Премьер-министр, философ, европарламентарий, экс-министр. Кто претендует на пост президента Литвы

Источник материала: Tut.by

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая. На пост главнокомандующего страны претендует 9 кандидатов, среди которых премьер-министр республики, философ, европарламентарий, члены Сейма (парламента) Литвы. Все они смогли собрать не менее 20 тысяч подписей избирателей за свою кандидатуру, которые необходимы по Конституции при регистрации в ЦИК.

TUT.BY посмотрел, кто претендует на пост президента Литвы.

Гитанас Науседа, 54 года, экономист



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 27,9% (Здесь и далее — рейтинг по результатам соцопроса, проведенного по заказу портала DELFI компанией Spinter tyrimai 18−28 марта).

Гитанас Науседа окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета и экономический факультет. Имеет докторскую степень в области социальных наук. Работал старшим научным сотрудником Института экономики и приватизации. С 1993 по 1994 год возглавлял отдел финансового рынка в Государственном управлении по ценам и конкуренции. Позже был заместителем начальника отдела по надзору за коммерческими банками, директором департамента денежно-кредитной политики и членом правления Банка Литвы. С 2004 по 2009 годы был советником президента Литвы Валдаса Адамкуса.

Ингрида Шимоните, 44 года, экс-министр финансов, депутат Сейма, член Союза Отечества — Литовских христианских демократов



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 24,8%.

Окончила Вильнюсский университет, получив на экономическом факультете степень бакалавра в области бизнес-администрирования. Степень МВА получила в Стокгольмской школе экономики. Работала в налоговом отделе министерства финансов Литвы в 1997—2001 году. В 2004—2009 годах — секретарь министерства финансов, с 2009 года — министр финансов Литвы. В 2013 году была назначена заместителем председателя правления Банка Литвы. Параллельно с выполнением должностных обязанностей преподавала экономику в Институте международных отношений и политических наук, а также государственные финансы в Университете менеджмента и экономики ISM.

В 2016 году была избрана депутатом Сейма. В ноябре прошлого года победила на праймериз по определению кандидата на выборах президента Литвы от Союза Отечества — Литовских христианских демократов.

Саулюс Сквернялис, 47 лет, премьер-министр Литвы



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 14,5%.

Окончил факультет физики Вильнюсского университета. В 1994 году окончил Вильнюсский технический университет Гедимина, получив квалификацию механика-инженера. После университета четыре года работал ассистентом на кафедре полицейского права и профессиональной тактики Полицейской академии Литвы.

В конце 90-х — начале 2000-х был комиссаром-инспектором дорожной полиции комиссариата Тракайского района, комиссаром-инспектором Организационного отдела Дорожной полиции департамента полиции при Министерстве внутренних дел, комиссаром патрульной команды Службы контроля движения Бюро полиции Литвы, комиссаром команды эскортирования полиции.

В 2011 году стал генеральным комиссаром полиции, а в 2014-м — министром внутренних дел. В 2016 году на выборах в Сейм в 2016 году возглавил список Союза крестьян и зеленых и после победы кандидатура Сквернялиса на должность премьер-министра была представлена президентом. 22 ноября 2016 года Сейм одобрил кандидатуру Саулюса Сквернялиса на пост премьер-министра.

Арвидас Юозайтис, 63 года, беспартийный, писатель и философ



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 5%.

В советское время Арвидас Юозайтис был профессиональным пловцом — на Олимпиаде в Монреале в 1976 году выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.

В 1980 году Арвидас окончил Вильнюсский университет, спустя шесть лет получил степень доктора философии, был старшим научным сотрудником академии наук Литовской ССР.

В 1988—1990 годах Юозайтис создал движение за перестройку «Саюдис», которая возглавляла процесс выхода Литовской ССР из состава СССР.

С 2004 по 2009 год работал атташе по культуре Генерального консульства Литвы в Калининграде. Сейчас занимает пост вице-президента Литовского олимпийского комитета.

Витянис-Повилас Андрюкайтис, 67 лет, член Социал-демократической партии Литвы, еврокомиссар от Литвы по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 4,2%.

Литовский политик, подписавший в 1990 году акт восстановления Литовского государства и участвовавший в создании Конституции Литовской Республики. В 1941 году родители Андрюкайтиса были депортированы советской властью из Литвы в Сибирь, где в 1951 году и родился будущий кандидат. В Литву семья вернулась только в 1958 году. Учился на кардиохирурга в Каунасском медицинском институте, который окончил в 1975 году.

Политическую карьеру начал в 1976 году как активный участник антисоветского подполья и член подпольного социал-демократического движения. Был одним из основателей университета Антанас Страдзелис, члены которого отвергали диктатуры, нацизм, фашизм, авторитарные режимы или национализм и продвигали ценности демократии. В конце 80-х Андрюкайтис активно поддержал восстановление социал-демократической партии Литвы.

В 1990 году Андрюкайтис был избран депутатом Верховного Совета Литовской Республики. В 2001 году стал заместителем Председателя Совета Сейма, в 2012 — министром здравоохранения. В 2014 году был назначен комиссаром Евросоюза.

Наглис Путейкис, 54 года, депутат Сейма Литвы, председатель литовской Центристской партии



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 2,3%.

Окончил исторический факультет Вильнюсского университета. В 1983 году был призван в советскую армию и отправлен в Афганистан. После возвращения из армии и учебы в 1988 году начал работать старшим археологом и инспектором в Инспекции по охране исторических и культурных памятников Вильнюсского горисполкома. Основал Клуб охраны памятников молодежи.

До 1995 года занимал пост директора Инспекции культурного наследия Литовской Республики. Затем был координатором социальных программ в Ассоциации муниципалитетов Литвы: готовил программы для пенсий, социальной помощи, социальной помощи и ухода за инвалидами. В 1997 году стал членом Сейма Литвы, параллельно работал в Клайпедском городском совете.

В 2014 году депутат Наглис Путейкис тоже баллотировался в президенты Литвы. Его поддержало 9,32% избирателей.

Вальдемар Томашевский, 54 года, европарламентарий, глава партии, отстаивающей права польского и русского меньшинств



Вальдемар Томашевский (справа). Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 1,9%

Учился в Вильнюсском инженерно-строительном институте. В 1984—1986 годах служил в Советской армии в Мурманской области. В 1990 году окончил институт, получив специальность инженера-механика.

В 1993 году был председателем Вильнюсского районного отделения «Союза поляков Литвы». В 1994 году стал одним из основателей Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) и был избран первым вице-председателем партии. В 1999 году Томашевского избрали председателем Избирательной акции поляков Литвы.

Избирался членом Совета и Правления Вильнюсского районного самоуправления в 1995 и 1997 годах, в 2000 году занимал пост вице-мэра Вильнюсского районного самоуправления. В 2000, 2004 и 2008 годах Вальдемар Томашевский в одномандатном Вильнюсско-Шальчининкском округе избирался в Сейм Литовской Республики.

В марте 2009 года выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Литвы, во время которых набрал 4,69% голосов.

На выборах в Европарламент 7 июня 2009 года за возглавляемый Томашевским список Избирательной акции поляков Литвы проголосовало 8,22% избирателей, что обеспечило этому списку одно место. В Европарламенте вошел во фракцию консерваторов и реформистов, был избран заместителем делегации связей с Беларусью, стал членом комитета свобод граждан, права и внутренних дел.

Миндаугас Пуидокас, 40 лет, депутат Сейма Литвы



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 0,7%.

Миндаугас Пуйдокас — молодой и амбициозный депутат Сейма. Имеет степень магистра в области международных отношений и дипломатии. Работал журналистом, координатором социальных проектов, редактором в агентстве новостей, преподавателем Каунасского технологического университета.

В 2016 году стал членом Сейма Литвы, где входил в комитеты по иностранным делам, по европейским делам, подкомитет по трансатлантическим отношениям и демократическому развитию.

Валентинас Мазуронис, 64 года, экс-министр по вопросам окружающей среды, Европарламентарий



Фото: Facebook кандидата

Рейтинг: 0,6%.

Мазуронис по образованию архитектор. Политическую карьеру начал в 1993 году, став членом Либерального союза Литвы. Позже стал председателем Либерально-демократической партии. Работал в муниципалитете Шяуляйского городского совета. В 2008 году стал членом Сейма Литвы. В 2012 занял пост министра охраны окружающей среды, в 2014 году был избран в Европарламент.

Валентинас Мазуронис был председателем Партии труда, до этого был членом «Порядка и справедливости». В 2016 году Партия труда под его руководством с треском проиграла выборы, не преодолев 5%-ный барьер, хотя в 2012 была самой популярной политической силой в стране.

В президентских выборах Мазуронис участвовал в 2009 году. Тогда он баллотировался как представитель партии «Порядок и справедливость». Первое место тогда заняла Даля Грибаускайте, Мазуронис занял третье место.