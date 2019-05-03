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Дачи на лето от $250 и до $1000 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

04.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Провести все лето на природе  для городского жителя прекрасная возможность восстановиться и набраться сил и энергии на год вперед. При этом построить или купить дачу в пригороде Минска может далеко не каждый. А вот арендовать дачу на летний период под силу практически всем. Мы представляем подборку интересных дач недалеко от Минска, аренда которых стоит от $250 в месяц.   

Канадский дом с теннисным кортом за $1000 в месяц

Всего в 20 километрах от МКАД в д. Горошки по молодечненскому направлению можно арендовать дом (дачей его назвать действительно трудно) за $1000 в месяц. Причем собственник рассматривает также возможность аренды на выходные или неделю. На выходные аренда обойдется примерно в 180 рублей, на неделю  в 600 рублей.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

На участке в 11 соток расположены основной и летний дома. Основной  это каркасный деревянный дом (100/70/9 кв.м), где есть электрическое отопление, горячая и холодная вода, спутниковое телевидение. Канализация  местная. Хозяин подчеркивает, что суммарно здесь могут разместиться до 20 человек.

Участок окружен лесом. На участке есть собственное футбольное поле, волейбольная площадка и теннисный корт. Здесь же расположена большая беседка, где можно с удобством разместиться во время летнего ужина.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Дача в д. Домашаны за $300 в месяц

В 20 км от Минска можно найти дачу за $300 в месяц. В эту стоимость входит трехуровневый дом общей площадью 162 кв.м, расположенный на участке в 10 соток. В дом проведена канализация, есть горячая вода, душевая кабина. Отопление  печное.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

В прохладный летний вечер можно согреться у камина в доме, а в хорошую погоду отведать сезонных фруктов (на участке растут плодовые деревья). От дождя или ветра спасет деревянная беседка.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Гостевой домик в лесу за $250 в месяц

В 12 км от Уручья в долгосрочную аренду сдается небольшой летний гостевой домик (20/18/2 кв.м). В дом проведено электричество, есть горячая вода, канализация. Отопление  печное (камин на дровах). Есть кухня, санузел. Проведен интернет.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Во дворе предусмотрена парковка на 2 автомобиля, дорога к участку чистится даже зимой. На территории участка есть также беседка, в которой с комфортом можно провести летний вечер.

Рядом с участком есть лес, в котором, по словам собственника, есть много грибных мест. Для любителей цивилизации недалеко расположен магазин «Еврооопт», АЗС.  

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Дачный домик только для семьи за $250 в месяц

На все лето (с мая по сентябрь) можно арендовать небольшой домик в 28 км от МКАД. В доме (35/15/4 кв.м) есть 2 комнаты, проведено электричество, газ, есть горячая вода.

Собственник уточняет, что этот дачный домик предусмотрен только для 1 семьи с детьми, причем указанная в объявлении цена не окончательная — «можно договориться».

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Дача расположенапо соседству с лесом и рекой Птичь. На участке в 22 сотки растут плодовые деревья и кустарники. Есть детская площадка (карусель, качели, песочница, горка) и бассейн. Также на участке есть беседка с камином и баня на дровах.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Дача рядом с водохранилищем за $350

В 45 километрах от Минска в брестском направлении прямо на берегу водохранилища расположена небольшая дача. Аренда дома из сруба 118 / 70 / 8 кв.м обойдется в $350 в месяц. Он расположен на участке в 6 соток, рядом лес, озеро, река.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

В доме есть электричество, горячая и холодная вода, с/у на улице. Дом с камином, на участке организовано место для приготовления шашлыков. По словам собственника, место очень живописное — сюда любят приезжать минчане даже просто на выходные. 

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус

Уютная дача в живописном месте за $400 в месяц

В 27 километрах от Минска расположен уютный домик-сруб. На участке в 15 соток, помимо дома, есть хозпостройки и деревянная беседка. В оформлении интерьера собственник постарался максимально сохранить фактуру дерева, небольшой деревянный кухонный гарнитур отлично вписался в общую картину.

Рядом есть лес, озеро — место очень живописное.

Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
Дачи на лето от 0 и до 00 в месяц. Подборка уютных вариантов на любой вкус
 
Теги: Минск
 
 
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Провести все лето на природе — для городского жителя прекрасная возможность восстановиться и набраться сил и энергии на год вперед. При этом построить или купить...
 
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