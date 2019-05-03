Дачи на лето от $250 и до $1000 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

На участке в 11 соток расположены основной и летний дома. Основной — это каркасный деревянный дом (100/70/9 кв.м), где есть электрическое отопление, горячая и холодная вода, спутниковое телевидение. Канализация — местная. Хозяин подчеркивает, что суммарно здесь могут разместиться до 20 человек.

Участок окружен лесом. На участке есть собственное футбольное поле, волейбольная площадка и теннисный корт. Здесь же расположена большая беседка, где можно с удобством разместиться во время летнего ужина.