рекой Птичь. На участке в 22 сотки растут плодовые деревья и кустарники. Есть детская площадка (карусель, качели, песочница, горка) и бассейн. Также на участке есть беседка с камином и баня на дровах.
В 45 километрах от Минска в брестском направлении прямо на берегу водохранилища расположена небольшая дача. Аренда дома из сруба 118 / 70 / 8 кв.м обойдется в $350 в месяц. Он расположен на участке в 6 соток, рядом лес, озеро, река.
В доме есть электричество, горячая и холодная вода, с/у на улице. Дом с камином, на участке организовано место для приготовления шашлыков. По словам собственника, место очень живописное — сюда любят приезжать минчане даже просто на выходные.
В 27 километрах от Минска расположен уютный домик-сруб. На участке в 15 соток, помимо дома, есть хозпостройки и деревянная беседка. В оформлении интерьера собственник постарался максимально сохранить фактуру дерева, небольшой деревянный кухонный гарнитур отлично вписался в общую картину.